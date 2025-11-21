Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM OpenPages as a Service wird auf IBM Cloud ausgeweitet und stärkt damit die EU-zentrierten GRC-Funktionen

Veröffentlicht 21. November 2025
IBM OpenPages as a Service ist jetzt über unser IBM Cloud Deutschland Rechenzentrum verfügbar und stellt damit eine wichtige Erweiterung unseres globalen SaaS Fußabdrucks dar.

Diese Bereitstellung erweitert die Kapazitäten in Kontinentaleuropa und bietet Unternehmen eine Governance-, Risiko- und Compliance-Lösung (GRC), die den steigenden Erwartungen an Leistung, Sicherheit und Datenverfügbarkeit gerecht wird.

Der IBM Cloud Germany-Rollout spiegelt IBMs fortlaufende Investitionen in regionale Cloud-Optionen wider, sodass Kunden in der gesamten EU selbst entscheiden können, wo und wie ihre Risikomanagement-Workloads gehostet werden, ohne Agilität oder Skalierbarkeit zu beeinträchtigen.

Was dies für Unternehmen in der Region bedeutet

Viele europäische Unternehmen agieren in regulatorischen Umfeldern, in denen Datenstandort, Datensouveränität und Überprüfbarkeit zunehmend unter die Lupe genommen werden.

OpenPages wird nun in der IBM Cloud Deutschland gehostet:

  • Die Daten verbleiben innerhalb der deutschen/EU-Gerichtsbarkeit und erfüllen somit die lokalen Compliance-Anforderungen.
  • Dank des latenzärmeren Zugriffs auf die Plattform profitieren die Nutzer von einer verbesserten Performance.
  • Unternehmen erhalten eine modernisierte SaaS-Option, die den operativen Aufwand für die Verwaltung der Infrastruktur beseitigt und gleichzeitig die Einhaltung regionaler Vorschriften ermöglicht.
  • Globale Unternehmen können Strategien für mehrere Regionen anwenden und so die Konsistenz in allen Regionen mit der Flexibilität regionaler Hosting-Optionen sicherstellen.

OpenPages SaaS: Eine Plattform für modernes GRC

OpenPages as a Service bietet die vollen Funktionen der OpenPages-Plattform durch ein cloudnatives, kontinuierlich aktualisiertes Bereitstellungsmodell.

Unternehmen profitieren von Folgendem:

  • KI-gestützte Erkenntnisse, damit Risiko- und Compliance-Teams Daten effektiver interpretieren können
  • Integrierte Workflows für Risiko, Compliance, IT-Sicherheit, operative Resilienz und internes Audit
  • Konfigurierbare Module, die sich an verschiedene regulatorische Frameworks anpassen
  • Eine optimierte Benutzererfahrung, die Reibungsverluste für geschäftliche und technische Benutzer gleichermaßen reduziert

Da das IBM Cloud Germany Rechenzentrum nun online ist, stehen diese Funktionen Kunden, die SaaS-Lösungen mit Sitz in der EU benötigen oder bevorzugen, problemlos zur Verfügung.

Stärkung der europäischen Cloud-Präsenz von IBM

Diese Einführung ist Teil umfassenderer Bemühungen, die Cloud-Regionen und die SaaS-Verfügbarkeit von IBM zu erweitern und es Kunden zu ermöglichen, globale Reichweite mit lokaler Kontrolle zu kombinieren. Das IBM Cloud Germany Rechenzentrum ist auf Unternehmensklasse-Sicherheit, hohe Verfügbarkeit und die Einhaltung europäischer Standards ausgelegt und unterstreicht damit das Engagement von IBM für einen verantwortungsvollen Cloud-Betrieb.

Unternehmen, die OpenPages als Service über die EU-Region bereitstellen möchten, können sofort mit der Bereitstellung beginnen. IBM Vertreter und Geschäftspartner stehen zur Verfügung, um Teams bei der Bewertung von Architekturoptionen, Migrationsansätzen und Best Practices zur Bereitstellung zu unterstützen.

Weitere Informationen zu IBM OpenPages

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages