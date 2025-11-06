IBM wurde im „IDC MarketScape: Worldwide Environmental, Social, and Governance Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment” (#US52995025, Mai 2025) als führender Anbieter ausgezeichnet.

Laut dem IDC MarketScape verfügt IBM über besondere Stärken in den Bereichen Datenerfassung und -integration, Berechnung von ESG-Kennzahlen, vereinfachte Berichterstattung und Compliance-Sicherung.

IBM bietet umfassende Tools zur Erfassung und Integration von ESG-Daten. Diese konsolidieren Informationen von Versorgungsunternehmen, Drittanbietern und internen Geschäftssystemen und unterstützen Kunden dabei, die Datenerfassung zu automatisieren und genaue Erkenntnisse in großem Maßstab zu liefern.