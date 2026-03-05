IBM Safer Payments führt agentische KI-gestützte Betrugserkennung ein.

IBM Safer Payments MCP wird als eigenständige Vorschaufunktion eingeführt, die es Kunden und Partnern ermöglicht, agentische KI mit bestehenden Safer Payments-Bereitstellungen zu verbinden. Dies wird ohne zusätzliche Kosten oder Plattformänderungen für bestehende IBM Safer Payments-Implementierungen angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet MCP die sichere serverseitige Grundlage für agentenbasierte Workflows, wobei praktische Demos und zusätzliche Funktionen für zukünftige Versionen geplant sind.

Diese Funktion bildet die Grundlage für eine schnellere Erkennung, Untersuchung und Reaktion und gewährleistet gleichzeitig die Genauigkeit, Transparenz und Kontrolle, die in regulierten Zahlungsumgebungen erforderlich sind. MCP-kompatible KI-Agenten sind nicht länger auf ein einzelnes System beschränkt und können über vertrauenswürdige Datenquellen hinweg operieren, während sie gleichzeitig reguliert und überprüfbar bleiben.

Zusätzlich zur Abfrage von IBM Safer Payments nach Betrugsinformationen in Echtzeit können Agenten Erkenntnisse mit Signalen aus anderen autorisierten Systemen und Datenquellen korrelieren – was eine umfassendere, kontextbezogene Argumentation ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften, die Prüfbarkeit und die Grundlage vertrauenswürdiger Betrugsdaten gewährleistet.