IBM Planning Analytics as a Service stärkt das Vertrauen in Unternehmen durch SOC 2-Konformität und IRAP-Bewertung.
IBM kündigt neue Sicherheits- und Compliance-Meilensteine für IBM Planning Analytics as a Service an und stärkt damit seine Rolle als vertrauenswürdige Planungslösung für Unternehmen, die in regulierten und risikobewussten Umgebungen tätig sind.
Die heutigen Planungsdaten spiegeln mehr als Zahlen wider. Prognosen, Kapitalpläne und Belegschaftsszenarien zeigen, wo Unternehmen investieren und wie sich die Führung auf die Zukunft vorbereitet. In diesem Zusammenhang ist Governance nicht nur eine Compliance-Anforderung, sondern eine geschäftliche Priorität.
Mit der Einführung von SOC-2-Compliance und IRAP-Bewertung auf PROTECTEDD-Ebene bietet IBM Planning Analytics as a Service eine stärkere Gewissheit, dass Planungsumgebungen beim Skalieren sicher, kontrolliert und auditreif bleiben.
IBM Planning Analytics as a Service wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Skalierung der Planung zu unterstützen und gleichzeitig die Kontrolle zu behalten. Diese neuesten Updates unterstreichen, dass Kontrollen konsequent angewendet werden, Zusammenarbeit weiterhin geregelt bleibt und Audit-Bereitschaft in die Plattform integriert ist.
Auch wenn sich die Planung auf verschiedene Funktionen und Regionen ausweitet, können Unternehmen einen konsistenten Governance-Ansatz beibehalten, ohne zusätzliche Komplexität zu schaffen. Sicherheitsteams können sich auf etablierte Kontrollmechanismen verlassen, während Planungsteams die Nutzung mit Zuversicht ausweiten können.
IBM Planning Analytics as a Service, verfügbar auf AWS und Azure, hat die IRAP-Bewertung erreicht und damit seine Eignung für stark regulierte Branchen und öffentliche Organisationen demonstriert.
Dies hilft Unternehmen, Unsicherheiten bei der Bewertung ihrer Sicherheitslage zu reduzieren, behördliche Genehmigungen effizienter zu durchlaufen und eine klare Verantwortlichkeit für alle Kontrollmechanismen zu gewährleisten. Es unterstützt auch Governance-Diskussionen auf Exekutivebene, wo Transparenz und Assurance entscheidend sind.
IBM Planning Analytics as a Service ist jetzt SOC 2-konform und bietet eine unabhängige Validierung in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit.
Dies spiegelt eher eine kontinuierliche Überwachung und operative Disziplin wider als eine einmalige Zertifizierung. Unternehmen profitieren von klareren, standardisierten Nachweisen, die Audits, Beschaffungsprozesse und Risikobewertungen durch Dritte unterstützen.
Die Einhaltung von SOC 2 kann dazu beitragen, das Onboarding von Anbietern zu optimieren und den Aufwand für die Beantwortung von Sicherheitsüberprüfungen zu reduzieren. Regelmäßige Penetrationsprüfung unterstützt zudem das proaktive Risikomanagement.
Die Unternehmensplanung erfordert die Koordination zwischen Finanz-, Personal-, Betriebs- und regionalen Teams, die oft mit sensiblen Daten arbeiten.
Mit den Ergebnissen der SOC 2- und IRAP-Bewertung können Unternehmen ihre Planung team- und standortübergreifend ausweiten und gleichzeitig eine starke Governance aufrechterhalten. Sicherheits- und Compliance-Prüfungen können effizienter durchgeführt werden, wodurch Verzögerungen, die die Einführung oft verlangsamen, reduziert werden können.
Mit der Einhaltung von SOC 2 und dem erfolgreichen Abschluss einer IRAP-Bewertung bietet IBM Planning Analytics as a Service das Maß an Vertrauen, das Unternehmen von einer modernen Planungsplattform erwarten.
Es bietet ein Planungsumfeld, das bereit ist zu skalieren und sowohl den geschäftlichen als auch den regulatorischen Erwartungen entspricht, sodass die Teams sich auf bessere Entscheidungen und Ergebnisse konzentrieren können, während sie eine starke Governance und Kontrolle aufrechterhalten.
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