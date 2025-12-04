IBM Safer Payments führt die KI-gestützte Generierung von Verhaltensfunktionen ein

Die Automatisierung der Funktionsgenerierung erhöht die Effizienz und Skalierbarkeit in Workflows für maschinelles Lernen, reduziert den manuellen Aufwand und das Fehlerpotenzial und ermöglicht gleichzeitig die Entdeckung neuartiger und wirksamer Funktionen, die traditionelle manuelle Methoden oft übersehen.
Diese neue Funktion geht über Prozessautomatisierung hinaus, da sie einen proprietären KI/ML-Algorithmus nutzt, der menschliches Fachwissen nachbildet. Der Algorithmus generiert und bewertet automatisch aussagekräftige Verhaltensfunktionen (Zähler oder Profile), die sich direkt auf die Leistung des Modells zur Betrugserkennung auswirken. Durch den Einsatz von KI nicht nur im Modelltraining, sondern auch im komplexen Schritt der Funktionsgenerierung, werden die Modellqualität, die Erklärbarkeit und die Vorhersagegenauigkeit deutlich verbessert.
Die herkömmliche Erstellung von Funktionen ist hingegen mühsam, zeitaufwändig und stark abhängig vom Fachwissen und der Intuition eines Datenexperten. Die manuelle Auswahl von Funktionen ist oft nicht standardisiert, sodass verschiedene Analysten, oder sogar derselbe Analyst im Laufe der Zeit, unterschiedliche Funktionssätze wählen können, was zu inkonsistenten Modellen und Ergebnissen führt..
Safer Payments bietet mit KI-gestützter Automatisierung einen standardisierten, reproduzierbaren und unvoreingenommenen Ansatz zur Funktionsgenerierung. Der Prozess reduziert die Variabilität und sorgt für verlässliche Ergebnisse. Betrugsteams können leistungsstarke Modelle schneller erstellen und die Modellentwicklung von einer manuellen Kunst in eine intelligente, automatisierte Wissenschaft verwandeln.