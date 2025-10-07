Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

Wir stellen vor: IBM Project Bob: Ihr KI-Partner für eine schnellere und smartere Softwareentwicklung

Veröffentlicht 10/07/2025
Menschen in einem schwach beleuchteten Büro an Schreibtischen, die an Laptops und Monitoren arbeiten

Autor

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

Project Bob ist nicht nur ein weiterer Codierung-Assistent, sondern Ihr IBM KI-Entwicklungspartner. 

Project Bob ist so konzipiert, dass es sich Ihrem Workflow anpasst – vom Entwurf bis zur Bereitstellung. Ganz gleich, ob Sie Altlast-Systeme modernisieren oder etwas völlig Neues entwickeln, Bob hilft Ihnen, qualitativ hochwertigen Code schneller zu liefern.

Mit agentenischen Workflows, integrierter Sicherheit und unternehmensweiter Flexibilität bei der Bereitstellung optimiert Bob nicht nur Aufgaben, sondern den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung. Von der Modernisierung bis zum Aufbau neuer Anwendungen macht Bob die Entwicklung intelligenter, sicherer und effizienter.

Was Bob von anderen unterscheidet

Stellen Sie sich Bob als Ihren KI-orientierten IDE- und Paarentwickler vor: ein Tool, das Ihre Absicht, Ihre Codebasis und die Standards Ihres Unternehmens versteht.

  • Bob versteht Ihre Absichten: Wechseln Sie in den Architekten-Modus, um komplexe Systeme zu konzipieren und zu entwerfen. Oder arbeiten Sie im Code-Modus zusammen, um schnell zu verschieben und effizient zu iterieren.
  • Bob versteht Ihr Repo: Bob liest Ihre Codebasis, modernisiert Frameworks, refaktorisiert Code in großem Maßstab und stellt neue Plattformen mit vollständigem Kontext bereit.
  • Bob versteht Ihre Standards: Mit integriertem Know-how für FedRAMP, HIPAA und PCI hilft Ihnen Project Bob, jederzeit sicheren, produktionsbereiten Code zu liefern.

Enterprise-fähige Funktionen

Bob geht über Codevorschläge hinaus und bietet Funktionen, die für die reale Entwicklung in Unternehmen konzipiert sind:

  • Agentische Workflows: Bob zerlegt komplexe Aufgaben und koordiniert spezialisierte Agenten für Code, Tests, Dokumentation und Pipelines, um sicherzustellen, dass sich Verbesserungen auf Ihr gesamtes Repo auswirken.
  • Inline-Sicherheitsscans: Integrierte Semgrep-Scans und Fix-Vorschläge helfen Ihnen, in puncto Sicherheit einen Schritt nach vorne zu machen, ohne Ihre IDE zu verlassen. Sie können auch andere Compliance- und Schwachstellenscans wie Quantum-Sicherheit in die IDE integrieren.
  • Flexible Bereitstellung: Führen Sie Bob auf macOS, Windows oder Linux aus – und setzen Sie es in Ihrer Cloud ein, um Governance- und Datenresidenz-Anforderungen zu erfüllen.
  • CLI und kompetente Programmierung: Mit BobShell erstellen Sie wiederholbare, selbstdokumentierende Workflows, die sich ideal für CI/CD-Pipelines und rezeptgesteuerte Upgrades eignen.

Nachgewiesene und skalierbare Ergebnisse

Mehr als 6.000 IBM-Entwickler nutzen Bob bereits für Modernisierungs-, Sicherheits- und App-Entwicklungsprojekte. Dabei verzeichnen Sie einen durchschnittlichen Produktivitätszuwachs von 45 %. Bob befreit Entwickler von sich wiederholenden Arbeiten und unterstützt sie bei komplexen Aufgaben.  

Die Zukunft der KI-gestützten Entwicklung

Bob stellt die nächste Evolutionsstufe der Softwareentwicklung dar. Es unterstützt Teams dabei, Altsysteme zu modernisieren, neue Anwendungen zu entwickeln und Unternehmensstandards mühelos einzuhalten.

Mit der heutigen Ankündigung tritt Bob in die Vorschauphase ein und markiert damit einen wichtigen Schritt zur Operationalisierung von KI im gesamten Software-Lebenszyklus. Die Zukunft der KI-gestützten Codierung ist nicht mehr Jahre entfernt – sie ist bereits da.

Möchten Sie frühzeitig darauf zugreifen? Lassen Sie sich auf die Warteliste setzen, um Updates zu erhalten und die Chance zu nutzen, für die Vorschau ausgewählt zu werden.

Mehr erfahren Tragen Sie sich noch heute in die Warteliste ein