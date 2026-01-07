IBM OpenPages 9.1.3: Erweiterbare KI, aufgabenorientierte Produktivität und der erste Schritt hin zu agentischer GRC

OpenPages 9.1.3 bietet ein bedeutendes Update des GRC Canvas und stärkt die Art und Weise, wie Benutzer ihre Arbeit entlang der Verteidigungslinien ausführen und verwalten. Teams können nun das Verhalten versteckter Felder in Canvas-Aufgabenansichten und -Abschnitten überschreiben, um rollenspezifische Erfahrungen anzupassen, ohne das zugrunde liegende Schema zu verändern.
Die kompakten und tabellarischen Layouts im Canvas unterstützen Zähl- und benutzerdefinierte Textfelder, sodass wichtige Rollups und der Kontext direkt in den Arbeitsablauf integriert werden. Und wenn Benutzer den Berichtszeitraum wechseln, bleiben geöffnete Canvas-Registerkarten bestehen, während der ausgewählte Zeitraum im Kontext aktualisiert wird. So werden Unterbrechungen reduziert und die Benutzer können sich bei Überprüfungen, Tests und Korrekturen besser konzentrieren.