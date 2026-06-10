IBM Produkte, die bei den TrustRadius 2026 Top Rated Awards ausgezeichnet wurden

Technologiekäufer verlassen sich zunehmend auf die Einschätzungen von Branchenkollegen, um Lösungen zu bewerten, die Auswirkungen in der Praxis zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Unabhängiges Kundenfeedback hat sich zu einem der verlässlichsten Indikatoren dafür entwickelt, ob eine Technologie in der Praxis einen Mehrwert bietet.

Aus diesem Grund freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass 22 IBM Produkte – ausschließlich auf der Grundlage von verifizierten Reviews – mit dem TrustRadius 2026 Top Rated Award ausgezeichnet wurden. Diese Anerkennung spiegelt die Erfahrungen von Kunden und Partnern wider, die diese Lösungen täglich nutzen, um ihre Geschäfte zu führen, zu sichern und zu modernisieren.