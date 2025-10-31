IBM wurde im Gartner Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools als führend und als Assurance Leaders für IBM OpenPages ausgezeichnet

Die GRC-Reise von IBM begann mit der Übernahme von OpenPages im Jahr 2010. Seitdem haben wir sie von einem leistungsstarken Compliance-Tool zu einer KI-gestützten GRC-Plattform weiterentwickelt, die modernes Unternehmensrisikomanagement unterstützt.

„Seit mehr als einem Jahrzehnt überlegen wir, wie Governance, Risiko und Compliance funktionieren können, indem wir KI und Automatisierung in OpenPages einbetten, um das Risikomanagement schneller, intelligenter und unternehmensweit vernetzter zu machen“, sagte Sripriya Srinivasan, GM, Kernsoftwareprodukte, Softwaresupport und SRE.

IBM gehörte zu den ersten GRC-Anbietern, die KI in ihre Plattform integrierten – beginnend im Jahr 2016 – und wir haben seither weiterhin eine verantwortungsvolle Führungsrolle übernommen. Im Jahr 2023 haben wir OpenPages um generative KI und Large Language Models (LLM) Funktionen erweitert, damit Kunden wichtige GRC-Prozesse wie Kontrollzuordnung, Beweismittelerfassung und Dokumentation automatisieren können. Diese Innovationen haben GRC von der manuellen Überwachung zu einer intelligenten, erkenntnisgesteuerten Funktion verwandelt, die beschleunigt, wie Unternehmen auf Veränderungen reagieren.

Basierend auf diesen Fortschritten hat IBM nun agentische KI-Funktionen entwickelt, die es einem intelligenten Agenten ermöglichen, Empfehlungen zur Anwendbarkeit der Compliance zu geben und so die Automatisierung und den Einblick in GRC weiter voranzutreiben.

Zusammen mit IBM watsonx.governance unterstützt OpenPages Kunden bei der verantwortungsvollen Einführung von KI in großem Maßstab und überwacht sowohl traditionelle Geschäftsrisiken als auch neu entstehende Herausforderungen im Bereich der KI-Governance.