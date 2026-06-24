Vereinfachung der Unternehmensabläufe durch Tenant-Effizienz und optimierte Problemlösung mit IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub 5.4 führt den Software Hub Backup and Restore (BR) Operator ein, um die Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse zu vereinfachen und zu optimieren und so die betriebliche Komplexität und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Durch den Wegfall mehrerer Arbeitsschritte und die Minimierung der Abhängigkeit vom direkten Administratorzugriff trägt der Operator dazu bei, Effizienz und Konsistenz in verschiedenen Umgebungen zu verbessern. Darüber hinaus haben wir in der technischen Vorschau die Flexibilität bei der Wiederherstellung verbessert, sodass Teams Backups in isolierten Namespaces validieren können, um Produktionsumgebungen zu schützen und Wiederherstellungsmaßnahmen mit größerer Sicherheit und geringerem betrieblichen Aufwand durchzuführen.

Diese Version bietet Leistung, die die Installationszeit verkürzt, wobei die Komponenten im Vergleich zu früheren Versionen bis zu 35 % schneller installiert werden können. Diese Optimierungen kommen auch der Aktualisierung und der Wiederherstellung zugute und tragen so zur Verkürzung der Ausfallzeiten bei.

Verbesserungen im Zugriffsmanagement sorgen für eine bessere Transparenz der Änderungen der Benutzerzugriffe auf der gesamten Plattform. Aktualisierungen stellen sicher, dass zusätzliche und entfernte Zugriffe konsistenter erfasst werden und leichter dienstübergreifend nachverfolgt werden können. Dies hilft den Sicherheits- und Compliance-Teams, Reviews mit größerer Sicherheit durchzuführen. Sicherheitsverbesserungen stärken die Plattform weiter, da die Unterstützung für zertifikatsbasierte Authentifizierung die sichere E-Mail-Integration verbessert.