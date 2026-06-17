Für uns unterstreicht diese Auszeichnung die Vision von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI verantwortungsbewusst einzusetzen, sowie die Fähigkeit, diese Vision in die Tat umzusetzen, während sich die Funktionen und Technologien rasch weiterentwickeln.
Unternehmen beschleunigen die Einführung von KI, um alltägliche Abläufe zu transformieren, die Customer Experience zu verbessern und neue Geschäftswerte zu erschließen. Da KI zunehmend in kritische Geschäftsprozesse und kundenorientierte Anwendungen integriert wird, stehen Unternehmen unter wachsendem Druck, KI verantwortungsvoll zu steuern, Risiken zu managen und die Einhaltung neuer Vorschriften und Standards zu demonstrieren.
Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass IBM im Gartner® Magic Quadrant™ für KI-Governance-Plattformen als führendes Unternehmen anerkannt wurde.
Der allererste Magic Quadrant für KI-Governance-Plattformen von Gartner ist ein entscheidender Moment für eine Marktkategorie, die sich noch in der Entwicklung befindet. Da Unternehmen zunehmend von KI-Experimenten zur unternehmensweiten Bereitstellung übergehen, ist IBM in einer einzigartigen Position, um die Zukunft der KI-Governance mit einem umfassenden Ansatz zu gestalten, der Governance, Risiko, Compliance und operative Aufsicht in Verbindung mit den Geschäftsergebnissen zusammenbringt. Unserer Ansicht nach unterstreicht diese Auszeichnung die Vision von IBM, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI verantwortungsbewusst einzusetzen, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, diese Vision angesichts der rasanten Weiterentwicklung der Funktionen und Technologie in die Praxis umzusetzen.
Wenn Unternehmen von KI-Experimenten zu unternehmensweiten Implementierungen übergehen, kann sich die Governance nicht mehr allein auf isolierte Kontrollpunkte oder Dokumentationen stützen. Unternehmen benötigen einen Überblick darüber, wo KI eingesetzt wird, wie sich die Risikoexposition verändert und ob die richtigen Kontrollen für alle Modelle, Anbieter und Bereitstellungsumgebungen vorhanden sind.
Wir bei IBM glauben, dass KI-Governance mit bewährten GRC-Prinzipien kombiniert werden muss. MIt watsonx.governance können Unternehmen Transparenz über KI-Assets und -Risiken herstellen, Kontrollen anwenden, die in den Geschäftsabläufen und regulatorischen Verpflichtungen verankert sind, und eine plattformunabhängige Verantwortlichkeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg fördern.
Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet, sollte der Markt Governance-Ansätzen besondere Aufmerksamkeit schenken, die Transparenz, Kontrolle und Verantwortlichkeit auf Unternehmensebene gewährleisten, um Unternehmen dabei zu helfen, schneller voranzukommen und gleichzeitig das Vertrauen in ihre KI-Systeme zu erhalten.
Wir glauben, dass sich die KI-Governance über die einfache Modellüberwachung hinaus zu einer umfassenderen Unternehmensdisziplin entwickelt. Unternehmen benötigen Transparenz hinsichtlich ihrer KI-Anwendungsfälle und -Anwendungen, die Kontrollmechanismen müssen auf geschäftliche und regulatorische Anforderungen abgestimmt sein, und sie benötigen eine Rechenschaftspflicht, die sich über die zunehmend komplexen KI-Ökosysteme erstreckt. IBM hilft, diese neue Ära der Governance zu definieren, indem KI-Governance und GRC Funktionen in watsonx.governance zusammengeführt werden, damit Unternehmen Transparenz, Kontrolle und Rechenschaftspflicht über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg umsetzen können.
Governance ist keine zukünftige Frage mehr, da Verantwortungsvolle KI nun eine geschäftliche Notwendigkeit ist. Unternehmen benötigen Einblick in KI-Assets, Modelle, Risiken, Kontrollen und Compliance-Verpflichtungen in immer komplexeren Umgebungen. IBM investiert weiterhin in Funktionen, die Kunden dabei helfen, vollständige Transparenz zu erreichen und Governance-Programme effektiver zu skalieren.
Mit Blick auf die Zukunft umfasst die Roadmap von IBM neue Funktionen wie einen „Governance Graph“ zur Zentralisierung von KI-Asset-Beständen und deren Herkunft, Funktionen zur KI-Horizontanalyse für die Überwachung regulatorischer Anforderungen sowie Onboarding-Agenten für Anwendungsfälle, die zur Automatisierung von Risiko- und Compliance-Workflows beitragen sollen. Diese Investitionen spiegeln die Strategie von IBM wider, die KI-Governance intelligenter, proaktiver und stärker in den täglichen Geschäftsbetrieb zu integrieren.
Wenn Unternehmen von KI-Experimenten zur unternehmensweiten Bereitstellung übergehen, wird Governance eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen, beim Risikomanagement und bei der Ermöglichung nachhaltiger, langfristiger Innovationen spielen.
Wir glauben, dass die Anerkennung von IBM als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für KI-Governance-Plattformen unser Engagement unterstreicht, Kunden beim verantwortungsvollen Aufbau, der Bereitstellung und der Verwaltung von KI zu unterstützen. Mithilfe von watsonx.governance wird IBM auch weiterhin die Funktionen bereitstellen, die Unternehmen benötigen, um KI sicher zu steuern, die sich wandelnden regulatorischen Erwartungen zu erfüllen und den Geschäftswert von KI zu steigern.
Zugriff auf die Neuauflage des Gartner Magic Quadrant für KI-Governance-Plattformen
Gartner Magic Quadrant für KI-Governance-Plattformen, Lauren Kornutick, Sumit Agarwal, Priya Sundararaman, Nader Henein, Brandon Medford, Mittwoch, 17. Juni 2026
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Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Studiendokuments veröffentlicht und sollte nur im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner kann bei IBM angefordert werden.