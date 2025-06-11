IBM wurde im BARC Score 2025 für integrierte Planung und Analyse als führend eingestuft

11. Juni 2025

IBM wurde im BARC Score 2025 im Bereich integrierte Planung und Analyse als führend eingestuft. Diese Anerkennung spiegelt den unermüdlichen Fokus von IBM wider, Unternehmen mit einer einheitlichen, intelligenten Planungsplattform zu unterstützen – einer Plattform, die nicht nur mit dem Wandel Schritt hält, sondern Ihnen auch hilft, ihm einen Schritt voraus zu sein.

Wie IBM Planning Analytics die Spielregeln verändert

In einer Zeit, in der Volatilität die neue Normalität ist und Konjunkturzyklen schneller denn je verlaufen, ist die Fähigkeit, zu planen, sich anzupassen und entschlossen zu handeln, zu einer Wettbewerbsnotwendigkeit geworden. In vielen Unternehmen ist die Planung derzeit unzureichend: Sie ist zu langsam, zu unkoordiniert und zu reaktiv. IBM Planning Analytics ändert das. Und so funktioniert es:

  1. Für Entscheidungsträger entwickelt, nicht nur für Datenexperten: Im Herzen von IBM Planning Analytics befindet sich eine blitzschnelle In-Memory-Engine (TM1), die geschäftlichen Führungskräften und Finanzteams die Macht gibt, Pläne in Echtzeit zu erstellen und anzupassen. Von der Budgetierung bis zur Was-wäre-wenn-Modellierung erhalten Sie Antworten, bevor die Wettbewerber die Frage überhaupt definieren.
  2. KI, wo es zählt: BARC hebt die integrierte KI und das maschinelle Lernen von IBM hervor, die über mehrere Szenarien prognostizieren können, Anomalien erkennen und Inkonsistenzen kennzeichnen, bevor sie zu Problemen werden. Das bedeutet mehr Vertrauen in Ihre Zahlen und weniger Überraschungen.
  3. Entwickelt für Menschen: Mit einer neu modernisierten Web-Oberfläche, intuitiven visuellen Workflows und einem KI-gestützten Assistenten, der auf natürliche Sprache reagiert, macht Planning Analytics anspruchsvolle Planung für alle zugänglich, ohne an Tiefe einzubüßen.
  4. Auf Ihr Unternehmen zugeschnitten: Im Gegensatz zu Einheitstools passt sich IBM Planning Analytics an Ihr Geschäftsmodell an. Ob Finanzen, Lieferkette, Personal- oder Projektplanung, Sie erstellen, was Sie brauchen, oder nutzen die wachsende Bibliothek von IBM und seinen Partnern mit vorgefertigten Inhalten.
  5. Bereitstellen auf Ihre Art: IBM Planning Analytics holt Sie dort ab, wo Sie sich heute befinden (On-Prem, Cloud oder Hybrid) und skaliert morgen mit Ihnen. Es ist über IBM Cloud, AWS und Azure verfügbar.

Von Unternehmen als vertrauenswürdig eingestuft, von Analysten anerkannt

Ganz gleich, ob Sie Ihre Strategie zur Transformation des Finanzwesens überdenken, die integrierte Geschäftsplanung skalieren oder mit weniger manuellen Schritten schneller vorankommen möchten – IBM Planning Analytics wurde entwickelt, um Ihnen zu einer sicheren Führungsposition zu verhelfen.

Wie von BARC in dem Bericht beschrieben, bietet IBM Planning Analytics geschäftlichen Power-Usern eine umfassende Flexibilität, um maßgeschneiderte Anwendungen für Planung, Budgetierung, Forecasting sowie Analyse auf der Grundlage einer leistungsstarken, skalierbaren In-Memory-Datenbank zu erstellen. BARC hebt auch unsere kontinuierlichen Investitionen in UX, Workflow-Automatisierung, KI und Integrationen mit Plattformen wie watsonx und ILOG CPLEX hervor.

Definieren Sie gemeinsam neu, was Planung für Ihr Unternehmen leisten kann. Sehen Sie, wie IBM Planning Analytics im Vergleich zu anderen Lösungen abschneidet, und machen Sie sich mit IBM Planning Analytics vertraut.

