Wir stellen vor: IBM Project Bob: Ihr KI-Partner für eine schnellere und smartere Softwareentwicklung

Bob stellt die nächste Evolutionsstufe der Softwareentwicklung dar. Es unterstützt Teams dabei, Altsysteme zu modernisieren, neue Anwendungen zu entwickeln und Unternehmensstandards mühelos einzuhalten.

Mit der heutigen Ankündigung tritt Bob in die Vorschauphase ein und markiert damit einen wichtigen Schritt zur Operationalisierung von KI im gesamten Software-Lebenszyklus. Die Zukunft der KI-gestützten Codierung ist nicht mehr Jahre entfernt – sie ist bereits da.

Möchten Sie frühzeitig darauf zugreifen? Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen, um Updates zu erhalten und die Chance zu nutzen, für die Vorschau ausgewählt zu werden.