IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet

IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc #US53615325, Juni 2025) als Leader eingestuft.

Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung die umfassenden Funktionen, das robuste Funktionspaket und die strategische Vision von IBM OpenPages unterstreicht, mit dem wir Unternehmen dabei unterstützen, sich in der zunehmend komplexen Welt von Governance, Risiken und Compliance zurechtzufinden.

„IBM OpenPages zeigt außergewöhnliche Funktionen im Bereich des integrierten Risikomanagements, mit besonderen Stärken bei KI-gestützter Analyse und Automatisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“, sagt Phil Harris, Forschungsdirektor von GRC Services and Software. "Ihre strategische Vision und Umsetzung haben sie als führend im GRC-Bereich für Unternehmen positioniert."