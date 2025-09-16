Unserer Meinung nach spiegelt diese Anerkennung die Stärken von IBM bei der Vereinfachung des Systemmanagements in heterogenen Umgebungen durch die Integration von Systemmanagementfunktionen wider.

Wir sind davon überzeugt, dass sich IBM Workload Automation (IWA) durch seine Fähigkeit auszeichnet, die zuverlässige Orchestrierung und Ausführung komplexer Workflows in großem Maßstab zu unterstützen. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Tausende von Aufträgen in verschiedenen Umgebungen zu verwalten, sich dynamisch an die Leistung anzupassen und sicherzustellen, dass wichtige Prozesse pünktlich abgeschlossen werden.

Aus unserer Sicht ist Datenorchestrierung ein besonders starker Anwendungsfall für IWA. Während Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen, ermöglicht IWA eine sichere und intelligente Datenverschiebung durch Pipelines für Analysen, Berichte und Geschäftsdienste. Mit integrierten KI-Funktionen auf Basis von watsonx unterstützt die Plattform die vorausschauende Zeitplanung, die Anomalie-Erkennung und die Einbettung von KI-gesteuerten Entscheidungen in den Workflow.

Auch die Benutzerfreundlichkeit hat sich mit einer neu gestalteten Oberfläche, einer breiteren Integration und nativem Managed File Transfer verbessert. Diese Verbesserungen verringern die betriebliche Komplexität und verschaffen den Teams einen besseren Überblick, während der manuelle Aufwand minimiert wird.

Die Gartner-Analyse unterstreicht die Reife des SOAP-Marktes insgesamt. Unserer Meinung nach versetzen die hybride Flexibilität und die kontinuierlichen Investitionen von IBM in die KI-Innovation Workload Automation in die Lage, Unternehmen dabei zu helfen, die Orchestrierung zu vereinfachen und mit Zuversicht operative Effizienz zu erreichen.

Mehr erfahren über IBM Workload Automation

Lesen Sie den Bericht Gartner Critical Capabilities

Quelle: Gartner, Critical Capabilities for Service Orchestration and Automation Platforms, Chris Saunderson, Cameron Haight, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 26. August 2025.