IBM Planning Analytics erweitert seinen Cloud-Platzbedarf mit dem Rollout von AWS in der Region Mumbai

IBM Planning Analytics ist jetzt auf AWS in der Region Mumbai live. Dies ist ein entscheidender Meilenstein in unserer globalen Expansion und ein strategischer Fortschritt für Unternehmen in ganz Indien.

IBM bietet jetzt mehr als Cloud-Verfügbarkeit: Wir bringen eine Unternehmensklasse-Planung, die durch generative KI für Erkenntnis und Agentic-Funktionen für Aktion verbessert wird, und das alles unterstützt durch eine Governance, die auf die einzigartige Geschäftswelt Indiens zugeschnitten ist. Dies folgt auf unseren Start im April 2025 in Singapur und steht im Vorfeld unserer bevorstehenden AWS-Regionserweiterung in Japan. Wir verstärken unser Engagement für die APAC-Kunden durch lokale Cloud-Bereitstellungen, die auf Leistung, Compliance und Skalierbarkeit ausgelegt sind.