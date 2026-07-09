IBM wurde in der „Marketing Transformation Services PEAK Matrix“-Bewertung 2026 der Everest Group als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Dies unterstreicht die Vision von IBM, Kunden bei der Transformation ihres Marketings für das Zeitalter der KI zu unterstützen und Innovationen in geschäftlichen Mehrwert umzuwandeln.
Unternehmen verfügen über mehr Marketing-Technologie, mehr Daten und mehr KI-Fähigkeiten als je zuvor. Dennoch bemühen sich viele nach wie vor darum, diese Investitionen in eine bessere Customer Experience, mehr Effizienz und messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen.
Gleichzeitig tritt die Branche in eine neue Phase der KI-Einführung ein. Unternehmen möchten die generative KI gewinnbringend nutzen und über Pilotprojekte hinausgehen. Doch die meisten CMOs tun sich schwer damit, den richtigen Weg zu definieren. Da die Budgets stagnieren oder gekürzt werden, stehen Marketingleiter zunehmend unter Druck, messbare geschäftliche Auswirkungen jeder Investition in Marketing, MarTech und KI nachzuweisen.
Vor diesem Hintergrund wurde IBM im Rahmen des Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessments 2026 der Everest Group als führendes Unternehmen ausgezeichnet. Diese Auszeichnung spiegelt die Fähigkeit von IBM wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Marketing-Betriebsmodelle zu modernisieren, die Customer Experience zu verbessern und die Einführung von KI-gestützten Marketingfunktionen zu beschleunigen. Laut der Everest Group zeichnet sich ein führendes Unternehmen durch umfassende Kompetenzen im Bereich der durchgängigen Marketing-Transformation aus und kombinieren Strategie, Erfahrung, Daten, Technologie und KI, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Unternehmen müssen heutzutage Strategie, operative Abläufe, Customer Experience, Daten, Technologie und KI miteinander verknüpfen, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. IBM unterstützt seine Kunden dabei, diese Prioritäten umzusetzen – durch eine Kombination aus Beratung, Technologie und Branchenexpertise.
IBM unterstützt seine Kunden bei der Beschleunigung ihrer Marketing-Transformation durch folgende Lösungen:
IBM hat viele dieser Funktionen auch innerhalb des eigenen Unternehmens eingesetzt und verfügt somit über Erfahrungen aus erster Hand, um Kunden dabei zu unterstützen, den Schritt vom Experimentieren zur unternehmensweiten Einführung zu vollziehen.
Die Unternehmen, die heute den größten Mehrwert schaffen, betrachten KI nicht als eigenständige Initiative. Sie integrieren sie in die Workflows, Entscheidungsprozesse und Kundenerlebnisse, die die Art und Weise prägen, wie sie mit ihren Kunden interagieren und ihr Geschäft führen.
Für Marketingverantwortliche besteht die Chance darin, über isolierte Anwendungsfälle hinauszugehen und den Fokus darauf zu legen, wie Marketing als System funktioniert – indem Customer Experience, Betriebsabläufe, Daten, Technologie und KI auf gemeinsame Geschäftsziele ausgerichtet werden.
Genau hier unterstützt IBM seine Kunden dabei, Fortschritte zu erzielen. Indem wir Beratungsleistungen, KI, Daten und technologische Kompetenzen bündeln, um Marketing Operations und Customer Experience zu modernisieren. Das Ziel besteht nicht lediglich darin, neue Funktionen zu implementieren, sondern Unternehmen dabei zu helfen, daraus einen sinnvollen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.
Erfahren Sie, wie IBM Consulting Unternehmen dabei unterstützt, ihr Marketing und ihre Customer Experience zu transformieren, um im Zeitalter der KI einen höheren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.