IBM in „IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services“ als führender Anbieter anerkannt

Wir freuen uns, dass IBM im „IDC MarketScape: Worldwide Data Protection and Governance Services 2025 Vendor Assessment“ (Dokument Nr. US52973625, Oktober 2025) als führender Anbieter eingestuft wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung das Engagement von IBM bei der Bereitstellung modernster Lösungen unterstreicht, die Unternehmen auf der ganzen Welt dabei helfen, ihre Daten zu schützen, den Datenschutz zu stärken und die sich entwickelnden Governance-Standards kontinuierlich zu erfüllen.

Für Führungskräfte und Sicherheitsfachleute ist die Wahl des richtigen Partners von entscheidender Bedeutung – nicht nur für die Einhaltung von Vorschriften, sondern auch für den Aufbau von resilienten, risikoorientierten und wertorientierten Unternehmen. Wir sind überzeugt, dass die IDC MarketScape-Bewertung die Funktionen von IBM als strategischer Berater, vertrauenswürdiger Innovator und hochqualifizierter Implementierungspartner unterstreicht. IBM ermöglicht es Kunden, in einer komplexen und sich schnell verändernden Regulierungs- und Geschäftswelt voller Bedrohungen die Nase vorn zu haben.