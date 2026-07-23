IBM OpenPages 9.2.1: Von der KI-Foundation bis hin zur KI im großen Maßstab

Diese Version baut auf der in OpenPages 9.2 eingeführten KI-Grundlage auf und sorgt dafür, dass KI-gestützte Governance einfacher zu bereitstellen, einfacher zu nutzen und einfacher zu skalieren ist.
IBM OpenPages 9.2.1 wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI-gestützte Governance ohne zusätzliche Komplexität in die Praxis umzusetzen. Aufbauend auf der in OpenPages 9.2 geschaffenen KI-Grundlage konzentriert sich diese Version auf drei Schwerpunkte:
Gemeinsam tragen diese Verbesserungen dazu bei, dass Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zu einer KI-gestützten Steuerung im Produktivbetrieb vollziehen können.
Da Unternehmen sich von der Experimentierphase mit KI hin zur unternehmensweiten Operationalisierung entwickeln, stehen Governance-Teams vor einer neuen Herausforderung: die Ausweitung der Aufsicht, ohne dabei zusätzliche Komplexität zu schaffen. GRC-Teams sind gefordert, mehr Unterlagen zu prüfen, immer komplexere Risikozusammenhänge zu verwalten, schneller auf regulatorische Änderungen und neu auftretende Risiken durch KI-Technologien zu reagieren sowie sowohl menschliche als auch KI-gestützte Prozesse unternehmensweit zu steuern. Herkömmliche Ansätze führen häufig zu Engpässen, die die Entscheidungsfindung verlangsamen und die operative Komplexität erhöhen.
Der erste Schritt zur Umsetzung einer KI-gestützten Unternehmensführung besteht darin, die Hindernisse für deren Einführung zu beseitigen. OpenPages 9.2.1 unterstützt Unternehmen genau dabei – mit vorkonfigurierten KI-Funktionen, einer verwalteten Agenteninfrastruktur und umfassenderen KI-Funktionen, die direkt in die GRC-Workflows integriert sind.
Zum ersten Mal wird OpenPages mit acht vordefinierten KI-Modellkonfigurationen ausgeliefert, die Teams einfach durch die Eingabe der Anmeldedaten eines unterstützten KI-Anbieters aktivieren können.
Diese vorkonfigurierten Modelle unterstützen eine Reihe gängiger GRC-Anwendungsfälle, darunter die Erkennung von Ähnlichkeiten bei Problemen, die Erstellung von Prüfungsplänen, die Basel-Klassifizierung, die Lieferantenanalyse, die Zusammenfassung von Dokumenten, die Erkennung personenbezogener Daten sowie die Generierung von Antworten auf Fragebögen. Administratoren können diese Funktionen sofort bereitstellen und bei Bedarf weiter anpassen, ohne dass eine individuelle Codierung oder die Erstellung von Prompts erforderlich ist.
Das Ergebnis ist der schnellste Weg von der Erkundung der KI im GRC-Bereich bis hin zur Integration der KI in Workflows.
Mit OpenPages 9.2 wurde der als Open Source verfügbare OpenPages MCP Server eingeführt, der es KI-Agenten ermöglicht, sicher mit regulierten GRC-Daten zu interagieren.
Die Version 9.2.1 erweitert diese Funktionen um einen vollständig verwalteten, cloudnativen MCP-Server für SaaS-Kunden auf AWS und IBM Cloud, wodurch die Bereitstellung und Wartung der MCP-Infrastruktur entfällt. Neue REST-API-Funktionen stellen zudem einen umfangreicheren Objektkontext und komplexere Beziehungen bereit, was eine ausgefeiltere Berichterstellung, Analyse und Workflow-Automatisierung ermöglicht.
Governance-Entscheidungen stützen sich selten auf ein einziges Dokument. Risikobewertungen, Compliance-Prüfungen und Lieferantenbewertungen erfordern häufig eine Analyse unter Einbeziehung mehrerer Belegquellen.
Mit OpenPages 9.2.1 können Benutzer mehrere Dateien im Rahmen einer einzigen KI-Interaktion hochladen und analysieren, wodurch Teams Erkenntnisse aus Richtlinien, Berichten, Belegen und Begleitdokumenten gewinnen können. Diese Funktion, die mit Gemini- und OpenAI-Modellen verfügbar ist, trägt dazu bei, den manuellen Prüfungsaufwand zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität der Analyse zu verbessern.
Fragebögen gehören nach wie vor zu den wichtigsten Methoden, mit denen Unternehmen Informationen zu Risiken und Compliance erfassen; sie können jedoch auch zu den zeitaufwändigsten Verfahren zählen.
OpenPages 9.2.1 führt die KI-gestützte Beantwortung direkt innerhalb des Fragebogens ein. Die KI kann auf der Grundlage vorhandener Daten und hochgeladener Dokumente erste Antworten generieren, wobei die Überprüfung und Freigabe durch den Menschen weiterhin fest verankert bleibt.
Mit dieser Version werden zudem neue strukturierte Antworttypen eingeführt, darunter Zahlen-, Dezimal- und Datumsfelder, die es Unternehmen ermöglichen, einheitlichere und umsetzbare Bewertungsdaten zu erfassen.
Die GRC-Canvas entwickelt sich kontinuierlich weiter und bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen Risiken, Kontrollmaßnahmen, Richtlinien, Assets, Lieferanten und anderen Governance-Daten zu veranschaulichen.
Mit Version 9.2.1 werden mehrere Verbesserungen eingeführt, die die Konfiguration, Freigabe und Verwaltung von Canvas vereinfachen. Benutzer können nun den in ihrem Canvas definierten Datensatz erweitern, Änderungen während der Gestaltung von Canvases rückgängig machen und wiederherstellen, vorhandene Canvases kopieren, vor der Bereitstellung eine Vorschau der Konfigurationen anzeigen sowie Canvas-Konfigurationen zwischen Umgebungen exportieren oder importieren. Zusammen erleichtern diese Verbesserungen es Teams, visuelle Governance-Erfahrungen unternehmensweit zu erstellen, zu verfeinern, zu teilen und zu skalieren.
Mit OpenPages 9.2.1 werden zudem mehrere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit eingeführt, die darauf abzielen, Reibungsverluste im Arbeitsalltag zu verringern. Zu den Höhepunkten gehören:
Diese Verbesserungen tragen dazu bei, dass die Nutzer weniger Zeit mit der Navigation auf der Plattform verbringen und mehr Zeit damit, auf Erkenntnisse zu reagieren.
Aufbauend auf der in OpenPages 9.2 eingeführten Konfigurationspaketierung bietet diese Version nun Funktionen zum Vergleich von Paketversionen, zur Überprüfung von Abhängigkeiten, zur Schnellsuche und zum Filtern sowie eine vollständige REST-API-Unterstützung für die Automatisierung der Paketierung.
Diese Funktionen helfen Administratoren dabei, Konfigurationen sicherer zwischen Umgebungen zu übertragen und gleichzeitig das Risiko der Bereitstellung sowie den betrieblichen Aufwand zu reduzieren.
Mit Version 9.2.1 werden zudem Verbesserungen bei der Verwaltung von OpenPages-Objekthierarchien eingeführt. Administratoren können nun Objekte und deren untergeordnete Elemente automatisch verschieben, wenn sie die Beziehungen zu den primären übergeordneten Objekten ändern, und bestimmte Vorgänge zum Verschieben von Entitäten durchführen, ohne dass der Systemadministrator-Modus erforderlich ist. Diese Verbesserungen vereinfachen organisatorische Umstrukturierungen und reduzieren den Verwaltungsaufwand.
Insgesamt sorgen die Verbesserungen in den Bereichen Paketierung, Automatisierung, Objektverwaltung und SaaS in Version 9.2.1 dafür, dass sich OpenPages einfacher verwalten und skalieren lässt. Unabhängig davon, ob Unternehmen KI-gestützte Governance zum ersten Mal bereitstellen oder bestehende Programme ausbauen – diese Funktionen tragen dazu bei, die Komplexität zu reduzieren und gleichzeitig die Konsistenz und Kontrolle zu verbessern.
Mit OpenPages 9.2 wurde die Grundlage für KI-gestütztes GRC geschaffen. OpenPages 9.2.1 konzentriert sich darauf, die Umsetzung dieser Grundlage zu vereinfachen.
Unternehmen können KI mithilfe vorkonfigurierter KI-Funktionen schneller einsetzen, die Governance über eine verwaltete MCP-Infrastruktur auf agentische Workflows ausweiten und die tägliche Arbeit durch intelligentere Fragebögen, verbesserte Visualisierungsfunktionen und Produktivitätssteigerungen optimieren. Gleichzeitig erhalten Administratoren mehr Kontrolle darüber, wie Konfigurationen über verschiedene Umgebungen hinweg gebündelt, bereitgestellt und verwaltet werden.
Der rote Faden, der sich durch alle Weiterentwicklungen zieht, ist die Vereinfachung: die Vereinfachung der Einführung von KI, die Vereinfachung der Umsetzung von Governance-Maßnahmen und die Vereinfachung der Skalierung. Das Ergebnis ist eine stärker vernetzte, intelligentere und umsetzungsorientierte Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Governance schneller, mit mehr Erkenntnissen und größerer Zuversicht zu gestalten.
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