IBM wurde im Gartner Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools als führend und als Assurance Leaders für IBM OpenPages ausgezeichnet

IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance, Risk and Compliance (GRC) Tools sowie Assurance Leaders für IBM OpenPages als führend eingestuft.
Für uns spiegelt diese Anerkennung die Art und Weise wider, wie wir mit unseren Kunden zusammengearbeitet haben, um ihre Governance-, Risiko- und Compliance-Praktiken zu modernisieren und sie mithilfe von KI, Automatisierung und Daten auf Risiken zu reagieren, flexibler und souveräner zu reagieren.
In der Gartner-Bewertung wurde IBM für seine Fähigkeit zur Umsetzung und die Vollständigkeit seiner Vision gewürdigt.
Wir glauben, dass diese Anerkennung drei anhaltende Stärken unseres Ansatzes unterstreicht:
Zusammengenommen helfen diese Funktionen unseren Kunden, Governance und Compliance von einer Verpflichtung in einen strategischen Vorteil umzuwandeln – und genau das hebt sich unserer Meinung nach von IBM in der sich entwickelnden GRC-Geschäftswelt ab.
Die GRC-Reise von IBM begann mit der Übernahme von OpenPages im Jahr 2010. Seitdem haben wir sie von einem leistungsstarken Compliance-Tool zu einer KI-gestützten GRC-Plattform weiterentwickelt, die modernes Unternehmensrisikomanagement unterstützt.
„Seit mehr als einem Jahrzehnt überlegen wir, wie Governance, Risiko und Compliance funktionieren können, indem wir KI und Automatisierung in OpenPages einbetten, um das Risikomanagement schneller, intelligenter und unternehmensweit vernetzter zu machen“, sagte Sripriya Srinivasan, GM, Kernsoftwareprodukte, Softwaresupport und SRE.
IBM gehörte zu den ersten GRC-Anbietern, die KI in ihre Plattform integrierten – beginnend im Jahr 2016 – und wir haben seither weiterhin eine verantwortungsvolle Führungsrolle übernommen. Im Jahr 2023 haben wir OpenPages um generative KI und Large Language Models (LLM) Funktionen erweitert, damit Kunden wichtige GRC-Prozesse wie Kontrollzuordnung, Beweismittelerfassung und Dokumentation automatisieren können. Diese Innovationen haben GRC von der manuellen Überwachung zu einer intelligenten, erkenntnisgesteuerten Funktion verwandelt, die beschleunigt, wie Unternehmen auf Veränderungen reagieren.
Basierend auf diesen Fortschritten hat IBM nun agentische KI-Funktionen entwickelt, die es einem intelligenten Agenten ermöglichen, Empfehlungen zur Anwendbarkeit der Compliance zu geben und so die Automatisierung und den Einblick in GRC weiter voranzutreiben.
Zusammen mit IBM watsonx.governance unterstützt OpenPages Kunden bei der verantwortungsvollen Einführung von KI in großem Maßstab und überwacht sowohl traditionelle Geschäftsrisiken als auch neu entstehende Herausforderungen im Bereich der KI-Governance.
Governance, Risiko und Compliance werden nicht mehr isoliert verwaltet, sondern umfassen jetzt die Bereiche IT, Betrieb, Finanzen, Recht und Strategie. Die Verbindung dieser Teams durch gemeinsame Daten und Automatisierung ist unerlässlich.
KI verändert die Art und Weise, wie diese Arbeit erledigt wird. GRC, das einst als rein reaktiv galt, wird zunehmend proaktiv und vorausschauend – es ermöglicht Unternehmen, potenzielle Risiken zu erkennen, bevor sie sich verschärfen, Kontrollen dynamisch zu optimieren und die Geschwindigkeit und Genauigkeit von Entscheidungen zu verbessern, was sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirkt.
Branchenübergreifend zeigt IBM Forschung, dass Unternehmen im Zeitalter der KI ihr Risikomanagement überdenken:
Diese Transformation vollzieht sich bereits bei unserem gesamten Kundenstamm.
Unsere Kunden stehen an der Spitze dieses Wandels – sie nutzen IBM OpenPages, um die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen, Daten zu verknüpfen und die unternehmensweite Risikotransparenz zu verbessern.
Im Bereich der Finanzdienstleistungen hat CNP Vivo Assicura – eines der führenden italienischen Versicherungsunternehmen – IBM OpenPages eingeführt, um sein Risiko- und Compliance-Framework für Unternehmen zu modernisieren. Durch die Automatisierung von Bewertungen und die Zentralisierung von Kontrollaktivitäten konnte der Versicherer die Anforderungen an die Dateneingabe um bis zu 70 % reduzieren, die Effizienz der Berichterstellung verbessern und die Transparenz in den Geschäftsbereichen verbessern. Das Ergebnis ist eine größere Transparenz, Konsistenz und Audit-Bereitschaft im gesamten Unternehmen.
Im Energie- und Transportwesen hat sichNavigator Gas – ein führender Eigentümer und Betreiber von Flüssiggastankern – mit IBM und Deloitte zusammengetan, um Deloitte Sense zu implementieren. Dabei handelt es sich um eine maßgeschneiderte GRC-Plattform, die auf IBM OpenPages basiert. Die Plattform zentralisiert Compliance-Workflows, ermöglicht Berichte in Echtzeit und hat dem Unternehmen geholfen, die Gebühren für interne Audits um mehr als 50 % zu senken und gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und externen Prüfern zu verbessern.
Diese Kunden spiegeln einen breiteren Trend wider: Unternehmen nutzen IBM OpenPages nicht nur, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen, sondern auch, um strategische Vorteile zu erzielen und Governance und Risikomanagement in Treiber für Widerstandsfähigkeit und Wachstum zu verwandeln.
IBM OpenPages ist weiterhin die bevorzugte Lösung für Unternehmen mit anspruchsvollen Governance-Anforderungen, komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen und ausgereiften ERM-Programmen. Die Architektur unterstützt eine tiefgreifende Integration über Systeme hinweg und ermöglicht es den Risikoverantwortlichen, Kontrollen und Frameworks im gesamten Unternehmen einheitlich zu verwalten.
IBM hat die Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen genutzt und sein SaaS-Angebot erweitert, um diese Funktionen auch kleinen und mittleren Unternehmen zugänglich zu machen. Diese Angebote verringern die Kosten und die Komplexität der Implementierung und ermöglichen gleichzeitig eine schnellere Time-to-Value durch effiziente Bereitstellung und integrierte Skalierbarkeit. Da sich die regulatorischen Erwartungen weiterentwickeln und die Einführung von KI zunimmt, bleibt IBM bestrebt, Kunden dabei zu helfen, Risiken intelligent zu managen und Vertrauen durch KI-gestützte Automatisierung, vereinfachte Implementierung und verantwortungsvolle KI-Einführung im großen Maßstab aufzubauen.
Für uns unterstreicht diese Anerkennung von Gartner den Erfolg unserer Kunden – und unser gemeinsames Engagement für die Förderung intelligenter, KI-gestützter Governance.
Erfahren Sie, wie IBM OpenPages und IBM watsonx.governance Unternehmen dabei helfen, Governance zu stärken, Risiken zu verwalten und KI verantwortungsvoll zu skalieren.
Gartner-Bericht „Magic Quadrant“ lesen
Weitere Informationen zu IBM OpenPages
Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Studiendokuments veröffentlicht und sollte nur im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner kann bei IBM angefordert werden.
Gartner, Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders, von Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, 27. Oktober 2025
Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.