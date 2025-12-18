IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: Eine moderne Erfahrung für die nächste Generation des B2B-Dateiaustauschs

Moderne Dateiübertragungsvorgänge sind für jedes digitale Unternehmen von zentraler Bedeutung. Mit steigenden Sicherheitsanforderungen, komplexen Partnerökosystemen und wachsenden Datenmengen benötigen Unternehmen eine B2B-Integration-Plattform, die die Verwaltung vereinfacht, die Sichtbarkeit erhöht und mit Vertrauen skaliert.

Die neueste Version stellt die administrative Benutzeroberfläche der nächsten Generation für Sterling File Gateway vor, eine komplette Neugestaltung, die mit IBMs Carbon Design Language entwickelt wurde. Die neue Benutzeroberfläche bietet ein klares, modernes Erscheinungsbild, das Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in den Vordergrund stellt.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

Vereinfachte Navigation und Workflow: Weniger Bildschirme und Klicks für gängige Aufgaben.

Weniger Bildschirme und Klicks für gängige Aufgaben. Integrierte Verwaltung : Für Kernaufgaben des Sterling File Gateway ist kein Wechsel zum B2B Integrator-Dashboard erforderlich.

: Für Kernaufgaben des Sterling File Gateway ist kein Wechsel zum B2B Integrator-Dashboard erforderlich. Schnellere Aufgabenerledigung: Durch ein intuitiveres Layout und kontextbezogene Hilfestellungen.

Das Ergebnis ist eine konsistente, produktive Erfahrung, die es den Administratoren ermöglicht, sich auf den Betrieb statt auf die Navigation zu konzentrieren.