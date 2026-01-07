IBM OpenPages 9.1.3: Erweiterbare KI, aufgabenorientierte Produktivität und der erste Schritt hin zu agentischer GRC

OpenPages 9.1.3 erweitert BYOM mit API-Erweiterungen, die sichere Verbindungen zu nahezu jedem externen KI/ML-Endpunkt über Standard-APIs ermöglichen – einschließlich watsonx.ai, externen Foundation Models oder spezialisierten interne Dienstleistungen.

Eine neue Administrations-UI vereinfacht die Einrichtung von Erweiterungen und das Lebenszyklusmanagement. BYOM unterstützt nun mehrwertige Aufzählungsfelder sowie fortschrittliche JSON- und Ausdruckseingaben für reichhaltigere Nutzlastformung. Verbesserte Protokollierung und Nachvollziehbarkeit verbessern die Bedienbarkeit und die Revisionssicherheit, während die Migrationsunterstützung die sichere Verbreitung von Erweiterungskonfigurationen in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.