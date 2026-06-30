Die nächste Evolutionsstufe der digitalen Souveränität mit IBM Sovereign Core 1.1

IBM Sovereign Core 1.1 baut auf unserer Vision von digitaler Souveränität auf und bietet Innovationen, die die Compliance, KI-Bereitschaft und Kontrolle durch den Kunden stärken
Als IBM auf der THINK 2026 Sovereign Core vorstellte, gingen wir auf die wichtigsten Anforderungen unserer Kunden ein: lokale Kontrolle über Daten und Abläufe, kontinuierlicher Nachweis der Compliance und die Möglichkeit, KI dort einzusetzen, wo sich die Daten befinden. Sovereign Core basiert auf einer offenen, modularen Architektur und bietet Herstellerunabhängigkeit, Portabilität und Mandantenfähigkeit. Dadurch werden externe Abhängigkeiten reduziert und Unternehmen dabei unterstützt, KI innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu skalieren.
Wir freuen uns, heute die Verfügbarkeit von Version 1.1 bekannt zu geben, die weitere Verbesserungen enthält, welche die einzigartigen Funktionen von Sovereign Core als umfassende Lösung für digitale Souveränität weiter stärken.
Sovereign Core bietet branchenführende Compliance-Funktionen mit kontinuierlicher Compliance-Bewertung, Echtzeit-Tracking und automatisierter Nachweisgenerierung für Prüfer und Aufsichtsbehörden. Mit der Version 1.1 haben wir die Anzahl der integrierten Compliance-Frameworks nahezu verdoppelt und die Abdeckung auf 235 Frameworks erweitert.
Diese erweiterte Abdeckung hilft Unternehmen dabei, Compliance-Initiativen zu beschleunigen, den Prüfungsaufwand zu reduzieren und durch kontinuierliche Beweisgenerierung und -überwachung einen besseren Überblick über Risiken mit größerer Sicherheit zu gewinnen. Anstatt sich auf punktuelle Bewertungen zu verlassen, können Kunden die Compliance durch fortlaufende, überprüfbare Nachweise belegen. Durch die direkte Integration dieser Funktionen in die Plattform verwandelt Sovereign Core die Compliance von einem manuellen Prozess in eine automatisierte, immer verfügbare Funktion.
KI-Souveränität ist eine grundlegende Funktion von Sovereign Core, die durch verwaltete Modelle, Agenten und Inferenzdienste bereitgestellt wird, die innerhalb der souveränen Grenzen operieren. Sie bietet eine skalierbare Grundlage für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von KI-Workloads durch die Kombination von automatisierten Abläufen, containerisierten Diensten und Multi-Tenant-Funktionen, sodass Unternehmen KI-Anwendungen schnell entwickeln und skalieren können, während sie gleichzeitig die vollständige Kontrolle behalten. Um die KI-Bereitstellung weiter zu beschleunigen, führt Version 1.1 PostgreSQL als Basisplattform-Service ein, der als technische Vorschau verfügbar ist.
Neben der Bereitstellung einer zuverlässigen Datenbank auf Unternehmensklasse bietet PostgreSQL Unterstützung für die pgvector-Erweiterung, die die Vektorähnlichkeitssuche für RAG-Anwendungen (Retrieval-Augmented Generation) ermöglicht. So können Unternehmen relevantes Unternehmenswissen abrufen, bevor ein KI-Modell eine Antwort generiert. Das verbessert die Genauigkeit, Relevanz und Vertrauenswürdigkeit von KI-gestützter Suche, Assistenten und Frage-Antwort-Erfahrungen.
Da Unternehmen KI-Workloads in die Produktion verlagern, wird betriebliche Effizienz immer wichtiger. Sovereign Core 1.1 bietet Anleitungen und Funktionen, mit denen Kunden die Kosten für KI-Inferenz durch die NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG)-Partitionierung senken können.
Die MIG-Technologie ermöglicht die sichere Aufteilung einer einzelnen GPU in mehrere isolierte Instanzen, sodass mehrere KI-Workloads gleichzeitig ausgeführt werden können, während die Workload-Trennung gewahrt bleibt. Dieser Ansatz verbessert die GPU-Auslastung, senkt die Infrastrukturkosten und ermöglicht eine effizientere Bereitstellung von Multi-Tenant-KI-Diensten in souveränen Umgebungen.
Sovereign Core ist für eine vom Kunden kontrollierte betriebliche Souveränität ausgelegt, die dem Kunden direkte Kontrolle über seine Umgebungen gibt. Version 1.1 erweitert die betriebliche Transparenz durch verbesserte Messfunktionen, die Kundenadministratoren einen Überblick über die Nutzung und auf Tenant-Ebene über die gesamte Sovereign Core-Steuerungsebene hinweg bieten.
Diese Verbesserungen geben Administratoren umfassendere Erkenntnisse über den Plattformverbrauch und die Tenant-Aktivitäten, was Unternehmen hilft, die Governance zu verbessern, die operative Aufsicht zu stärken und die Ressourcenallokation in souveränen Umgebungen zu optimieren.
Die Anforderungen an die digitale Souveränität entwickeln sich ständig weiter. Die Vorschriften werden immer umfangreicher. Die Erwartungen an die KI-Governance werden immer ausgereifter. Operative Resilienz und Unabhängigkeit in der Lieferkette stehen mittlerweile ganz oben auf der Agenda der Unternehmensleitung, und Unternehmen erwarten mehr Flexibilität, Portabilität und Wahlfreiheit in ihren gesamten Technologieumgebungen.
Der Wert der Verbesserungen in Version 1.1 von Sovereign Core geht über die einzelnen Funktionen selbst hinaus. Gemeinsam untermauern sie das Engagement von IBM, eine umfassende Souveränitätsplattform bereitzustellen, die auf Offenheit, operativer Kontrolle und nachweisbarer Compliance basiert.
Von kontinuierlichen Nachweisen für die Compliance und einem erweiterten regulatorischen Geltungsbereich bis hin zu regulierten KI-Diensten und kundenkontrollierten Abläufen – Sovereign Core 1.1 unterstützt Unternehmen dabei, ihre digitale Transformation und den Einsatz von KI voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, Technologien, Abläufe und KI-Workflows zu behalten.
Mit der Weiterentwicklung der Souveränitätslandschaft entwickelt sich auch Sovereign Core weiter.