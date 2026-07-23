IBM OpenPages 9.2.1: Von der KI-Foundation bis hin zur KI im großen Maßstab

Da Unternehmen sich von der Experimentierphase mit KI hin zur unternehmensweiten Operationalisierung entwickeln, stehen Governance-Teams vor einer neuen Herausforderung: die Ausweitung der Aufsicht, ohne dabei zusätzliche Komplexität zu schaffen. GRC-Teams sind gefordert, mehr Unterlagen zu prüfen, immer komplexere Risikozusammenhänge zu verwalten, schneller auf regulatorische Änderungen und neu auftretende Risiken durch KI-Technologien zu reagieren sowie sowohl menschliche als auch KI-gestützte Prozesse unternehmensweit zu steuern. Herkömmliche Ansätze führen häufig zu Engpässen, die die Entscheidungsfindung verlangsamen und die operative Komplexität erhöhen.

Der erste Schritt zur Umsetzung einer KI-gestützten Unternehmensführung besteht darin, die Hindernisse für deren Einführung zu beseitigen. OpenPages 9.2.1 unterstützt Unternehmen genau dabei – mit vorkonfigurierten KI-Funktionen, einer verwalteten Agenteninfrastruktur und umfassenderen KI-Funktionen, die direkt in die GRC-Workflows integriert sind.