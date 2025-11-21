IBM OpenPages as a Service wird auf IBM Cloud ausgeweitet und stärkt damit die EU-zentrierten GRC-Funktionen

IBM OpenPages as a Service ist jetzt über unser IBM Cloud Deutschland Rechenzentrum verfügbar und stellt damit eine wichtige Erweiterung unseres globalen SaaS Fußabdrucks dar.

Diese Bereitstellung erweitert die Kapazitäten in Kontinentaleuropa und bietet Unternehmen eine Governance-, Risiko- und Compliance-Lösung (GRC), die den steigenden Erwartungen an Leistung, Sicherheit und Datenverfügbarkeit gerecht wird.

Der IBM Cloud Germany-Rollout spiegelt IBMs fortlaufende Investitionen in regionale Cloud-Optionen wider, sodass Kunden in der gesamten EU selbst entscheiden können, wo und wie ihre Risikomanagement-Workloads gehostet werden, ohne Agilität oder Skalierbarkeit zu beeinträchtigen.