Nach jahrelangen Experimenten mit allgemeiner KI wenden sich viele Unternehmen nun spezialisierten Modellen zu, die für bestimmte Bereiche eine höhere Genauigkeit und Effizienz bieten.
In einem aktuellen Bericht untersuchte Gartner den aufstrebenden Markt für domänenspezifische Sprachmodelle (DSLMs) und identifizierte IBM als „das Unternehmen, das es zu schlagen gilt“ im Bereich DSLM-Enablement zum Stand vom 8. Dezember 2025, wobei IBM Granite-Modelle und das watsonx-Portfolio als wichtige Unterscheidungsmerkmale genannt wurden.
Dem Bericht zufolge „löst die Kombination aus den Granite-Modellen der Unternehmensklasse von IBM und den Funktionen der watsonx-Plattform zentrale Herausforderungen bei der Erstellung und Einführung von DSLM, wie z. B. die Effizienz kleiner Modelle, die Offenheit für Flexibilität bei der Bereitstellung, die Verfügbarkeit hochwertiger KI-fähiger Domänendaten und die Modell-Governance. Damit ist IBM derzeit führend im DSLM-Wettlauf um die Einführung vertrauenswürdiger DSLM der Unternehmensklasse.“
IBM geht davon aus, dass 2026 einen Wendepunkt für Unternehmens-KI markieren wird, da sie zunehmend Modelle priorisieren, die für bestimmte Bereiche entwickelt, angepasst und gesteuert werden. Kleine Sprachmodelle (SLMs) wie IBM Granite bilden die Grundlage für diesen Ansatz und ermöglichen es Unternehmen, KI effizient für eine Vielzahl von domänenspezifischen Anwendungsfällen anzupassen.
Gartner definiert DSLMs als „generative KI-Modelle, die für die Anforderungen bestimmter Branchen, Geschäftsfunktionen oder Problemklassen erstellt oder optimiert wurden”. Diese Modelle wurden entwickelt, um die Genauigkeit zu verbessern und die Abhängigkeit von fortschrittlichem Prompt Engineering für eine engere Palette hochwertiger Anwendungsfälle zu verringern.
Gartner stellt fest: „Generische, universell einsetzbare LLMs sind zwar vielseitig, lassen sich jedoch nicht kosteneffizient skalieren und erfüllen nicht die Anforderungen von Unternehmen hinsichtlich Genauigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Kontrolle.“
Mit zunehmender Reife von KI-Initiativen entfernen sich Unternehmen davon, Geschäftsprozesse an generische Modelle anzupassen. Stattdessen spezialisieren sie Modelle, um sie an ihre Daten, Workflows und regulatorischen Rahmenbedingungen anzupassen.
Frontier-Modelle sind so konzipiert, dass sie für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet sind. Ihre enorme Parameteranzahl macht sie leistungsstark, aber teuer im Betrieb, schwierig zu bereitstellen und ineffizient anzupassen.
IBM verfolgt einen anderen Ansatz mit der Granite-Familie kleiner Sprachmodelle (SLMs), die darauf ausgelegt sind, Unternehmens-KI effizient und verantwortungsbewusst zu skalieren. Anstatt auf maximale Skalierbarkeit zu optimieren, ist Granite klein, effizient und offen konzipiert, wodurch die Anpassung mit Daten aus beliebigen Bereichen wesentlich einfacher und kostengünstiger wird, ohne dass die Modelle für einen bestimmten Bereich vorgefertigt sein müssen.
Die Bandbreite der Granite-Familie ermöglicht es Unternehmen, für jeden Anwendungsfall das richtige Modell auszuwählen. Nach der Anpassung können diese Modelle die Leistung von Spitzenmodellen für Unternehmensaufgaben zu einem Bruchteil der Kosten erreichen oder sogar übertreffen.
Die neuesten Granite 4.0-Modelle bauen diesen Vorteil noch weiter aus. Ihre hybride Architektur bietet hohe Effizienz und Skalierbarkeit und reduziert den Speicherbedarf in Szenarien mit langem Kontext und mehreren Sitzungen um mehr als 70 %, während sie gleichzeitig schnell und reaktionsschnell bleibt. Granite 4.0-Modelle übertreffen viele Modelle ähnlicher Größe und sogar viel größere Modelle bei unternehmenskritischen Aufgaben wie der Befolgung von Anweisungen, dem Tool-Aufruf und der Retrieval-Augmented Generation (RAG).
Granite wurde außerdem nach branchenführenden Standards für Vertrauen und Transparenz entwickelt. Es ist die erste offene Modellfamilie, die die ISO 42001-Zertifizierung erhalten hat, was das Engagement von IBM für verantwortungsbewusste und regulierte KI unterstreicht. Die Familie erhielt kürzlich auch die höchste jemals verzeichnete Punktzahl im Foundation Model Transparency Index der Stanford University mit einer Transparenzbewertung von 95 %, während die meisten anderen Modellentwickler im Jahresvergleich Rückgänge verzeichneten.
DSLMs bieten einen Mehrwert, wenn sie auf Unternehmensdaten basieren, in realen Workflows bereitgestellt werden und während ihres gesamten Lebenszyklus verwaltet werden.
watsonx ist das KI-Portfolio von IBM, das über alle Clouds, Anwendungen, Modelle, Agenten oder Datentypen hinweg funktioniert und es Unternehmen ermöglicht, DSLMs unter Verwendung ihrer bestehenden Technologieinvestitionen aufzubauen und bereitzustellen, anstatt diese zu ersetzen.
DSLMs sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren. Da mehr als 90 % der Unternehmensdaten unstrukturiert sind, hilft watsonx Unternehmen dabei, auf diese Daten zuzugreifen und sie für KI vorzubereiten, sodass sie Modelle wie Granite für bestimmte Aufgaben anpassen können. Diese angepassten Modelle können dann operationalisiert werden und Agenten unterstützen, die Aufgaben im gesamten Unternehmen ausführen. Während dieses gesamten Lebenszyklus bietet watsonx die erforderliche Governance, um Daten, Modelle und Agenten bei ihrer Skalierung sicher und konform zu halten.
Zusammen bieten Granite und watsonx eine offene, hybride, integrierte und verantwortungsvolle Grundlage für domänenspezifische KI, die es Unternehmen ermöglicht, DSLMs in großem Maßstab anzupassen, bereitzustellen und zu verwalten.
IBM hat mit Tausenden von Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, um deren Umgang mit Daten und KI zu transformieren. In vielen Fällen konzentrierte sich diese Arbeit darauf, Modelle für bestimmte Aufgaben zu spezialisieren und sie mit watsonx zu operationalisieren.
In einem Beispiel musste ein großes Telekommunikationsunternehmen täglich Hunderttausende von Protokollen des Kundenservice analysieren. Anfangs stützte es sich auf ein riesiges Frontier-Modell, was zu hohen Betriebskosten führte. Durch die Umstellung auf ein kleineres Granite-Modell, das auf die firmeneigenen Daten zugeschnitten war, konnte das Unternehmen die Kosten erheblich senken und gleichzeitig die für die Analyse umfangreicher Protokolle erforderliche Leistung aufrechterhalten.
In ähnlicher Weise nutzt die UFC RAG-Pipelines, die auf domänenspezifischen Inhalten mit Granite und watsonx basieren, um ihre Insights Engine zu betreiben, eine Plattform, auf der Benutzer über eine einheitliche Konversationsschnittstelle komplexe Fragen zu Kämpfen und Kämpfern stellen können.
In jedem Fall ermöglichte die Kombination aus angepassten Granite-Modellen und watsonx den Unternehmen den Übergang von generischen KI-Funktionen zu domänenspezifischen Systemen, die für die Produktion ausgelegt sind.
Mit Blick auf die Zukunft stellt Gartner fest: „Die nächste Phase des Wettlaufs um KI-Modelle wird nicht von der reinen Leistungsfähigkeit oder dem Umfang der Modelle abhängen, sondern davon, wie effektiv der Anbieter spezifisches Fachwissen und Schlussfolgerungen, eine starke Governance und Flexibilität bei der Bereitstellung in einem kohärenten Ökosystem durch DSLMs miteinander verbinden kann.“
Im Jahr 2026 wird die Domänenspezialisierung zunehmend darüber entscheiden, welche KI-Initiativen in Unternehmen erfolgreich sein werden. IBM geht davon aus, dass der Erfolg nicht von eigenständigen Modellen abhängt, sondern von Systemen, die eine individuelle Anpassung, eine flexible Bereitstellung in hybriden Umgebungen und eine Governance während des gesamten KI-Lebenszyklus ermöglichen.
Kleine, effiziente und offene Modelle in Kombination mit Daten, Orchestrierung und Governance der Unternehmensklasse werden für erfolgreiche KI-Initiativen im Jahr 2026 und darüber hinaus von entscheidender Bedeutung sein.
Gartner, AI Vendor Race: IBM Is the Company to Beat in Domain-Specific Language Model Enablement, Roberta Cozza, Samantha Searle, 8. Dezember 2025
GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften. Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Gartner-Unternehmen für Business und Technologie-Erkenntnisse wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.