Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications Vendor Assessment, 2025
IBM wurde im „IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment” (#US52995025, Mai 2025) als führender Anbieter ausgezeichnet.
Laut dem IDC MarketScape verfügt IBM über besondere Stärken in den Bereichen Datenerfassung und -integration, Berechnung von ESG-Kennzahlen, vereinfachte Berichterstattung und Compliance-Sicherung.
IBM bietet umfassende Tools zur Erfassung und Integration von ESG-Daten. Diese konsolidieren Informationen von Versorgungsunternehmen, Drittanbietern und internen Geschäftssystemen und unterstützen Kunden dabei, die Datenerfassung zu automatisieren und genaue Erkenntnisse in großem Maßstab zu liefern.
Mit der IBM Envizi ESG Suite können Unternehmen eine Vielzahl von ESG-Metriken, einschließlich Kohlenstoffemissionen, effizient berechnen. Die Software verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Emissionsfaktoren. Darüber hinaus vereinfacht Envizi die ESG-Offenlegung, indem es mehrere Frameworks unterstützt, die Zusammenarbeit ermöglicht und erweiterte Analysen für anpassbare Berichte einbettet.
IBM wurde auch von der unabhängigen Forschung und Beratungsfirma Verdantix in mehreren Berichten anerkannt. Im Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software, 2025 wurde IBM als führender Anbieter positioniert und in Smart Innovators: Carbon Management Software, 2025 hob Verdantix die differenzierten Funktionen von IBM in den Bereichen Forecasting, Risikomodellierung und strategische Dekarbonisierungsplanung hervor. IBM wurde außerdem für den innovativen Einsatz von KI bei der Emissionsprognose gelobt. Dabei werden Finanzbudgets und andere Datensätze automatisch integriert, um die Genauigkeit der Prognosen zu erhöhen.
Wir glauben, dass diese Auszeichnungen sowohl von IDC MarketScape als auch von Verdantix die Rolle von IBM als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen unterstreichen, die sich mit den komplexen Anforderungen der ESG-Berichterstattung und -Compliance konfrontiert sehen und gleichzeitig messbare Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeit erzielen möchten.
Erfahren Sie mehr darüber, wie IBM Envizi ESG Suite Ihrem Unternehmen helfen kann, die ESG-Berichterstattung zu optimieren und die Nachhaltigkeitsergebnisse zu beschleunigen.
Über IDC MarketScape: Das Bewertungsmodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Serviceanbietern in einem bestimmten Markt geben. In der Forschung kommt eine strenge Bewertungsmethode zum Einsatz, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt. Mithilfe dieser Methode wird eine einzige grafische Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes erstellt. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Funktionen und Strategie sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll miteinander verglichen werden können. Das Framework bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.
Über Verdantix: Verdantix ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen, das einen globalen Kundenstamm aus den innovativsten Unternehmen, Technologie- und Dienstleistungsanbietern sowie Investoren der Welt betreut. Unsere Erkenntnisse und Analysen bilden die Grundlage für die detailliertesten Daten, die auf den von uns bedienten Märkten verfügbar sind. So können wir hochpräzise und weitreichende Prognosen sowie umfassende Vorhersagen treffen. Auf diese können sich Führungskräfte verlassen, wenn sie ihre wichtigsten Ziele erreichen wollen. verdantix.com