IBM wurde als „Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year 2026“ für Westeuropa ausgezeichnet

Die Erwartungen der Kunden haben sich noch nie so schnell verändert. Da Interaktionen immer kürzer werden und KI die Art und Weise verändert, wie Kunden mit Marken interagieren, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, schnell, zielgerichtet und sicher auf die Absichten der Kunden einzugehen. Die Abstimmung dieser Momente über Daten, Customer Journeys und Kanäle hinweg ist mittlerweile unerlässlich, um aussagekräftige Customer Experiences zu schaffen.

Aus diesem Grund ist IBM stolz darauf, zum 2026 Adobe Customer Experience Orchestration Partner of the Year – Westeuropa (Blog) ernannt worden zu sein

Diese Auszeichnung würdigt die Stärke der mehr als zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft zwischen IBM und Adobe sowie die messbaren Erfolge, die die beiden Unternehmen gemeinsam in ganz Westeuropa erzielen. Durch die Kombination der branchenführenden Customer-Experience-Plattformen von Adobe mit der umfassenden Expertise von IBM in den Bereichen Beratung, Daten und KI sind Unternehmen besser gerüstet, um den Übergang von fragmentierten Interaktionen zu orchestrierten, durchgängigen Erlebnissen zu vollziehen, die in Echtzeit auf Kundenbedürfnisse reagieren.