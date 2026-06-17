Wenn Unternehmen von KI-Experimenten zu unternehmensweiten Implementierungen übergehen, kann sich die Governance nicht mehr allein auf isolierte Kontrollpunkte oder Dokumentationen stützen. Unternehmen benötigen einen Überblick darüber, wo KI eingesetzt wird, wie sich die Risikoexposition verändert und ob die richtigen Kontrollen für alle Modelle, Anbieter und Bereitstellungsumgebungen vorhanden sind.

Wir bei IBM glauben, dass KI-Governance mit bewährten GRC-Prinzipien kombiniert werden muss. MIt watsonx.governance können Unternehmen Transparenz über KI-Assets und -Risiken herstellen, Kontrollen anwenden, die in den Geschäftsabläufen und regulatorischen Verpflichtungen verankert sind, und eine plattformunabhängige Verantwortlichkeit über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg fördern.

Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet, sollte der Markt Governance-Ansätzen besondere Aufmerksamkeit schenken, die Transparenz, Kontrolle und Verantwortlichkeit auf Unternehmensebene gewährleisten, um Unternehmen dabei zu helfen, schneller voranzukommen und gleichzeitig das Vertrauen in ihre KI-Systeme zu erhalten.