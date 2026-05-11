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Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM OpenPages 9.2 bringt KI in die Ausführungsebene von GRC

Diese Version bringt KI tiefer in den operativen Kern von GRC und hilft Unternehmen, KI-Agenten und Workflows mit größerer Kontrolle zu steuern.

Veröffentlicht 11. Mai 2026

KI-Agenten stellen ein kontinuierliches, dynamisches Risiko für die Daten, Systeme und Workflows dar, mit denen sie interagieren. Unternehmen benötigen eine kontinuierliche Überwachung, um KI-Agenten in Cloud-, lokalen und Multisystemumgebungen zu überwachen, zu validieren und zu steuern. 

Traditionelle GRC-Ansätze, die manuell, fragmentiert, punktuell und reaktiv sind, schaffen mehr Komplexität als Sicherheit. Teams überprüfen Dateien manuell, identifizieren Probleme erst im Nachhinein, wechseln zwischen Systemen, um Routineaufgaben zu erledigen, und verbringen mehr Zeit mit der Verwaltung des Prozessaufwands als mit der Erzielung von Ergebnissen.

IBM OpenPages 9.2 wurde entwickelt, um genau das zu ändern.

OpenPages 9.2 ist ein Modell, bei dem Intelligenz in die Plattform konfiguriert werden kann, damit Unternehmen schneller, konsistenter und kontrollierter arbeiten können. Diese Version bringt KI tiefer in den operativen Kern von GRC und ermöglicht es Unternehmen, manuellen Aufwand zu reduzieren, früher und kontinuierlich zu validieren und schneller und effizienter zu arbeiten, wenn KI direkt in Workflows eingesetzt wird. Es hilft Unternehmen auch dabei, eine kontinuierliche, eingebettete Governance für KI-Systeme und agentische Workflows zu entwickeln, anstatt sich nur auf periodische Überprüfungen oder nachträgliche Compliance-Checks zu verlassen.

Anstatt KI nur am Rande hinzuzufügen, ermöglicht OpenPages 9.2 die Konfiguration von KI in Arbeitsabläufen, Validierungen und der Benutzererfahrung selbst. Für KI-gesteuerte Unternehmen bedeutet dies, dass Governance näher an dem Ort stattfinden kann, an dem die KI-gestützte Arbeit ausgeführt wird. Das Ergebnis ist ein intelligenter, benutzerfreundlicher und ausführungsorientierter Ansatz für modernes GRC.

6 neue Verbesserungen in IBM OpenPages 9.2

1. Erweiterte KI-Funktionen für kontinuierliche KI-Governance

OpenPages 9.2 enthält neue Funktionen, die die Anwendung von KI in Workflows, Validierung vor der Laufzeit und Benutzerinteraktionen innerhalb der Plattform erweitern. Zu den Verbesserungen gehören:

  • Die agentenbasierte KI-Aktivierung über den OpenPages MCP Server ermöglicht es, OpenPages-Kontext, -Objekte und -Aktionen sicher externen KI-Agenten und -Tools zugänglich zu machen und so intelligentere und konfigurierbare GRC-Workflows zu unterstützen. Dies hilft dabei, Agenten mit verwalteten Unternehmensdaten zu verbinden und unterstützt richtlinienkonforme, nachvollziehbare Interaktionen über die Workflows der Agenten hinweg. Der MCP Server ist als Open Source verfügbar und hier erhältlich.
  • Die native Integration von watsonx Orchestrate innerhalb von OpenPages ermöglicht kontextuelle, dialogorientierte KI innerhalb der Plattform, um den Nutzern beim Navigieren durch Workflows, Informationsabruf und Aufgabenabschluss ohne die Plattform zu verlassen zu helfen.
  • Die erweiterte KI-gestützte Datei- und Beweisanalyse trägt zur Reduzierung des manuellen Prüfaufwands bei, indem relevante Erkenntnisse im Rahmen von Arbeitsabläufen extrahiert werden.
  • Erweiterte Bring Your Own Model (BYOM)-Funktionen mit Pre-Runtime-Validierung ermöglichen eine frühere Identifikation von Konfigurations- oder Modellproblemen, bevor Workflows oder KI-Dienste in die Produktion gehen.

2. Verbesserte Benutzeroberflächen-Erfahrungen für globale Teams

OpenPages 9.2 verbessert die aufgabenorientierte Benutzerfreundlichkeit und unterstützt gleichzeitig globale Teams, die über Regionen und Standorte hinweg arbeiten.

  • Die Vorschau von Dateien und Anhängen in der Anwendung ermöglicht es Nutzern, PDFs, Textdateien und Bilder direkt innerhalb von OpenPages anzusehen, ohne ihre Aufgabe herunterzuladen oder zu verlassen.
  • Die Reduzierung von Kontextwechseln während der Ausführung ermöglicht es Benutzern, Informationen zu überprüfen und den Arbeitsfortschritt innerhalb einer einzigen, optimierten Erfahrung zu verfolgen.
  • Globalization und Lokalisierung einschließlich erweiterter Sprachunterstützung und verbesserter Handhabung lokalisierter Inhalte in Workflows hilft, ein konsistentes Erfahrung für multinationale Bereitstellungen sicherzustellen.

3. Erweitertes GRC Canvas zur Visualisierung und Skalierung von Governance-Workflows

OpenPages 9.2 erweitert die Möglichkeiten des GRC Canvas für die Gestaltung und Visualisierung von Arbeitsabläufen.

  • Umfassende Anpassung der Arbeitsfläche für Layouts und Felder, einschließlich der Möglichkeit zur Erstellung und Verwendung mehrerer Objekttypen und Filter, sowie des Hinzufügens von bevorzugten Leinwänden zu Dashboard-Bereichen. 
  • Vorlagen und die Möglichkeit, Canvas-Konfigurationen zu speichern und wiederzuverwenden, sparen Zeit.
  • Größere Canvas-Funktionen mit Unterstützung für bis zu 200 Knoten.

4. Verbesserungen des Fragebogens für adaptive Bewertungen

OpenPages 9.2 führt Aktualisierungen der Fragebögen ein, die eine größere Flexibilität bei der Konfiguration und Verwaltung von Bewertungen und Datenerfassungsprozessen ermöglichen. Fragebögen unterstützen nun Folgendes:

  • Mehrere Sprachen, sodass Vorlagenautoren Inhalte übersetzen können und Benutzer Fragebögen in ihrer bevorzugten Sprache anzeigen können.
  • Templates mit bis zu sechs Ebenen abhängiger Fragen, die im Vergleich zum vorherigen dreistufigen Limit erhöht wurden. Dadurch können Benutzer komplexere Bewertungsabläufe mit tieferen Fragenhierarchien erstellen.
  • E-Mail- und URL-Feldformate als Antworttypen. Der Benutzer kann diese Optionen bei der Konfiguration der Fragetypen auswählen.
  • Benutzer-, Gruppenfelder oder Benutzer-/Gruppenfelder als Antworttypen. Der Benutzer kann diese Optionen bei der Konfiguration der Fragetypen auswählen.

Diese Aktualisierungen tragen dazu bei, die Erfassung von Informationen zu verbessern und einen wichtigen Teil der täglichen GRC-Ausführung zu rationalisieren.

5. Unterstützung benutzerdefinierter Objekte für sich entwickelnde GRC- und KI-Governance-Anforderungen

OpenPages 9.2 führt Unterstützung für benutzerdefinierte Objekttypen in allen Serviceplänen ein, einschließlich unseres SaaS Essentials- und Standard-Plans, und bietet eine größere Flexibilität darin, wie Unternehmen GRC-Daten auf SaaS modellieren und verwalten Das gibt Unternehmen mehr Kontrolle darüber, wie sie Daten strukturieren, um ihre spezifischen Risiko- und Compliance-Umgebungen widerzuspiegeln. Mit zunehmender Ausreifung von GRC- und KI-Governance-Programmen kann diese Flexibilität Unternehmen dabei helfen, KI-bezogene Risiken, Kontrollen, Verpflichtungen und Nachweise in einer Weise darzustellen, die ihrem Betriebsmodell entspricht.

6. Administrative und Konfigurationsupdates für kontrolliertere Governance-Implementierungen

OpenPages 9.2 enthält außerdem Verbesserungen bei administrativen Kontrollen und Konfigurationsoptionen, die das Systemmanagement und die Bereitstellung unterstützen.

Eine dieser neuen Funktionen ist die Konfigurationspaketierung, die eine bessere Kontrolle über die bestehende Import-/Exportkonfiguration ermöglicht. Sie bietet eine Gruppierung und einen Lebenszyklus für die Verwaltung einer Auswahl von Konfigurationsänderungen aus einer Quellumgebung, die dann hochgestuft und in einer Zielumgebung bereitgestellt werden können.

Warum OpenPages 9.2 sich von anderen abhebt

OpenPages 9.2 zeichnet sich dadurch aus, dass es Intelligenz, Benutzerfreundlichkeit und Konfigurierbarkeit in die Workflow integriert, in denen GRC-Arbeiten stattfinden. KI-Verbesserungen helfen Teams, Dokumente schneller zu prüfen, mit Workflows natürlicher zu interagieren und Modelle früher zu validieren. Verbesserungen der Benutzeroberfläche und der Aufgabenbearbeitung reduzieren Reibungsverluste, während erweiterte GRC Canvas-, Fragebogen-, benutzerdefinierte Objekt- und Konfigurationspaketierungsfunktionen Organisationen mehr Flexibilität bei der Gestaltung und Skalierung von Governance-Prozessen entsprechend ihren Bedürfnissen bieten.

Zusammengenommen helfen diese Aktualisierungen GRC-Teams dabei, schneller zu arbeiten, den manuellen Aufwand zu reduzieren und OpenPages an die individuellen Bedürfnisse ihres Unternehmens anzupassen. Mit OpenPages 9.2 wird KI zu einem praktischeren Bestandteil der alltäglichen Risiko- und Compliance-Arbeit.

Darüber hinaus verstärkt OpenPages 9.2 die offene, hybride und vertrauenswürdige Softwarestrategie von IBM für KI in Unternehmen. Offen, durch den Open-Source-OpenPages MCP Server für standardisierte, erweiterbare Integration. Hybrid, indem es die Steuerung von KI und Daten in Cloud- und lokalen Umgebungen unterstützt. Vertrauenswürdig durch kontinuierliche Validierung, Prüfbarkeit und Richtlinien-Durchsetzung, die direkt in Workflows eingebettet sind.

IBM OpenPages 9.2 Verfügbarkeit

IBM OpenPages 9.2 ist wie folgt verfügbar:

  • SaaS (IBM Cloud Catalog): 23. März 2026
  • SaaS-Debüt auf dem AWS Marketplace: 31. März 2026
  • Bereitstellung lokal und als Managed Service: 27. März 2026
  • Software Hub/Cloud Pak for Data: Geplant für Juni 2026 als Teil von Release 5.4

Sehen Sie sich die Aufzeichnung des OpenPages 9.2-Webinars an

Lesen Sie die Dokumentation „Neuerungen“

Jordan Byrd

Product Marketing Lead, AI/ML Ops

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance

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