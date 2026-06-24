Vereinfachung der Unternehmensabläufe durch Tenant-Effizienz und optimierte Problemlösung mit IBM Software Hub 5.4

IBM Software Hub Premium 5.4 baut auf den Schwerpunkten der Plattform auf Skalierbarkeit, betriebliche Transparenz und Einsatzbereitschaft für Unternehmen auf.
Diese Version enthält gezielte Verbesserungen in den Bereichen Plattformmanagement, KI-gestützter Betrieb und Ressourcenverwaltung, die auf dem Feedback von Kunden basieren, die Software Hub in mehreren Teams und Umgebungen einsetzen. Die Aktualisierungen in Version 5.4 dienen dazu, die Einführung einer gemeinsamen Plattform zu unterstützen, die tägliche Administration zu vereinfachen und Sicherheit und Zuverlässigkeit bei zunehmender Nutzung zu stärken.
IBM Software Hub Premium 5.4 führt Mehrbenutzerfähigkeit ein, um Unternehmen dabei zu unterstützen, mehrere Teams oder Geschäftsbereiche auf einer einzigen Plattform zu betreiben und dabei Daten, Benutzer und Konfigurationen klar voneinander zu trennen. Dies ermöglicht ein schnelleres Onboarding und eine effizientere Nutzung von Shared Services und Infrastrukturen wie watsonx.ai und Datastage, während gleichzeitig die in Unternehmensumgebungen erwartete Sicherheit und Governance aufrechterhalten werden.
Dank der integrierten Unterstützung für die Verwaltung auf Kontoebene, Transparenz und Kostenzuordnung bietet die Mandantenfähigkeit Plattformbetreibern einen besseren Überblick und den Teams die Unabhängigkeit, die sie benötigen, um schnell voranzukommen. Das erleichtert es, gemeinsame Plattformen verantwortungsvoll zu skalieren, ohne die operative Komplexität zu erhöhen.
Version 5.4 des KI-Assistenten bietet Fortschritte in seinen agentischen Funktionen und verbessert die Benutzerkontrolle, die Flexibilität und die allgemeine Erfahrung in allen wichtigen Funktionen. Der neue Troubleshooting Agent sorgt mit vordefinierten Optionen, übersichtlichen Forschungsplänen und einer kontrollierten Ausführung für eine strukturiertere und transparentere Bearbeitung von Problemen.
Darüber hinaus wird das MCP-Gateway als zentraler Zugangspunkt eingeführt, über den der Software Hub AI Assistant auf Tools von mehreren internen und externen MCP-Servern zugreifen kann, was eine umfassendere Integration und Erweiterbarkeit ermöglicht.
Mit der Einrichtung des KI-Assistenten ist es nun möglich, das LLM und die eingebetteten Modelle, auf denen der KI-Assistent basiert, in einer vollständig lokalen Bereitstellung selbst zu hosten, wodurch eine verbesserte Sicherheit und Compliance gewährleistet wird.
Verbesserungen der Remote Data Plane verbessern die Verwaltung von Spark-Workloads über verteilte Umgebungen hinweg. Definierte Ressourcengrenzen helfen Unternehmen, Übernutzung zu vermeiden, Konkurrenz zu reduzieren und vorhersehbare Leistungen aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungsmodelle unterstützen.
IBM Software Hub 5.4 führt den Software Hub Backup and Restore (BR) Operator ein, um die Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesse zu vereinfachen und zu optimieren und so die betriebliche Komplexität und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Durch den Wegfall mehrerer Arbeitsschritte und die Minimierung der Abhängigkeit vom direkten Administratorzugriff trägt der Operator dazu bei, Effizienz und Konsistenz in verschiedenen Umgebungen zu verbessern. Darüber hinaus haben wir in der technischen Vorschau die Flexibilität bei der Wiederherstellung verbessert, sodass Teams Backups in isolierten Namespaces validieren können, um Produktionsumgebungen zu schützen und Wiederherstellungsmaßnahmen mit größerer Sicherheit und geringerem betrieblichen Aufwand durchzuführen.
Diese Version bietet Leistung, die die Installationszeit verkürzt, wobei die Komponenten im Vergleich zu früheren Versionen bis zu 35 % schneller installiert werden können. Diese Optimierungen kommen auch der Aktualisierung und der Wiederherstellung zugute und tragen so zur Verkürzung der Ausfallzeiten bei.
Verbesserungen im Zugriffsmanagement sorgen für eine bessere Transparenz der Änderungen der Benutzerzugriffe auf der gesamten Plattform. Aktualisierungen stellen sicher, dass zusätzliche und entfernte Zugriffe konsistenter erfasst werden und leichter dienstübergreifend nachverfolgt werden können. Dies hilft den Sicherheits- und Compliance-Teams, Reviews mit größerer Sicherheit durchzuführen. Sicherheitsverbesserungen stärken die Plattform weiter, da die Unterstützung für zertifikatsbasierte Authentifizierung die sichere E-Mail-Integration verbessert.
IBM Software Hub 5.4 stärkt die Fähigkeit der Plattform, die Einführung im Unternehmensmaßstab zu unterstützen, indem die Leistung verbessert, der Betrieb vereinfacht und die Governance verbessert wird. Zusammengenommen helfen diese Aktualisierungen Unternehmen dabei, gemeinsam genutzte Plattformen effizienter zu betreiben, den operativen Aufwand zu reduzieren und zuverlässigere und sicherere Erfahrungen zu bieten, während KI- und Datenworkloads weiter zunehmen.
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