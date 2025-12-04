IBM Safer Payments führt die KI-gestützte Generierung von Verhaltensfunktionen ein

Mit Version 6.9 führt IBM Safer Payments einen KI-gestützten Funktionsgenerator ein, der menschliches Fachwissen nachbildet. Dadurch werden Verhaltensfunktionen durch einen iterativen, evolutionären Prozess automatisch erstellt, bewertet und optimiert. Dies ermöglicht schnellere, genauere und besser erklärbare Betrugserkennungsmodelle.

Bei der Prävention von Zahlungsbetrug hängt die Qualität eines Modells von der Qualität seiner Funktionen ab, also der Verhaltensprofile, die erfassen, wie sich Entitäten im Zeitverlauf verhalten. Traditionelle Methoden der Funktionsentwicklung wie das Kombinieren, Aggregieren oder Transformieren bestehender Daten sind zwar nützlich, aber begrenzt, da sie nicht die Verhaltensmerkmale erzeugen, die Betrugsexperten benötigen, um komplexe und sich entwickelnde Angriffsmuster zu erkennen.

Die Erstellung dieser Verhaltensfunktionen war schon immer der zeitaufwändigste und am stärksten expertisenabhängige Schritt der Modellentwicklung.