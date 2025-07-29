Lösungen, die ein hohes Volumen an geschäftskritischen Interaktionen zwischen dem Unternehmen eines Kunden und seinen Lieferanten, Kunden und anderen Handelspartnern sichern und vereinfachen sollen, optimieren diese Interaktionen und lassen sich nahtlos in Systeme und Anwendungen integrieren, wodurch fortschrittliche Funktionen und Überwachungsmöglichkeiten sowie Anpassungsfähigkeit hoch geschätzt werden und die Resilienz eines Unternehmens angepasst werden.

IBM zeichnete sich auch durch seine Flexibilität bei der Laufzeit durch verschiedene Schnittstellen und einen größeren Expertenpool aus. Dadurch können Kunden die Lösung je nach den Bedürfnissen ihres Unternehmens nutzen und mit IBM als Partner zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu bewältigen, was zu vielen langanhaltenden Bereitstellungen und hoher Kundenzufriedenheit führt. Der IDC-Bericht bewertete 13 Anbieter in 17 Kategorien und unterstreicht die führende Rolle von IBM für B2B-Integration-Middleware-Lösungen.

Diese Anerkennung durch IDC erfolgt angesichts des Engagements von IBM für unsere Kunden und dem Aufbau von Funktionen, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Die Vision von IBM für die B2B-Integration-Middleware ist es, die Erfahrung der Benutzer durch den neuen „Super-Integration-Highway“ und KI-gestützte Lösungen zu verbessern, die den Sicherheitsstatus verbessern und kritische Interaktionen rationalisieren und letztlich den Benutzern Erkenntnis und Agilität ermöglichen, um ein resilientes, in großem Maßstab optimiertes Unternehmen für die heutige komplexe Geschäftswelt mit sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen, neuen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen und dem zunehmenden Volumen von Handelspartnern und Dateiübertragungen zu ermöglichen.

