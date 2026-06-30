Die nächste Evolutionsstufe der digitalen Souveränität mit IBM Sovereign Core 1.1

Als IBM auf der THINK 2026 Sovereign Core vorstellte, gingen wir auf die wichtigsten Anforderungen unserer Kunden ein: lokale Kontrolle über Daten und Abläufe, kontinuierlicher Nachweis der Compliance und die Möglichkeit, KI dort einzusetzen, wo sich die Daten befinden. Sovereign Core basiert auf einer offenen, modularen Architektur und bietet Herstellerunabhängigkeit, Portabilität und Mandantenfähigkeit. Dadurch werden externe Abhängigkeiten reduziert und Unternehmen dabei unterstützt, KI innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu skalieren.

Wir freuen uns, heute die Verfügbarkeit von Version 1.1 bekannt zu geben, die weitere Verbesserungen enthält, welche die einzigartigen Funktionen von Sovereign Core als umfassende Lösung für digitale Souveränität weiter stärken.