IBM als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenanalyse- und Governance-Plattformen anerkannt

IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenanalyse- und Governance-Plattformen als Leader anerkannt.

Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung IBMs fortwährenden Fokus auf innovative, vollständige Lösungen widerspiegelt, die es Unternehmen ermöglichen, Daten und KI im Unternehmensmaßstab zu steuern – über hybride Umgebungen, regulierte Branchen und zunehmend vielfältige Datenökosysteme hinweg.

Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, steigen die Anforderungen an die Governance. Daten sind nicht länger auf strukturierte Systeme oder zentralisierte Teams beschränkt. Sie umfassen unstrukturierte Inhalte, Datenprodukte und KI-Modelle, die sich ständig weiterentwickeln. Governance muss mit dieser Realität Schritt halten.