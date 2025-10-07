IBM® Spyre Accelerator und Telum II Prozessor: Erfassung des KI-Werts auf einer vertrauenswürdigen Unternehmensebene

Als Teil von IBM z17 werden der IBM Spyre Accelerator in Kombination mit dem Telum II-Prozessor die Art und Weise verändern, wie Unternehmen KI in ihren Organisationen nutzen. Diese bahnbrechenden Funktionen sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, die KI-Workload in Unternehmen zu skalieren, die Sicherheit zu erhöhen und den beschleunigten geschäftlichen Nutzen zu steigern.
IBM Spyre Accelerator, der seit dem 28. Oktober 2025 für IBM z17 verfügbar ist, wird die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen KI in ihren Unternehmen einsetzen. Dieser leistungsstarke KI-Beschleuniger wurde entwickelt, um generative KI auf IBM z17 zu bringen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, KI-Funktionen für große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) innerhalb der bewährten IBM Z-Umgebungen zu skalieren.
Mit Spyre Accelerator haben Kunden die Möglichkeit, LLMs mit ihren internen Abläufen zu verwenden und Funktionen in einer natürlichsprachlichen Schnittstelle wie watsonx Assistant for Z zu integrieren. Während Kunden die KI bewerten und für die Zukunft planen, wird sie zu einem entscheidenden Werkzeug für die Effizienz und Modernisierung der Prozessabläufe im gesamten Rechenzentrum werden. Ähnliches gilt für die Geschäftswelt: Spyre Accelerators wurde entwickelt, um die künftige Entwicklung von KI-Techniken mit höherer Genauigkeit zu unterstützen. Sie ermöglichen den Aufbau generativer Asset-Erstellung, Datenaufnahme und Interpretation von Lieferanten- oder Kundendaten für die Kontaktaufnahme, Cross-Angebote oder sogar Risikobewertungen in Echtzeit.
Die Vorteile der Kombination von prädiktiven und generativen KI-Techniken zur Erstellung eines auf Unternehmen abgestimmten Portfolios über das gesamte Spektrum der KI-Modelle für Encoder, Decoder und Encoder-Decoder.
Einem Kunden war die Überschneidung von zentralen vertrauenswürdigen Umgebungen mit Zielen auf Unternehmensebene sehr klar. „On-Prem mit Spyre Accelerator for IBM Z ist für uns wichtig, weil diese Arbeit mit dem Produktionscode zu tun hat“, sagte der Infrastrukturleiter bei einer großen europäischen Bank. „Wir wollen nicht, dass die Produktions-Workloads unsere Hände verlassen, daher ist dies unsere bevorzugte Option.“
KI-gestützte Tools können Kunden schnell die nächsten erforderlichen Aktionen vorhersagen, um einen arbeitsreichen Transaktionstag zu unterstützen, oder empfohlene Agenten und APIs integrieren, um eine optimierte Ausgabe aus einer neuen Anwendung zu erhalten und so die Time-to-Value für das Unternehmen zu verkürzen. Laut einer Studie vom Institute for Business Value und Oxford Economics aus dem Jahr 2024 halten 61 % der Führungskräfte generative KI für entscheidend für die Modernisierung von Anwendungen auf einem Mainframe.
Im Rahmen der kontinuierlichen Bereitstellung werden wichtige Softwareprodukte wie IBM watsonx Assistant for Z, KI-Toolkit for IBM Z und IBM LinuxONE sowie maschinelles Lernen für IBM z/OS Spyre-Beschleuniger für die vollständige On-Prem-Bereitstellung verwenden. Um die On-Prem-LLM-Unterstützung zu gewährleisten, enthält jeder Spyre Accelerator 32 KI-optimierte Verarbeitungskerne zur Unterstützung großer Sprachmodelle direkt auf dem Mainframe. So können Unternehmen sichere Anwendungsfälle mit generativer KI lokal ausführen. Diese Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie als PCIe-angeschlossene Adapter skalierbar ist und als Teil der Umgebungen verwaltet werden kann, die bereits Kerndaten verarbeiten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der es Unternehmen ermöglicht, KI in großem Maßstab zu nutzen und gleichzeitig ihre Daten auf IBM Z zu speichern.
Der Telum II-Prozessor von IBM und der Spyre Accelerator werden die KI-Integration in Mainframe-Transaktionen revolutionieren und innerhalb der IBM Z-Umgebung mehr Sicherheit, niedrige Latenz und hohe Transaktionsrate bieten. Die Entscheidungsfindung in Echtzeit hat bereits mit IBM z17 einen entscheidenden Wandel bewirkt, da bis zu 450 Milliarden Inferenzoperationen pro Tag unter Verwendung mehrerer KI-Modelle zur Betrugserkennung verarbeitet werden.
Mit dem On-Chip-KI-Beschleuniger der zweiten Generation von Telum II können Unternehmen mehrere Modelle gleichzeitig ausführen, die für eine gleichbleibende geringe Latenz und einen hohen Inferenzdurchsatz ausgelegt sind. Spyre Accelerators erweitern den Tisch um viele LLM-Optionen für die Zukunft, da Anwendungen beginnen, tiefere Modelle zu erstellen, um die Genauigkeit zu erhöhen, indem sie neue, bisher unerreichbare Erkenntnisse hervorheben.
„Da watsonx Assistant for Z darauf ausgelegt ist, Fragen auf IBM Z zu beantworten und Automatisierung auf IBM Z bietet, ziehen wir es vor, es End-to-End auf IBM Z bereitzustellen, um die Daten und Prozesse weiterhin zu sichern“, so ein IT-Architekt eines großen europäischen Unternehmens Bank.
Diese leistungsstarke Kombination wird Organisationen in die Lage versetzen, neuen geschäftlichen Mehrwert zu freischalten, indem sie die Fähigkeit erhalten, Milliarden von Inferenzanfragen pro Tag genauer zu verarbeiten, indem Fehlalarme in der Betrugserkennung reduziert und Kundenservice verbessert wird.
Die KI-Beschleunigung auf IBM Z, unterstützt durch den Spyre Accelerator und den Telum II Prozessor, bietet Unternehmen beispiellose Möglichkeiten, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Durch die Integration von KI in den Mainframe-Betrieb können Sie das Systemmanagement verbessern, Empfehlungen beschleunigen, damit auch die neuesten Teammitglieder schnell verstanden und Maßnahmen ergreifen können, und vertrauliche Daten schützen.
Jetzt ist es an der Zeit zu handeln: Nutzen Sie diese Innovationen, um Ihre Mainframe-Anwendungen zu modernisieren, die Kosten zu optimieren und der Konkurrenz voraus zu sein.