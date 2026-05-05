IBM Sovereign Core schafft KI-fähige, souveräne Umgebungen mit überprüfbarer Kontrolle

IBM Sovereign Core wurde für Unternehmen entwickelt, die KI und andere Workloads mit größerer Kontrolle, Flexibilität und Nachweisbarkeit betreiben müssen.
Der Aufstieg der KI erhöht den Druck, digitale Souveränität zu adressieren, und verändert gleichzeitig die Anforderungen, die Unternehmen daran stellen.
Jahrelang konzentrierten sich Diskussionen über Souveränität darauf, wo Daten gespeichert werden. Zwar ist Datenresidenz weiterhin von entscheidender Bedeutung, doch umfasst Souveränität heute ein deutlich breiteres Spektrum an Fragestellungen. Wer betreibt die Plattform? Wer kontrolliert den Zugriff? Welche technologischen Abhängigkeiten bestehen? Diese Entwicklung wurde durch KI zusätzlich verstärkt: Welche Modelle werden verwendet? Wo werden Modelle ausgeführt? Wie wird die Inferenz gesteuert? Und wie lässt sich Compliance kontinuierlich nachweisen?
IBM Sovereign Core ist jetzt verfügbar, um diese Herausforderungen zu adressieren. Mit IBM Sovereign Core können Unternehmen, Behörden und Dienstleister KI-fähige souveräne Umgebungen bereitstellen und betreiben – mit vollständiger Kontrolle über Daten, Betrieb und Governance auf Kundenseite.
Zu den acht wichtigsten Funktionen und Fähigkeiten von IBM Sovereign Core gehören:
IBM Sovereign Core vereint Plattformservices, Steuerungsebene und Sicherheitsfunktionen in einem einzigen Bereitstellungsmodell. Die Plattform ist dafür ausgelegt, auf kundenseitig bereitgestellter Infrastruktur über Compute-, Speicher- und Netzwerkebenen hinweg zu laufen.
Die vom Kunden betriebene Steuerungsebene wird innerhalb der Boundary bereitgestellt, um die Bereitstellung, Konfiguration und den Lebenszyklus über Plattformdienste und Tenants hinweg zu verwalten. Kernservices für Identität, Zugriffskontrolle und Verwaltung von Verschlüsselungsschlüsseln werden ebenfalls innerhalb der souveränen Boundary betrieben. Auch Logs und Audit-Aufzeichnungen verbleiben dort und helfen Unternehmen dabei, die operative Kontrolle über die Umgebung aufrechtzuerhalten.
Die offene, modulare Architektur von IBM Sovereign Core ermöglicht es Kunden, souveräne Umgebungen zu erweitern und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Abläufe und Technologie innerhalb der Boundary zu behalten.
IBM Sovereign Core basiert auf Open-Source-Technologie und bietet Kunden somit mehr Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über die zugrunde liegende Schlüsseltechnologie. In seiner veröffentlichten Absichtserklärung beschreibt IBM die Verpflichtung zu Open-Source-Kernkomponenten der Softwarebasis und unterstreicht damit sein Engagement für Offenheit, Transparenz und Wahlfreiheit für Kunden.
Souveränität muss mehr sein als eine Grundsatzerklärung. Für regulierte Unternehmen muss sie beobachtbar, durchsetzbar und nachweisbar sein.
IBM Sovereign Core unterstützt Compliance-Ziele durch kontinuierliches, integriertes Monitoring und automatisierte Nachweiserstellung über Workloads und Systemoperationen hinweg. Dabei werden Compliance-Kontrollen zur Laufzeit durchgesetzt und Nachweise innerhalb der souveränen Boundary generiert und gespeichert.
Über 160 vorinstallierte regulatorische Frameworks und Richtlinienvorlagen helfen Teams, Umgebungen schnell anhand der Compliance-Anforderungen zu bewerten. Auditfähige Nachweise stehen auf Abruf bereit und geben Teams Transparenz über den Compliance-Status in Kontroll- und Tenant-Umgebungen.
Diese kontinuierlichen Compliance-Nachweise reduzieren die Abhängigkeit von manueller Validierung und statischen Audit-Prozessen. So werden Unternehmen dabei unterstützt, auch bei wachsender Skalierung eine konsistente Compliance-Ausrichtung aufrechtzuerhalten.
KI hat de Souveränität zu einer Laufzeitanforderung gemacht.
Moderne KI-Systeme sind auf sensible Daten, Modelle, Inferenzpipelines, Agenten und operative Protokolle angewiesen. Unternehmen müssen nicht nur steuern, wo Daten gespeichert werden, sondern auch, wo KI ausgeführt wird, wie auf Modelle zugegriffen wird, wie Entscheidungen protokolliert werden und wer die Kontrolle über die Umgebung besitzt.
IBM Sovereign Core ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle (sowohl sofort einsatzbereite als auch kundenspezifische), Inferenzservices, Agenten und Anwendungsworkloads innerhalb der souveränen Boundary bereitzustellen und zu betreiben. Die KI-Verarbeitung und Modellausführung können lokal erfolgen, ohne dass externe Anbieter Zugriff haben. Dadurch behalten Unternehmen die Kontrolle über Governance, Nachvollziehbarkeit und KI-Systeme, die mit sensiblen Daten arbeiten.
CPU-, GPU-, virtuelle Maschinen und KI-Inferenzumgebungen können mit standardisierten Vorlagen und automatisierter Konfigurationsprofile bereitgestellt werden. Infrastruktur und Workloads werden als Managed Services in souveränen Regionen bereitgestellt. Dadurch wird den Teams die Aufrechterhaltung einer konsistenten Konfiguration erleichtert, die den Souveränitäts- und Compliance-Anforderungen entspricht.
Für Unternehmen, die KI von der Experimentierphase in den produktiven Einsatz überführen, bedeutet dies, dass KI-Workloads in Umgebungen bereitgestellt werden können, die von Anfang an auf Rückverfolgbarkeit, Nachweiserstellung und operative Kontrolle ausgelegt sind.
Unternehmen müssen Software- und KI-Services, Datenplattformen und operative Tools integrieren können, die ihr Geschäft unterstützen, ohne die souveräne Boundary zu gefährden.
IBM Sovereign Core umfasst einen erweiterbaren Katalog, den Unternehmen für ihre eigenen Nutzer kuratieren können – mit ihren eigenen Anwendungen oder mit vorab geprüften IBM-, Drittanbieter- und Open-Source-Software sowie Services aus einem Ökosystem von Software- und Infrastrukturpartnern, zu dem AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB und Palo Alto Networks gehören.
Der Katalog hilft Unternehmen dabei, traditionelle und KI-gestützte Workloads zu beschleunigen, und gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Betrieb und Technologie zu behalten.
IBM Sovereign Core wurde für Unternehmen entwickelt, die sensible Workloads mit größerer Kontrolle, Flexibilität und Nachweisbarkeit betreiben müssen.
Über all diese Anwendungsfälle hinweg bleibt das Ziel dasselbe: Unternehmen dabei zu unterstützen, mit KI Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig nachweisbare Kontrolle über die Systeme, Daten, Betriebsabläufe und Nachweise zu behalten, die am wichtigsten sind.
IBM Sovereign Core ist eine souveräne Softwarebasis, die kundenseitig betriebene Kontrolle, automatisierte Compliance-Nachweise, kontrollierte KI und ein erweiterbares Ökosystem bietet.
Zusammengenommen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, KI-fähige Umgebungen mit Kontrolle, Compliance und operativer Unabhängigkeit im großen Maßstab bereitzustellen und zu betreiben.