IBM in „IDC MarketScape 2025 Data Protection and Governance Services“ als führender Anbieter anerkannt

Wir glauben, dass IBM sich durch seinen ganzheitlichen Ansatz für Datenschutz, Privatsphäre und Governance abhebt. Als strategischer, vertrauenswürdiger Partner für groß angelegte Transformationen vereint IBM fundiertes Fachwissen, branchenführende Technologie und einen unermüdlichen Fokus auf Geschäftsergebnisse. Von unserer Cyberstrategie und Governance bis hin zu unserer Datensicherheit gehen wir über punktuelle Lösungen hinaus und bieten eine End-to-End-Strategie, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist.
Zu den wichtigsten Stärken, die im IDC MarketScape-Bericht hervorgehoben werden, gehören:
- Geschäftswertorientierte Servicebereitstellung: IBM bietet systematische und programmatische Ansätze für die Transformation der Datensicherheit. Diese helfen Kunden, die Gefahr zu vermeiden, „die geschäftlichen Auswirkungen von Kontrollen zu ignorieren oder zu unterschätzen“. IBM legt großen Wert auf Change Management und Governance-Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern und Geschäftsfunktionen, um eine effektive Transformation der Datensicherheit zu gewährleisten.
- KI-Governance und Risikobewertung: In der IDC-Umfrage zu Data Protection and Governance Services vom August 2025 (n = 1.018) erhielt IBM gute Kundenbewertungen für Bereiche wie Datenlebenszyklusmanagement, Datenverschlüsselung und Tokenisierung, Datenabstammung und -herkunft, Entwicklung von Datenschutzprogrammen sowie Datenschutzzuordnung und -bewertung. Diese Anerkennung unterstreicht die starken Datenschutzfunktionen von IBM sowie den Schutz der Datensicherheit. Insbesondere für die KI-Governance und die KI-Datenrisikobewertungsdienste erhielt IBM die Bewertung „exzellent“, was für die solide Wettbewerbsposition in diesen Bereichen spricht.
- Multiagent-KI-DLP-Innovation: Dies ist eine große Innovation im Bereich der Datenschutzdienste durch intelligente Alarm-Management-Systeme, die den operativen Aufwand reduzieren und die Reaktion auf Vorfälle beschleunigen. Der Multiagent-Ansatz von IBM verwandelt herkömmliche reaktive DLP-Implementierungen in proaktive, selbstlernende Systeme, die automatische Reaktionsempfehlungen liefern und Fehlalarmraten reduzieren, die Sicherheitsbetriebsteams in der Regel überfordern.
- Post-Quanten-Kryptographie-Führung: Die IBM Forschung bietet einen erheblichen Mehrwert, der auf Beiträgen zu NIST-standardisierten Post-Quanten-Algorithmen aufbaut. In Kombination mit dem Kryptoagilitätsansatz von IBM ermöglicht diese quantensichere Fähigkeit Unternehmen, sich schnell an neue kryptografische Standards anzupassen, sobald diese auftauchen. So kann IBM der Marktnachfrage einen Schritt voraus sein und gleichzeitig zukunftssichere Datenschutzstrategien gewährleisten.
Der Ansatz von IBM basiert auf der Antizipation von Veränderungen, sei es in Bezug auf Technologien, Vorschriften oder Bedrohungen. Mit einer soliden Grundlage in der KI-Governance, fortschrittlicher Kryptografie und auf das Geschäft abgestimmten Servicemodellen versetzt IBM Unternehmen in die Lage, das zu schützen, was am wichtigsten ist – jetzt und in Zukunft.