Frontier-Modelle sind so konzipiert, dass sie für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet sind. Ihre enorme Parameteranzahl macht sie leistungsstark, aber teuer im Betrieb, schwierig zu bereitstellen und ineffizient anzupassen.

IBM verfolgt einen anderen Ansatz mit der Granite-Familie kleiner Sprachmodelle (SLMs), die darauf ausgelegt sind, Unternehmens-KI effizient und verantwortungsbewusst zu skalieren. Anstatt auf maximale Skalierbarkeit zu optimieren, ist Granite klein, effizient und offen konzipiert, wodurch die Anpassung mit Daten aus beliebigen Bereichen wesentlich einfacher und kostengünstiger wird, ohne dass die Modelle für einen bestimmten Bereich vorgefertigt sein müssen.

Die Bandbreite der Granite-Familie ermöglicht es Unternehmen, für jeden Anwendungsfall das richtige Modell auszuwählen. Nach der Anpassung können diese Modelle die Leistung von Spitzenmodellen für Unternehmensaufgaben zu einem Bruchteil der Kosten erreichen oder sogar übertreffen.

Die neuesten Granite 4.0-Modelle bauen diesen Vorteil noch weiter aus. Ihre hybride Architektur bietet hohe Effizienz und Skalierbarkeit und reduziert den Speicherbedarf in Szenarien mit langem Kontext und mehreren Sitzungen um mehr als 70 %, während sie gleichzeitig schnell und reaktionsschnell bleibt. Granite 4.0-Modelle übertreffen viele Modelle ähnlicher Größe und sogar viel größere Modelle bei unternehmenskritischen Aufgaben wie der Befolgung von Anweisungen, dem Tool-Aufruf und der Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Granite wurde außerdem nach branchenführenden Standards für Vertrauen und Transparenz entwickelt. Es ist die erste offene Modellfamilie, die die ISO 42001-Zertifizierung erhalten hat, was das Engagement von IBM für verantwortungsbewusste und regulierte KI unterstreicht. Die Familie erhielt kürzlich auch die höchste jemals verzeichnete Punktzahl im Foundation Model Transparency Index der Stanford University mit einer Transparenzbewertung von 95 %, während die meisten anderen Modellentwickler im Jahresvergleich Rückgänge verzeichneten.