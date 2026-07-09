IBM wurde in der „Marketing Transformation Services PEAK Matrix“-Bewertung 2026 der Everest Group als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Unternehmen verfügen über mehr Marketing-Technologie, mehr Daten und mehr KI-Fähigkeiten als je zuvor. Dennoch bemühen sich viele nach wie vor darum, diese Investitionen in eine bessere Customer Experience, mehr Effizienz und messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.

Gleichzeitig tritt die Branche in eine neue Phase der KI-Einführung ein. Unternehmen möchten die generative KI gewinnbringend nutzen und über Pilotprojekte hinausgehen. Doch die meisten CMOs tun sich schwer damit, den richtigen Weg zu definieren. Da die Budgets stagnieren oder gekürzt werden, stehen Marketingleiter zunehmend unter Druck, messbare geschäftliche Auswirkungen jeder Investition in Marketing, MarTech und KI nachzuweisen.

Vor diesem Hintergrund wurde IBM im Rahmen des Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessments 2026 der Everest Group als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von IBM wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Marketing-Betriebsmodelle zu modernisieren, die Customer Experience zu verbessern und die Einführung von KI-gestützten Marketingfunktionen zu beschleunigen. Laut der Everest Group zeichnet sich ein führendes Unternehmen durch umfassende Kompetenzen im Bereich der durchgängigen Marketing-Transformation aus und kombinieren Strategie, Erfahrung, Daten, Technologie und KI, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.