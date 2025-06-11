IBM wurde im BARC Score 2025 für integrierte Planung und Analyse als führend eingestuft

11. Juni 2025
IBM wurde im BARC Score 2025 im Bereich integrierte Planung und Analyse als führend eingestuft. Diese Anerkennung spiegelt den unermüdlichen Fokus von IBM wider, Unternehmen mit einer einheitlichen, intelligenten Planungsplattform zu unterstützen – einer Plattform, die nicht nur mit dem Wandel Schritt hält, sondern Ihnen auch hilft, ihm einen Schritt voraus zu sein.
In einer Zeit, in der Volatilität die neue Normalität ist und Konjunkturzyklen schneller denn je verlaufen, ist die Fähigkeit, zu planen, sich anzupassen und entschlossen zu handeln, zu einer Wettbewerbsnotwendigkeit geworden. In vielen Unternehmen ist die Planung derzeit unzureichend: Sie ist zu langsam, zu unkoordiniert und zu reaktiv. IBM Planning Analytics ändert das. Und so funktioniert es:
Ganz gleich, ob Sie Ihre Strategie zur Transformation des Finanzwesens überdenken, die integrierte Geschäftsplanung skalieren oder mit weniger manuellen Schritten schneller vorankommen möchten – IBM Planning Analytics wurde entwickelt, um Ihnen zu einer sicheren Führungsposition zu verhelfen.
Wie von BARC in dem Bericht beschrieben, bietet IBM Planning Analytics geschäftlichen Power-Usern eine umfassende Flexibilität, um maßgeschneiderte Anwendungen für Planung, Budgetierung, Forecasting sowie Analyse auf der Grundlage einer leistungsstarken, skalierbaren In-Memory-Datenbank zu erstellen. BARC hebt auch unsere kontinuierlichen Investitionen in UX, Workflow-Automatisierung, KI und Integrationen mit Plattformen wie watsonx und ILOG CPLEX hervor.
Definieren Sie gemeinsam neu, was Planung für Ihr Unternehmen leisten kann. Sehen Sie, wie IBM Planning Analytics im Vergleich zu anderen Lösungen abschneidet, und machen Sie sich mit IBM Planning Analytics vertraut.