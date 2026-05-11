IBM OpenPages 9.2 bringt KI in die Ausführungsebene von GRC

KI-Agenten stellen ein kontinuierliches, dynamisches Risiko für die Daten, Systeme und Workflows dar, mit denen sie interagieren. Unternehmen benötigen eine kontinuierliche Überwachung, um KI-Agenten in Cloud-, lokalen und Multisystemumgebungen zu überwachen, zu validieren und zu steuern.

Traditionelle GRC-Ansätze, die manuell, fragmentiert, punktuell und reaktiv sind, schaffen mehr Komplexität als Sicherheit. Teams überprüfen Dateien manuell, identifizieren Probleme erst im Nachhinein, wechseln zwischen Systemen, um Routineaufgaben zu erledigen, und verbringen mehr Zeit mit der Verwaltung des Prozessaufwands als mit der Erzielung von Ergebnissen.

IBM OpenPages 9.2 wurde entwickelt, um genau das zu ändern.

OpenPages 9.2 ist ein Modell, bei dem Intelligenz in die Plattform konfiguriert werden kann, damit Unternehmen schneller, konsistenter und kontrollierter arbeiten können. Diese Version bringt KI tiefer in den operativen Kern von GRC und ermöglicht es Unternehmen, manuellen Aufwand zu reduzieren, früher und kontinuierlich zu validieren und schneller und effizienter zu arbeiten, wenn KI direkt in Workflows eingesetzt wird. Es hilft Unternehmen auch dabei, eine kontinuierliche, eingebettete Governance für KI-Systeme und agentische Workflows zu entwickeln, anstatt sich nur auf periodische Überprüfungen oder nachträgliche Compliance-Checks zu verlassen.

Anstatt KI nur am Rande hinzuzufügen, ermöglicht OpenPages 9.2 die Konfiguration von KI in Arbeitsabläufen, Validierungen und der Benutzererfahrung selbst. Für KI-gesteuerte Unternehmen bedeutet dies, dass Governance näher an dem Ort stattfinden kann, an dem die KI-gestützte Arbeit ausgeführt wird. Das Ergebnis ist ein intelligenter, benutzerfreundlicher und ausführungsorientierter Ansatz für modernes GRC.