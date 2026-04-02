IBM kündigt neue Sicherheits- und Compliance-Meilensteine für IBM Planning Analytics as a Service an und stärkt damit seine Rolle als vertrauenswürdige Planungslösung für Unternehmen, die in regulierten und risikobewussten Umgebungen tätig sind.

Die heutigen Planungsdaten spiegeln mehr als Zahlen wider. Prognosen, Kapitalpläne und Belegschaftsszenarien zeigen, wo Unternehmen investieren und wie sich die Führung auf die Zukunft vorbereitet. In diesem Zusammenhang ist Governance nicht nur eine Compliance-Anforderung, sondern eine geschäftliche Priorität.

Mit der Einführung von SOC-2-Compliance und IRAP-Bewertung auf PROTECTEDD-Ebene bietet IBM Planning Analytics as a Service eine stärkere Gewissheit, dass Planungsumgebungen beim Skalieren sicher, kontrolliert und auditreif bleiben.