IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment als Leader ausgezeichnet

22. Juli 2025
IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide Governance, Risk, and Compliance (GRC) Software 2025 Vendor Assessment (doc #US53615325, Juni 2025) als Leader eingestuft.
Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung die umfassenden Funktionen, das robuste Funktionspaket und die strategische Vision von IBM OpenPages unterstreicht, mit dem wir Unternehmen dabei unterstützen, sich in der zunehmend komplexen Welt von Governance, Risiken und Compliance zurechtzufinden.
„IBM OpenPages zeigt außergewöhnliche Funktionen im Bereich des integrierten Risikomanagements, mit besonderen Stärken bei KI-gestützter Analyse und Automatisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften“, sagt Phil Harris, Forschungsdirektor von GRC Services and Software. "Ihre strategische Vision und Umsetzung haben sie als führend im GRC-Bereich für Unternehmen positioniert."
Das strenge Bewertungs-Framework von IDC MarketScape bietet eine objektive Bewertung durch einen Dritten, der Unternehmen bei ihren Entscheidungen in Bezug auf GRC-Technologien vertrauen können:
Laut dem Bericht:
„OpenPages von IBM bietet eine umfassende, organisationsübergreifende GRC-Fähigkeit mit allen Funktionen, die ein ausgereiftes GRC-Unternehmen nutzen kann. OpenPages umfasst außerdem die Integration mit watsonx.ai, IBMs Framework für generative KI und maschinelles Lernen, das das Unternehmen aggressiv in die gesamte Plattform integriert, um die Aufgaben der Endbenutzer zu vereinfachen, einzigartige Erkenntnisse zu generieren, die Objektivität zu erhöhen und umsetzbare Ergebnisse zu generieren.
Die KI-Funktionalität ermöglicht es den Anwendern, mit minimaler manueller Eingabe Ausgaben wie Risikozusammenfassungen, Kontrollnarrative und Bewertungsberichte zu erstellen, wodurch der Zeitaufwand für routinemäßige Dokumentationsaufgaben erheblich reduziert wird. Die Plattformarchitektur unterstützt das schnelle Prototyping und die Bereitstellung neuer Anwendungsfälle und bietet die Möglichkeit, Workflows innerhalb weniger Tage zu konfigurieren und zu operationalisieren. Dies ist besonders in regulierten Umgebungen relevant, in denen die Transparenz, Überprüfbarkeit und Rückverfolgbarkeit von KI-generierten Inhalten kritisch sind.“
Führende Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungs-, Gesundheits- und anderen regulierten Branchen nutzen OpenPages, um:
In der dynamischen Geschäftswelt von heute können Sie mit einem führenden Unternehmen wie IBM den regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus sein und gleichzeitig Ihre Risikomanagementprozesse optimieren. Wir glauben, dass die Anerkennung durch das IDC MarketScape das kontinuierliche Engagement von IBM für Innovation in diesem kritischen Bereich validiert.
Erfahren Sie, wie IBM OpenPages Ihren Ansatz in Bezug auf Governance, Risiko und Compliance transformieren kann. Lesen Sie hier einen Auszug aus dem Bericht und sehen Sie aus erster Hand, warum Branchenanalysten IBM weiterhin als einen führenden Anbieter von GRC-Lösungen anerkennen.