IBM wurde als „Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year 2026“ für Westeuropa ausgezeichnet

In ganz Westeuropa unterstützen IBM und Adobe Unternehmen bei der Bewältigung einer entscheidenden Herausforderung im Bereich Customer Experience: Erkenntnisse in konkrete Maßnahmen umzusetzen, bevor der Moment verstreicht.
Die Erwartungen der Kunden haben sich noch nie so schnell verändert. Da Interaktionen immer kürzer werden und KI die Art und Weise verändert, wie Kunden mit Marken interagieren, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, schnell, zielgerichtet und sicher auf die Absichten der Kunden einzugehen. Die Abstimmung dieser Momente über Daten, Customer Journeys und Kanäle hinweg ist mittlerweile unerlässlich, um aussagekräftige Customer Experiences zu schaffen.
Aus diesem Grund ist IBM stolz darauf, zum 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year – Westeuropa (Blog) ernannt worden zu sein
Diese Auszeichnung würdigt die Stärke der mehr als zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft zwischen IBM und Adobe sowie die messbaren Erfolge, die die beiden Unternehmen gemeinsam in ganz Westeuropa erzielen. Durch die Kombination der branchenführenden Customer-Experience-Plattformen von Adobe mit der umfassenden Expertise von IBM in den Bereichen Beratung, Daten und KI sind Unternehmen besser gerüstet, um den Übergang von fragmentierten Interaktionen zu orchestrierten, durchgängigen Erlebnissen zu vollziehen, die in Echtzeit auf Kundenbedürfnisse reagieren.
In ganz Westeuropa unterstützen IBM und Adobe Unternehmen dabei, eine entscheidende Herausforderung im Bereich Customer Experience zu meistern: Erkenntnisse in Umsetzungen umzusetzen, bevor der richtige Moment verpasst ist. Zwar sammeln Unternehmen riesige Mengen an Kundendaten, doch ein Großteil davon bleibt isoliert. Tatsächlich zeigt eine neue Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) in Zusammenarbeit mit Adobe, dass 34 % der von Unternehmen gesammelten Kundendaten niemals als Grundlage für Entscheidungen zur Customer Experience genutzt werden – was eine zeitnahe und personalisierte Kundenansprache einschränkt.
Der Fokus von IBM in der Region liegt darauf, Kunden dabei zu helfen, Daten, Entscheidungsfindung und Aktivierung in ein kontinuierliches Betriebsmodell zu verknüpfen – sodass Kundensignale einheitlich über alle Kanäle hinweg erkannt, interpretiert und umgesetzt werden können. Zunehmend umfasst dies auch den Einsatz KI-gestützter Orchestrierungstools wie watsonx Orchestrate um Teams dabei zu helfen, die Arbeit zu koordinieren, Entscheidungen zu automatisieren und schneller von der Erkenntnis zur Ausführung zu gelangen.
„In ganz Westeuropa beobachten wir, dass Unternehmen den Schritt vom Experimentieren mit Verbesserungen der Customer Experience hin zur groß angelegten Umsetzung dieser Maßnahmen vollziehen“, sagte Alison Webster, VP Global Partner Organization bei Adobe. „IBM zeichnet sich dadurch aus, wie das Unternehmen die Plattformen von Adobe zum Leben erweckt und Unternehmen dabei unterstützt, Customer Journeys, Daten und Umsetzung so miteinander zu verknüpfen, dass eine echte Dynamik für das Geschäft entsteht.“
Diese Anerkennung spiegelt auch eine gemeinsame Überzeugung von IBM und Adobe wider: Während KI ein leistungsstarker Wegbereiter ist, entstehen dauerhafte Kundenbeziehungen durch gut abgestimmte Erfahrungen. Der Einsatz von KI in der gesamten Customer Journey – unterstützt durch angemessene Governance, Transparenz und Anpassung – ermöglicht es Unternehmen, schnell zu handeln und gleichzeitig Vertrauen und Kontrolle zu behalten.
„Bei der Transformation der Customer Experience geht es nicht mehr darum, einzelne Berührungspunkte zu verbessern, sondern darum, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen kundenorientiert arbeiten“, sagte Jay Trestain, Partner, Leiter Marketingtransformation für EMEA und Kundenpartner bei IBM. „Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie unsere Teams Kunden dabei unterstützen, ihre Modelle für die Customer Experience neu zu gestalten, damit sie schneller reagieren, funktionsübergreifend effektiver arbeiten und Erlebnisse bieten können, die sich in greifbaren geschäftlichen Mehrwert umsetzen lassen.“
Erkenntnisse aus der neuesten IBV-Studie von IBM und Adobe erkunden