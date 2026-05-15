IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: Beschleunigung des Partner-Onboardings im Unternehmensmaßstab

IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 vereinfacht das Partner-Onboarding und Lebenszyklusmanagement mit Workflow-Automatisierung, Self-Service und integrierten Abläufen im gesamten Sterling-Ökosystem.
IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 bringt Struktur und Automatisierung ins Partner-Onboarding, indem es es in einen Workflow-gesteuerten, skalierbaren Prozess verwandelt.
PEM fungiert als zentrale Orchestrierungsschicht zwischen Ihrem Unternehmen und Handelspartnern, mit direkter Integration in Sterling B2B Integrator und File Gateway.
Unternehmen tauschen heute Daten mit Hunderten bis Tausenden von Handelspartnern aus. Dennoch ist das Onboarding nach wie vor langsam, manuell und fragmentiert.
Das Onboarding eines einzelnen Partners kann Wochen dauern, die IT-Abteilung ist bei der Konfiguration und Validierung stark gefordert, und der Einblick in den Onboarding-Status und die Bereitschaft der Partner ist begrenzt. Das Ergebnis sind verzögerte Transaktionen, langsamere Umsatzrealisierung und eine operative Belastung der IT-Teams.
Mit PEM 6.3 können Teams das Partner-Onboarding von einem langsamen, manuellen, IT-abhängigen Prozess zu einem Workflow-gesteuerten Self-Service-Modell überführen, das Genehmigungen standardisiert, Partnerdaten erfasst und Konfigurationen direkt in Sterling B2Bi- und File Gateway-Umgebungen bereitstellt.
PEM 6.3 löst das Problem des fragmentierten Onboardings, indem es den Teams Echtzeittransparenz, Governance, Auditierbarkeit und rollenbasierte Kontrollen über den gesamten Lebenszyklus der Partner bietet. Dies trägt dazu bei, die operative Belastung zu verringern und gleichzeitig die Bereitschaft der Partner, Transaktionen und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung zu beschleunigen.
Mit PEM 6.3 ist das Onboarding nicht mehr von einmaliger Koordination, kundenspezifischer Entwicklung oder manuell wiederholten Schritten abhängig. Teams können strukturierte Onboarding-Workflows entwerfen, die steuern, wie Partnerdaten gesammelt, überprüft, genehmigt und bereitgestellt werden. Diese Workflows können auch an verschiedene Partnertypen, Austauschprotokolle und Compliance-Anforderungen angepasst werden, sodass Unternehmen eine konsistentere Möglichkeit haben, das Onboarding zu skalieren, ohne dass sich jede Partnereinrichtung wie ein neues Projekt anfühlt.
PEM 6.3 verschiebt außerdem einen größeren Teil des Onboarding-Prozesses näher an den Partner. Anstatt sich auf lange E-Mail-Threads oder wiederholte IT-Nachverfolgungen zu verlassen, können Partner die erforderlichen Daten, Zugangsdaten und Konfigurationseingaben direkt über geführte Workflows einreichen. Dadurch werden die häufigen Rückfragen und Verzögerungen beim Onboarding reduziert und es wird gleichzeitig den Partnern ein klarerer Weg aufgezeigt, ihren Teil des Prozesses abzuschließen. Für interne Teams bedeutet dies weniger Zeitaufwand für die Informationsbeschaffung und mehr Zeit für die Vorbereitung der Partner auf die Geschäftstätigkeit.
Ein großer Vorteil von PEM 6.3 ist, dass das Onboarding direkter mit bestehenden Sterling-Umgebungen verbunden ist, einschließlich B2Bi und File Gateway. Sobald Partnerinformationen gesammelt und genehmigt sind, können Teams redundante Konfigurationsarbeit reduzieren und schneller Partner für den Dateiaustausch verschieben. Dies trägt dazu bei, die Lücke zwischen Onboarding-Aktivitäten und operativer Einsatzbereitschaft zu verkürzen, insbesondere für Unternehmen, die eine große Anzahl von Handelspartner-Setups verwalten.
PEM 6.3 bietet den Teams einen besseren Überblick darüber, wo sich die einzelnen Partner im Onboarding-Prozess befinden. Statt sich auf fragmentierte Aktualisierungen oder manuelle Statusprüfungen zu verlassen, können Teams den Fortschritt verfolgen, die Einsatzbereitschaft überwachen und Prüfprotokolle über den gesamten Partnerlebenszyklus hinweg führen. Integrierte Genehmigungs-Workflows und rollenbasierte Zugriffskontrollen helfen Unternehmen außerdem dabei, Governance-Richtlinien einheitlich anzuwenden, was insbesondere in regulierten oder volumenstarken B2B-Umgebungen wichtig ist.
Unternehmen, die IBM Sterling Data Exchange-Lösungen nutzen, berichten über messbare Ergebnisse:
Diese Verbesserungen helfen Unternehmen dabei, ihre Partner-Ökosysteme zu skalieren, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen.
PEM 6.3 ist auch für die Art und Weise konzipiert, wie Unternehmen ihre B2B-Infrastruktur modernisieren. Es unterstützt die containerbasierte Bereitstellung auf Kubernetes und Red Hat OpenShift, lässt sich über APIs mit Unternehmenssystemen verbinden und passt sich an bestehende Sterling-Investitionen an. Das bedeutet, dass Unternehmen das Onboarding von Partnern modernisieren können, ohne es als separate Transformation zu betrachten. Sie können auf der bereits vorhandenen B2B-Infrastruktur aufbauen und gleichzeitig das Onboarding stärker automatisieren, besser steuern und leichter skalieren.
IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 ist als Teil des IBM Sterling Data Exchange Portfolios verfügbar und kann zusammen mit bestehenden Sterling-Umgebungen bereitgestellt werden. Der IBM Sterling Partner Engagement Manager unterstützt Unternehmen dabei, das Partner-Onboarding von einem manuellen Prozess in einen skalierbaren, Workflow-geführten Betrieb innerhalb ihres Ökosystems zu transformieren.