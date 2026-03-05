IBM Safer Payments führt agentische KI-gestützte Betrugserkennung ein.

Diese Funktionen bilden die Grundlage für eine schnellere Erkennung, Untersuchung und Reaktion und gewährleisten gleichzeitig die in regulierten Zahlungsumgebungen erforderliche Genauigkeit, Transparenz und Kontrolle.
Die Betrugsprävention im Zahlungsverkehr steht unter dem Druck, in Maschinengeschwindigkeit zu arbeiten. Betrugsangriffe sind zunehmend anpassungsfähig und automatisiert, während viele bestehende Betrugssysteme weiterhin durch statische Regeln und vordefinierte Workflow eingeschränkt sind. Diese Lücke hat den Bedarf an agentischen KI-Systemen geschaffen, die dynamisch argumentieren, planen und handeln können und die auf vertrauenswürdigen Betrugsinformationen in Echtzeit basieren.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, führt IBM Safer Payments den Model Context Protocol (MCP) Server ein, der agentische, KI-gestützte Betrugserkennung ermöglicht. Mithilfe von MCP können KI-Agenten die IBM Safer Payments APIs sicher und direkt abfragen und ihre Schlussfolgerungen auf Echtzeit-Betrugsinformationen stützen, während sie Transaktionen, Warnmeldungen und neu auftretende Bedrohungsmuster bewerten.
IBM Safer Payments MCP wird als eigenständige Vorschaufunktion eingeführt, die es Kunden und Partnern ermöglicht, agentische KI mit bestehenden Safer Payments-Bereitstellungen zu verbinden. Dies wird ohne zusätzliche Kosten oder Plattformänderungen für bestehende IBM Safer Payments-Implementierungen angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt bietet MCP die sichere serverseitige Grundlage für agentenbasierte Workflows, wobei praktische Demos und zusätzliche Funktionen für zukünftige Versionen geplant sind.
Diese Funktion bildet die Grundlage für eine schnellere Erkennung, Untersuchung und Reaktion und gewährleistet gleichzeitig die Genauigkeit, Transparenz und Kontrolle, die in regulierten Zahlungsumgebungen erforderlich sind. MCP-kompatible KI-Agenten sind nicht länger auf ein einzelnes System beschränkt und können über vertrauenswürdige Datenquellen hinweg operieren, während sie gleichzeitig reguliert und überprüfbar bleiben.
Zusätzlich zur Abfrage von IBM Safer Payments nach Betrugsinformationen in Echtzeit können Agenten Erkenntnisse mit Signalen aus anderen autorisierten Systemen und Datenquellen korrelieren – was eine umfassendere, kontextbezogene Argumentation ermöglicht und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften, die Prüfbarkeit und die Grundlage vertrauenswürdiger Betrugsdaten gewährleistet.
Diese Architektur ermöglicht MCP-kompatiblen KI-Agenten, Betrugsdaten ohne manuelle Analystenabfragen flüssig abzufragen, wodurch die Ermittlungszyklen von Minuten oder Stunden auf Sekunden reduziert werden.
Der MCP-Server fungiert als sichere Schnittstelle zwischen IBM Safer Payments und MCP-kompatiblen Großsprachmodellen sowie MCP-kompatiblen KI-Agenten. Über MCP können Agenten:
Durch die native Integration von IBM Safer Payments-Intelligenz in die Agentenlogik stellt der MCP-Server sicher, dass KI-Agenten mit denselben genauen, zeitnahen und kontextuellen Daten arbeiten, denen menschliche Analysten vertrauen, und so sowohl Geschwindigkeit als auch Präzision im großen Maßstab freischalten für:
Diese Vorschau stellt MCP vor und wie es in IBM Safer Payments als grundlegende Enablement-Ebene für agentische KI integriert ist. Die Vorschaufunktionen dienen ausschließlich Evaluierungs- und Feedbackzwecken und werden für den Produktiveinsatz nicht unterstützt. Funktionalität, Verfügbarkeit und Zeitpläne können sich im Zuge der Weiterentwicklung der Funktionen ändern.