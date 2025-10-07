Wir stellen vor: IBM Project Bob: Ihr KI-Partner für eine schnellere und smartere Softwareentwicklung

Project Bob ist nicht nur ein weiterer Codierung-Assistent, sondern Ihr IBM KI-Entwicklungspartner.
Project Bob ist so konzipiert, dass es sich Ihrem Workflow anpasst – vom Entwurf bis zur Bereitstellung. Ganz gleich, ob Sie Altlast-Systeme modernisieren oder etwas völlig Neues entwickeln, Bob hilft Ihnen, qualitativ hochwertigen Code schneller zu liefern.
Mit agentenischen Workflows, integrierter Sicherheit und unternehmensweiter Flexibilität bei der Bereitstellung optimiert Bob nicht nur Aufgaben, sondern den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Von der Modernisierung bis zum Aufbau neuer Anwendungen macht Bob die Entwicklung intelligenter, sicherer und effizienter.
Stellen Sie sich Bob als Ihren KI-orientierten IDE- und Paarentwickler vor: ein Tool, das Ihre Absicht, Ihre Codebasis und die Standards Ihres Unternehmens versteht.
Bob geht über Codevorschläge hinaus und bietet Funktionen, die für die reale Entwicklung in Unternehmen konzipiert sind:
Mehr als 6.000 IBM-Entwickler nutzen Bob bereits für Modernisierungs-, Sicherheits- und App-Entwicklungsprojekte. Dabei verzeichnen Sie einen durchschnittlichen Produktivitätszuwachs von 45 %. Bob befreit Entwickler von sich wiederholenden Arbeiten und unterstützt sie bei komplexen Aufgaben.
Bob stellt die nächste Evolutionsstufe der Softwareentwicklung dar. Es unterstützt Teams dabei, Altsysteme zu modernisieren, neue Anwendungen zu entwickeln und Unternehmensstandards mühelos einzuhalten.
Mit der heutigen Ankündigung tritt Bob in die Vorschauphase ein und markiert damit einen wichtigen Schritt zur Operationalisierung von KI im gesamten Software-Lebenszyklus. Die Zukunft der KI-gestützten Codierung ist nicht mehr Jahre entfernt – sie ist bereits da.
Möchten Sie frühzeitig darauf zugreifen? Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen, um Updates zu erhalten und die Chance zu nutzen, für die Vorschau ausgewählt zu werden.