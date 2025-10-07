IBM® Spyre Accelerator und Telum II Prozessor: Erfassung des KI-Werts auf einer vertrauenswürdigen Unternehmensebene

IBM Spyre Accelerator, der seit dem 28. Oktober 2025 für IBM z17 verfügbar ist, wird die Art und Weise revolutionieren, wie Unternehmen KI in ihren Unternehmen einsetzen. Dieser leistungsstarke KI-Beschleuniger wurde entwickelt, um generative KI auf IBM z17 zu bringen und Unternehmen die Möglichkeit zu geben, KI-Funktionen für große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) innerhalb der bewährten IBM Z-Umgebungen zu skalieren.

Mit Spyre Accelerator haben Kunden die Möglichkeit, LLMs mit ihren internen Abläufen zu verwenden und Funktionen in einer natürlichsprachlichen Schnittstelle wie watsonx Assistant for Z zu integrieren. Während Kunden die KI bewerten und für die Zukunft planen, wird sie zu einem entscheidenden Werkzeug für die Effizienz und Modernisierung der Prozessabläufe im gesamten Rechenzentrum werden. Ähnliches gilt für die Geschäftswelt: Spyre Accelerators wurde entwickelt, um die künftige Entwicklung von KI-Techniken mit höherer Genauigkeit zu unterstützen. Sie ermöglichen den Aufbau generativer Asset-Erstellung, Datenaufnahme und Interpretation von Lieferanten- oder Kundendaten für die Kontaktaufnahme, Cross-Angebote oder sogar Risikobewertungen in Echtzeit.

Die Vorteile der Kombination von prädiktiven und generativen KI-Techniken zur Erstellung eines auf Unternehmen abgestimmten Portfolios über das gesamte Spektrum der KI-Modelle für Encoder, Decoder und Encoder-Decoder.

Einem Kunden war die Überschneidung von zentralen vertrauenswürdigen Umgebungen mit Zielen auf Unternehmensebene sehr klar. „On-Prem mit Spyre Accelerator for IBM Z ist für uns wichtig, weil diese Arbeit mit dem Produktionscode zu tun hat“, sagte der Infrastrukturleiter bei einer großen europäischen Bank. „Wir wollen nicht, dass die Produktions-Workloads unsere Hände verlassen, daher ist dies unsere bevorzugte Option.“

KI-gestützte Tools können Kunden schnell die nächsten erforderlichen Aktionen vorhersagen, um einen arbeitsreichen Transaktionstag zu unterstützen, oder empfohlene Agenten und APIs integrieren, um eine optimierte Ausgabe aus einer neuen Anwendung zu erhalten und so die Time-to-Value für das Unternehmen zu verkürzen. Laut einer Studie vom Institute for Business Value und Oxford Economics aus dem Jahr 2024 halten 61 % der Führungskräfte generative KI für entscheidend für die Modernisierung von Anwendungen auf einem Mainframe.

Im Rahmen der kontinuierlichen Bereitstellung werden wichtige Softwareprodukte wie IBM watsonx Assistant for Z, KI-Toolkit for IBM Z und IBM LinuxONE sowie maschinelles Lernen für IBM z/OS Spyre-Beschleuniger für die vollständige On-Prem-Bereitstellung verwenden. Um die On-Prem-LLM-Unterstützung zu gewährleisten, enthält jeder Spyre Accelerator 32 KI-optimierte Verarbeitungskerne zur Unterstützung großer Sprachmodelle direkt auf dem Mainframe. So können Unternehmen sichere Anwendungsfälle mit generativer KI lokal ausführen. Diese Infrastruktur ist so konzipiert, dass sie als PCIe-angeschlossene Adapter skalierbar ist und als Teil der Umgebungen verwaltet werden kann, die bereits Kerndaten verarbeiten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der es Unternehmen ermöglicht, KI in großem Maßstab zu nutzen und gleichzeitig ihre Daten auf IBM Z zu speichern.

