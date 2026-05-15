IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: Beschleunigung des Partner-Onboardings im Unternehmensmaßstab

Unternehmen tauschen heute Daten mit Hunderten bis Tausenden von Handelspartnern aus. Dennoch ist das Onboarding nach wie vor langsam, manuell und fragmentiert.

Das Onboarding eines einzelnen Partners kann Wochen dauern, die IT-Abteilung ist bei der Konfiguration und Validierung stark gefordert, und der Einblick in den Onboarding-Status und die Bereitschaft der Partner ist begrenzt. Das Ergebnis sind verzögerte Transaktionen, langsamere Umsatzrealisierung und eine operative Belastung der IT-Teams.

Mit PEM 6.3 können Teams das Partner-Onboarding von einem langsamen, manuellen, IT-abhängigen Prozess zu einem Workflow-gesteuerten Self-Service-Modell überführen, das Genehmigungen standardisiert, Partnerdaten erfasst und Konfigurationen direkt in Sterling B2Bi- und File Gateway-Umgebungen bereitstellt.

PEM 6.3 löst das Problem des fragmentierten Onboardings, indem es den Teams Echtzeittransparenz, Governance, Auditierbarkeit und rollenbasierte Kontrollen über den gesamten Lebenszyklus der Partner bietet. Dies trägt dazu bei, die operative Belastung zu verringern und gleichzeitig die Bereitschaft der Partner, Transaktionen und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung zu beschleunigen.