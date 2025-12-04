Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM Safer Payments führt die KI-gestützte Generierung von Verhaltensfunktionen ein

IBM Safer Payments führt einen KI-gestützten Funktionsgenerator ein, der menschliches Fachwissen repliziert, um Verhaltensfunktionen automatisch zu erstellen, zu bewerten und zu optimieren.

Veröffentlicht 4. Dezember 2025
By Evangelina Rajendran and Ori Lotan

Mit Version 6.9 führt IBM Safer Payments einen KI-gestützten Funktionsgenerator ein, der menschliches Fachwissen nachbildet. Dadurch werden Verhaltensfunktionen durch einen iterativen, evolutionären Prozess automatisch erstellt, bewertet und optimiert. Dies ermöglicht schnellere, genauere und besser erklärbare Betrugserkennungsmodelle.

Bei der Prävention von Zahlungsbetrug hängt die Qualität eines Modells von der Qualität seiner Funktionen ab, also der Verhaltensprofile, die erfassen, wie sich Entitäten im Zeitverlauf verhalten. Traditionelle Methoden der Funktionsentwicklung wie das Kombinieren, Aggregieren oder Transformieren bestehender Daten sind zwar nützlich, aber begrenzt, da sie nicht die Verhaltensmerkmale erzeugen, die Betrugsexperten benötigen, um komplexe und sich entwickelnde Angriffsmuster zu erkennen. 

Die Erstellung dieser Verhaltensfunktionen war schon immer der zeitaufwändigste und am stärksten expertisenabhängige Schritt der Modellentwicklung.

KI-gestützte Automatisierung zur Verbesserung der Modellqualität 

Die Automatisierung der Funktionsgenerierung erhöht die Effizienz und Skalierbarkeit in Workflows für maschinelles Lernen, reduziert den manuellen Aufwand und das Fehlerpotenzial und ermöglicht gleichzeitig die Entdeckung neuartiger und wirksamer Funktionen, die traditionelle manuelle Methoden oft übersehen. 

Diese neue Funktion geht über Prozessautomatisierung hinaus, da sie einen proprietären KI/ML-Algorithmus nutzt, der menschliches Fachwissen nachbildet. Der Algorithmus generiert und bewertet automatisch aussagekräftige Verhaltensfunktionen (Zähler oder Profile), die sich direkt auf die Leistung des Modells zur Betrugserkennung auswirken. Durch den Einsatz von KI nicht nur im Modelltraining, sondern auch im komplexen Schritt der Funktionsgenerierung, werden die Modellqualität, die Erklärbarkeit und die Vorhersagegenauigkeit deutlich verbessert. 

Die herkömmliche Erstellung von Funktionen ist hingegen mühsam, zeitaufwändig und stark abhängig vom Fachwissen und der Intuition eines Datenexperten. Die manuelle Auswahl von Funktionen ist oft nicht standardisiert, sodass verschiedene Analysten, oder sogar derselbe Analyst im Laufe der Zeit, unterschiedliche Funktionssätze wählen können, was zu inkonsistenten Modellen und Ergebnissen führt.. 

Safer Payments bietet mit KI-gestützter Automatisierung einen standardisierten, reproduzierbaren und unvoreingenommenen Ansatz zur Funktionsgenerierung. Der Prozess reduziert die Variabilität und sorgt für verlässliche Ergebnisse. Betrugsteams können leistungsstarke Modelle schneller erstellen und die Modellentwicklung von einer manuellen Kunst in eine intelligente, automatisierte Wissenschaft verwandeln. 

So funktioniert es: KI-gestützter Funktionsgenerator in 4 einfachen Schritten  

Die neue Funktion ist in die „Model Factory“ von IBM Safer Payments integriert. Dabei handelt es sich und eine Sammlung von Tools, die es Nutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Modelle und Regeln für maschinelles Lernen schnell zu trainieren, zu testen und bereitzustellen, um auf neue Bedrohungen zu reagieren. 

Über eine intuitive Benutzeroberfläche können Nutzer mit der neuen Funktion:

  1. Datensätze auswählen und die Daten für Training, Validierung und Verifizierung definieren. 
  2. Profilierungsdimensionen definieren und festlegen, welche Datenattribute in die Generierung neuer Funktionen einbezogen werden. 
  3. Algorithmusparameter festlegen und dabei die beiden Hauptparameter des Funktionsauswahl-Algorithmus bestimmen: die Anzahl der Iterationen und die Anzahl der Funktionskandidaten pro Iteration.          
  4. Benennungskonventionen anwenden und eine Namenskonvention festlegen, die die generierten Funktionen eindeutig beschreibt.          

Es werden verschiedene Datenanalysetechniken eingesetzt, um anhand des Trainingsdatensatzes eine Population von Funktionskandidaten zu erzeugen. In einem iterativen evolutionären Prozess simuliert, bewertet und scored der Algorithmus jeden Kandidaten, um dessen Vorhersagekraft und Einfluss auf die Modellleistung zu ermitteln. In jeder Iteration werden die leistungsstärksten Funktionen beibehalten, während schwächere Kandidaten durch neue Varianten ersetzt werden, die mithilfe von Selektion, Crossover und Mutation entstehen. Nach Abschluss des Prozesses werden die bewerteten Funktionen mit detaillierten Scores und Statistiken präsentiert. Diese veranschaulichen ihre Relevanz, ihren Detection-Lift und ihren Beitrag zur Reduzierung von False Positives.

Warum es einen Unterschied macht: End-to-End-Automatisierung

Durch das Einbetten von KI-gestützter Automatisierung direkt in den Modellbauprozess ermöglicht IBM Safer Payments Betrugsteams, sofort auf neue Angriffsmuster zu reagieren, die Erkennungsgenauigkeit zu verbessern, Fehlalarme zu reduzieren und den operativen Aufwand zu senken. 

Diese Funktion beschleunigt nicht nur die Modellentwicklung, sondern vervollständigt auch die End-to-End-Automatisierung der Erstellung von Betrugsmodellen. Sie verbindet Datenaufnahme, Funktionsgenerierung und Modelltraining in einem durchgängigen Workflow in der Model Factory. Betrugsanalysten können nun ausgefeilte, erklärbare Modelle bauen, testen und bereitstellen, ohne auf externe Data Science-Ressourcen oder Eingriffe von Anbietern angewiesen zu sein. 

Das Ergebnis ist ein flexibleres, transparenteres und selbstständigeres Ökosystem zur Betrugsprävention, das Institutionen befähigt, schneller auf neue Bedrohungen zu reagieren, regulatorisches Anforderungen zu erfüllen und die Modellqualität im großen Maßstab kontinuierlich zu verbessern. 

Jetzt zur Bereitstellung verfügbar

Die KI-gestützte Funktionsgenerierung ist in IBM Safer Payments v6.9 enthalten und ab sofort zur Bereitstellung verfügbar.  

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation, IBM Software

IBM

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM