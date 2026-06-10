IBM Produkte, die bei den TrustRadius 2026 Top Rated Awards ausgezeichnet wurden

Diese Anerkennung spiegelt die Erfahrungen von Kunden und Partnern wider, die diese Produkte täglich nutzen.
Technologiekäufer verlassen sich zunehmend auf die Einschätzungen von Branchenkollegen, um Lösungen zu bewerten, die Auswirkungen in der Praxis zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unabhängiges Kundenfeedback hat sich zu einem der verlässlichsten Indikatoren dafür entwickelt, ob eine Technologie in der Praxis einen Mehrwert bietet.
Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 22 IBM Produkte – ausschließlich auf der Grundlage von verifizierten Reviews – mit dem TrustRadius 2026 Top Rated Award ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung spiegelt die Erfahrungen von Kunden und Partnern wider, die diese Lösungen täglich nutzen, um ihre Geschäfte zu führen, zu sichern und zu modernisieren.
Die „TrustRadius Top Rated Awards“ basieren auf der direkten Kundenmeinung – Bewertungen, Reviews und Feedback von echten Anwendern. Für Technologiekäufer bietet diese Anerkennung einen objektiven Einblick in die Leistung von IBM Produkten in Produktionsumgebungen, Branchen und auf Unternehmensebene.
In den Bereichen KI, Daten, Automatisierung, Sicherheit, Integration und Infrastruktur spiegeln die ausgezeichneten Produkte ein einheitliches Leitmotiv wider: Sie unterstützen Unternehmen dabei, Komplexität in einen operativen Vorteil zu verwandeln und gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit, Governance und Leistung zu erfüllen.
Die folgenden IBM Produkte wurden in den zugehörigen Marktkategorien ausgezeichnet:
Jede Auszeichnung steht für die Anerkennung durch die Kunden in den Kategorien, die für moderne Unternehmen am wichtigsten sind – dort, wo Zuverlässigkeit, Governance und Ergebnisse unverzichtbar sind.
Diese Auszeichnungen werden durch die Kunden und Partner ermöglicht, die sich die Zeit genommen haben, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Jede Bewertung hilft Kollegen dabei, Lösungen mit größerer Zuversicht zu beurteilen – und hilft den Produktteams von IBM, die Technologie, auf die sich Kunden bei der Führung ihrer Geschäfte verlassen, fortfahren zu verbessern.
Wenn Sie Kunde oder Partner von IBM sind und Ihre Erfahrungen noch nicht geteilt haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie eine Bewertung auf TrustRadius hinterlassen. Ihre Perspektive trägt dazu bei, den Markt zu prägen, Käufer zu informieren und die Zukunft der von Ihnen verwendeten Produkte zu beeinflussen.