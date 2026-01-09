IBM als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenanalyse- und Governance-Plattformen anerkannt

Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung IBMs fortwährenden Fokus auf innovative, vollständige Lösungen widerspiegelt, die es Unternehmen ermöglichen, Daten und KI im Unternehmensmaßstab zu steuern – über hybride Umgebungen, regulierte Branchen und zunehmend vielfältige Datenökosysteme hinweg.
IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ für Datenanalyse- und Governance-Plattformen als Leader anerkannt.
Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung IBMs fortwährenden Fokus auf innovative, vollständige Lösungen widerspiegelt, die es Unternehmen ermöglichen, Daten und KI im Unternehmensmaßstab zu steuern – über hybride Umgebungen, regulierte Branchen und zunehmend vielfältige Datenökosysteme hinweg.
Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, steigen die Anforderungen an die Governance. Daten sind nicht länger auf strukturierte Systeme oder zentralisierte Teams beschränkt. Sie umfassen unstrukturierte Inhalte, Datenprodukte und KI-Modelle, die sich ständig weiterentwickeln. Governance muss mit dieser Realität Schritt halten.
Die Governance-Strategie von IBM für Daten und Analysen basiert auf watsonx, der offenen, integrierten Daten- und KI-Plattform von IBM, die für hybride Umgebungen entwickelt wurde. Innerhalb des watsonx-Portfolios bietet watsonx.data intelligence eine einheitliche Grundlage für die Verwaltung von Datenassets, während watsonx.governance die Governance auf KI-Modelle und Workflows ausdehnt.
Zusammen helfen diese Funktionen Unternehmen dabei, eine konsistente Governance sowohl für Daten als auch für KI anzuwenden und so Vertrauen, Transparenz und Compliance über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen.
Mit watsonx.data intelligence bringt IBM zusammenhängende Governance-Funktionen, darunter Datenkatalogisierung, Datenherkunftsanalyse und Datenproduktmanagement, zu einer einzigen, zusammenhängenden Erfahrung.
Die gemeinsame Metadatenebene mit watsonx.governance ermöglicht es Unternehmen, die Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Daten sowie KI-Assets mithilfe einheitlicher Richtlinien und Kontrollen zu verwalten. Dieser einheitliche Ansatz wird immer wichtiger, wenn KI-Systeme von der Experimentierphase in die Produktion übergehen.
IBM setzt agentische KI zur Vereinfachung und Skalierung von Governance-Abläufen ein. Die Funktionen von watsonx.data intelligence unterstützen KI-gestützte Agenten, die Nutzern bei der Suche, dem Verständnis und der Nutzung vertrauenswürdiger Daten durch natürlichsprachliche Interaktionen helfen, ohne dass dafür tiefgreifende technische Kenntnisse erforderlich sind.
Diese agentengestützten Erfahrungen helfen den Datennutzern, unabhängiger zu arbeiten und gleichzeitig die operative Belastung der Governance- und Engineering-Teams zu verringern. Gartner verwies auf die Innovationen von IBM in diesem Bereich, einschließlich agentengestützter Assistenten, Unterstützung für die Kuratierung unstrukturierter Daten und deren Herkunft sowie fortschrittliche Erkennung von Anomalien durch historische Stabilitätsprüfungen.
Die meisten KI-Governance-Frameworks sind für ideale Bedingungen konzipiert. IBM ist für Organisationen konzipiert, die unter ständiger regulatorischer Aufsicht stehen und deren Governance dem realen Druck in den Bereichen Daten, Analytik und KI standhalten muss.
Bei watsonx.governance sind die Kontrollmechanismen integriert, automatisiert und überprüfbar – sie sind nicht manuell, nicht nachträglich hinzugefügt und nicht im Nachhinein angewendet. Richtlinien, Abstammung und Aufsicht werden direkt in die Erstellung, Verwaltung und Nutzung von Daten und KI integriert.
Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Compliance von einer episodischen Übung zu einer kontinuierlichen operativen Funktion zu entwickeln. Governance wird Teil der täglichen Workflows, anstatt eine durch Audits oder Vorfälle ausgelöste Störung zu sein.
Für Kunden führt das zu greifbaren Ergebnissen. Teams verbringen weniger Zeit mit der Vorbereitung von Audits und mehr Zeit mit der Bereitstellung von Geschäftswerten. Risiken werden früher angegangen, bevor sie zu einem Befund, einer Eskalation oder einer Schlagzeile werden.
IBM investiert weiterhin in die autonome Produktkuratierung von Daten, KI-gestützte Governance und ein einheitliches Management strukturierter und unstrukturierter Daten. Wir glauben, dass diese Anerkennung das kontinuierliche Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, heute und in Zukunft vertrauenswürdige Grundlagen für Daten und KI zu schaffen.
Erkunden Sie, wie IBM Unternehmen bei der Verwaltung von Daten und KI auf Unternehmensebene unterstützt.
Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften. Gartner befürwortet keine der in seinen Publikationen erwähnten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Unternehmen von Gartner für Business- und Technologie-Erkenntnisse wieder und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Studiendokuments veröffentlicht und sollte nur im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner kann bei IBM angefordert werden.