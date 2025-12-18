Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: Eine moderne Erfahrung für die nächste Generation des B2B-Dateiaustauschs

Die neueste Version stellt die administrative Benutzeroberfläche der nächsten Generation für Sterling File Gateway vor, eine komplette Neugestaltung, die mit IBMs Carbon Design Language entwickelt wurde.

Veröffentlicht 18. Dezember 2025
Mit der Veröffentlichung des IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0, bietet IBM eine Benutzererfahrung der nächsten Generation, einen modernisierten Technologie-Stack und verbesserte Sicherheit, damit Unternehmen schneller und sicherer arbeiten und zuverlässiger skalieren können.

Eine Verwaltungserfahrung der nächsten Generation

Moderne Dateiübertragungsvorgänge sind für jedes digitale Unternehmen von zentraler Bedeutung. Mit steigenden Sicherheitsanforderungen, komplexen Partnerökosystemen und wachsenden Datenmengen benötigen Unternehmen eine B2B-Integration-Plattform, die die Verwaltung vereinfacht, die Sichtbarkeit erhöht und mit Vertrauen skaliert.

Die neueste Version stellt die administrative Benutzeroberfläche der nächsten Generation für Sterling File Gateway vor, eine komplette Neugestaltung, die mit IBMs Carbon Design Language entwickelt wurde. Die neue Benutzeroberfläche bietet ein klares, modernes Erscheinungsbild, das Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in den Vordergrund stellt.

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

  • Vereinfachte Navigation und Workflow: Weniger Bildschirme und Klicks für gängige Aufgaben.
  • Integrierte Verwaltung: Für Kernaufgaben des Sterling File Gateway ist kein Wechsel zum B2B Integrator-Dashboard erforderlich.
  • Schnellere Aufgabenerledigung: Durch ein intuitiveres Layout und kontextbezogene Hilfestellungen.

Das Ergebnis ist eine konsistente, produktive Erfahrung, die es den Administratoren ermöglicht, sich auf den Betrieb statt auf die Navigation zu konzentrieren.

Flexible Unternehmen Strukturen und rollenbasierter Zugriff

Sterling File Gateway 6.2.2.0 führt eine organisatorische Hierarchie und ein rollenbasiertes Zugriffsframework ein, das eine feinere Kontrolle darüber bietet, wie Daten, Benutzer und Berechtigungen über Geschäftsbereiche hinweg verwaltet werden.

Mit dieser Funktion können Unternehmen:

  • Definieren Sie ihre Organisationsstruktur in einer flexiblen, mehrstufigen Hierarchie.
  • Weisen Sie administrativen Rollen und Datenzugriff bestimmten Abteilungen oder Geschäftbereichen zu.
  • Erzwingen Sie Aufgabentrennung und Datentransparenz für eine stärkere Unternehmensführung.
  • Erstellen Sie Berichte nach Organisationseinheit oder unternehmensweit für konsolidierte Erkenntnisse.
  • Dieses Framework stellt sicher, dass jeder Nutzer den richtigen Zugriff hat und verbessert sowohl Sicherheit als auch operative Kontrolle.

Optimiertes Partner-Onboarding  

Das Onboarding von Partnern ist jetzt einfacher und schneller mit einem brandneuen Onboarding-Assistenten, der die Benutzer durch den gesamten Einrichtungsprozess führt.

Der Assistent hilft Administratoren dabei, alle erforderlichen Assets – Benutzer, Partner, Endgeräte, Routing-Kanäle und Vorlagen – in einer geführten, intuitiven Abfolge zu erstellen. Benutzer können außerdem Onboarding-Sitzungen speichern und fortsetzen, ohne dass der Fortschritt verloren geht.

Außerdem wurde ein gemeinsamer Mailbox-Zugang hinzugefügt, der es mehreren Benutzern ermöglicht, ein gemeinsames Endgerät zu verwalten und so die Zusammenarbeit zwischen Teams zu verbessern.

Verbesserte betriebliche Transparenz

Operational Insight macht mit dem neuen Sterling File Gateway Dashboard und File Activity Views einen großen Schritt nach vorne. Diese bieten klare, umsetzbare Einblicke in Dateiübertragungen und Systemleistung.

Zu den Highlights gehören:

  • Übersichtliche Kennzahlen für eingegangene Dateien, erfolgreiche und fehlgeschlagene Weiterleitungen.
  • Schnelle Filter nach Zeitspanne (letzte Stunde, Tag oder Woche).
  • Detaillierte Aufschlüsselung der Überweisungsereignisse, einschließlich der Ankunfts-, Routing- und Lieferphasen.
  • Wiedergabe- und Zustellungshistorie für umfassende Rückverfolgbarkeit.
  • Diese neu gestaltete operative Ansicht ermöglicht eine schnellere Fehlerbehebung und eine sicherere Entscheidungsfindung bei Dateitransfer-Workflows.

Ein bedeutender Fortschritt für den Dateiaustausch in Unternehmen

IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0 stellt einen bedeutenden Fortschritt in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Governance und Sicherheit für den Dateiaustausch in Unternehmen dar. Mit seiner modernen Benutzeroberfläche, robusten Zugriffskontrollen, operativen Erkenntnissen und der Benutzerfreundlichkeit ermöglicht diese Version Unternehmen, B2B-Dateiflüsse mit größerer Sicherheit und Effizienz zu verwalten.

Sandeep Rajput

Product Manager - Sterling Data Exchange