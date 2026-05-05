IBM Sovereign Core schafft KI-fähige, souveräne Umgebungen mit überprüfbarer Kontrolle

Der Aufstieg der KI erhöht den Druck, digitale Souveränität zu adressieren, und verändert gleichzeitig die Anforderungen, die Unternehmen daran stellen.

Jahrelang konzentrierten sich Diskussionen über Souveränität darauf, wo Daten gespeichert werden. Zwar ist Datenresidenz weiterhin von entscheidender Bedeutung, doch umfasst Souveränität heute ein deutlich breiteres Spektrum an Fragestellungen. Wer betreibt die Plattform? Wer kontrolliert den Zugriff? Welche technologischen Abhängigkeiten bestehen? Diese Entwicklung wurde durch KI zusätzlich verstärkt: Welche Modelle werden verwendet? Wo werden Modelle ausgeführt? Wie wird die Inferenz gesteuert? Und wie lässt sich Compliance kontinuierlich nachweisen?

IBM Sovereign Core ist jetzt verfügbar, um diese Herausforderungen zu adressieren. Mit IBM Sovereign Core können Unternehmen, Behörden und Dienstleister KI-fähige souveräne Umgebungen bereitstellen und betreiben – mit vollständiger Kontrolle über Daten, Betrieb und Governance auf Kundenseite.