IBM OpenPages 9.1.3: Erweiterbare KI, aufgabenorientierte Produktivität und der erste Schritt hin zu agentischer GRC

Die IBM OpenPages-Plattform ist darauf ausgelegt, Risiko und Compliance mit KI intelligenter zu gestalten und gleichzeitig Unternehmen die Grundlage für Governance zu geben, um KI sicher und verantwortungsvoll zu skalieren und das Versprechen von „smarterer GRC mit KI und sichererer KI mit GRC“ einzulösen.

Veröffentlicht 7. Januar 2026
OpenPages 9.1.3 setzt diesen Weg fort, indem es die Offenheit der Modelle erweitert, frühe agentenfähige Grundlagen einführt und die alltägliche Benutzerfreundlichkeit verbessert, sodass Unternehmen ihre Risikooperationen mit KI beschleunigen können, ohne das Vertrauen, die Kontrolle oder die Überprüfbarkeit zu beeinträchtigen.

Wie 9.1.3 auf dem 9.1-Release aufbaut

Der 9.1-Stream ist eine bewusste Weiterentwicklung hin zu intelligenteren, gesteuerten Risikomanagement-Operationen:

  • 9.1. KI-Grundlage in OpenPages: Etablierung von KI innerhalb von OpenPages durch BYOM-Skills (Bring Your Own Model), die in Workflows eingebettet sind: Zusammenfassung, Klassifizierung, Tagging, generative Unterstützung und Objekterstellung. Mehr dazu hier.
  • 9.1.1. Skalierbarkeit, Automatisierung und Konfigurierbarkeit: Erweiterung der Plattformtiefe, um KI-gestütztes GRC verantwortungsvoll zu skalieren: stärkere Governance-Ausrichtung, Neugestaltung der Zugriffskontrolle, Workflow-Automatisierung, Delegierung von Fragebögen, Trend-Dashboards und die frühzeitige Ausrichtung auf Erweiterbarkeit. Mehr dazu hier.
  • 9.1.2. Verwalten und modernisieren für die Übernahme: Fortlaufende Investitionen in Governance und Automatisierung bei gleichzeitiger Förderung der aufgabenorientierten Nutzbarkeit aller drei Verteidigungslinien. Mehr dazu hier.
  • 9.1.3. Offene KI und Agentenbereitschaft sowie UX-Optimierung: Formalisiert die Erweiterbarkeit für externe KI und führt experimentelle Agentengrundlagen ein. Es ist der nächste Schritt, um OpenPages zu einem Ort zu machen, an dem KI innerhalb der regulierten GRC-Prozesse unterstützen und sicher agieren kann.

Was ist neu in OpenPages 9.1.3

1. Offene, erweiterbare KI – zu Ihren Bedingungen

OpenPages 9.1.3 erweitert BYOM mit API-Erweiterungen, die sichere Verbindungen zu nahezu jedem externen KI/ML-Endpunkt über Standard-APIs ermöglichen – einschließlich watsonx.ai, externen Foundation Models oder spezialisierten interne Dienstleistungen.

Eine neue Administrations-UI vereinfacht die Einrichtung von Erweiterungen und das Lebenszyklusmanagement. BYOM unterstützt nun mehrwertige Aufzählungsfelder sowie fortschrittliche JSON- und Ausdruckseingaben für reichhaltigere Nutzlastformung. Verbesserte Protokollierung und Nachvollziehbarkeit verbessern die Bedienbarkeit und die Revisionssicherheit, während die Migrationsunterstützung die sichere Verbreitung von Erweiterungskonfigurationen in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.

2. Experimenteller MCP-Server: Eine Brücke zur agentischen GRC

9.1.3 führt den OpenPages Local MCP Server (experimentell) ein, der lokal bereitgestellt wird, um OpenPages-Objekte über das Model Context Protocol (MCP) bereitzustellen. Dies bietet eine standardisierte, sichere Schnittstelle für MCP-kompatible KI-Agenten, um OpenPages-Daten und -Operationen zu lesen, zu verarbeiten und darauf zu reagieren. Es ist ein früher, kontrollierter Schritt hin zu einem agentischen GRC, der Innovatoren und Partnern eine sichere Möglichkeit bietet, die zweiseitige Automatisierung innerhalb klarer Grenzen zu erproben.

3. GRC Canvas-Verbesserungen für die Aufgabenausführung

OpenPages 9.1.3 bietet ein bedeutendes Update des GRC Canvas und stärkt die Art und Weise, wie Benutzer ihre Arbeit entlang der Verteidigungslinien ausführen und verwalten. Teams können nun das Verhalten versteckter Felder in Canvas-Aufgabenansichten und -Abschnitten überschreiben, um rollenspezifische Erfahrungen anzupassen, ohne das zugrunde liegende Schema zu verändern.

Die kompakten und tabellarischen Layouts im Canvas unterstützen Zähl- und benutzerdefinierte Textfelder, sodass wichtige Rollups und der Kontext direkt in den Arbeitsablauf integriert werden. Und wenn Benutzer den Berichtszeitraum wechseln, bleiben geöffnete Canvas-Registerkarten bestehen, während der ausgewählte Zeitraum im Kontext aktualisiert wird. So werden Unterbrechungen reduziert und die Benutzer können sich bei Überprüfungen, Tests und Korrekturen besser konzentrieren.

4. Verwaltung und Echtzeitberechnungen

Administratoren können Verschiebe-Schaltflächen pro Objekttyp in Rasteransichten verbergen, um die Governance zu verstärken, und Verschiebe-Operationen auf Nicht-Entitätsobjekte erweitern, um eine umfassendere Umstrukturierung zu ermöglichen. Die Laufzeitberechnungen unterstützen nun objektübergreifende Regeln und ermöglichen so eine umfassendere Echtzeitaggregation über verwandte Objekte hinweg.

Warum 9.1.3 für drei wichtige Zielgruppen wichtig ist

1. Für SaaS-Käufer

API-Erweiterungen und die Admin-UI ermöglichen es SaaS-Kunden, KI-Fähigkeiten schnell durch Konfiguration und nicht durch Anpassung einzubinden – das beschleunigt den Wert und macht Upgrades berechenbar. Die kontinuierliche Bereitstellung des 9.1-Streams stellt sicher, dass Innovationen mit minimalen Reibungsverlusten ankommen, und die experimentelle MCP-Unterstützung bietet einen sicheren Weg zu agentischen Workflows, wenn die Akzeptanz reift.

Gleichzeitig erweitert OpenPages SaaS seine globale Präsenz, um den Anforderungen in Bezug auf Datenresidenz, Latenz und regionale Vorschriften gerecht zu werden. OpenPages as a Service ist jetzt in Sydney für Kunden aus Australien und dem asiatisch-pazifischen Raum verfügbar (siehe Ankündigung hier) und auch in der IBM Cloud Deutschland verfügbar, um EU-zentrierte GRC-Funktionen mit lokalem Hosting und Compliance-Anpassung zu stärken (siehe Ankündigung hier).

Für On-Prem- und Cloud Pak for Data-Administratoren

Die lokale MCP-Bereitstellung eignet sich für regulierte Umgebungen, die enge Datengrenzen erfordern. API-Erweiterungen lassen sich sauber in private oder interne Modelle integrieren, unterstützt durch stärkere Protokollierung und Förderung einer sicheren Umgebung durch Migrationsunterstützung. Governance-Kontrollen und verbesserte Laufzeitberechnungen ermöglichen Administratoren ein sicheres Arbeiten auf Enterprise-Niveau.

Für Partner und Systemintegratoren

API-Erweiterungen formalisieren ein skalierbares Integrationsmodell für die Verpackung wiederverwendbarer KI-Beschleuniger – Branchenklassifikatoren, regulatorische Mapping-Fähigkeiten und Automatisierung – ohne komplizierten benutzerdefinierten Code. MCP eröffnet einen Weg zu von Partnern entwickelten Agenten für die regulatorische Überwachung, die Beweiserhebung und die kontinuierliche Kontrollprüfung.

Anerkennung auf dem Markt: Bestätigung der Stärke der Roadmap durch Führungsrankings

Durch die Kombination von KI-gestützten Risikomanagement-Maßnahmen mit disziplinierter Governance findet der von OpenPages verfolgte Ansatz weiterhin Anerkennung am Markt:

Zusammen bestätigen diese Auszeichnungen den Kurs der Roadmap 9.1, smarteres GRC mit KI, sicherere KI mit GRC, und belegen, dass OpenPages die Fähigkeiten bietet, die Unternehmen zur zuversichtlichen Modernisierung der Bereiche Risiko und Compliance benötigen.

Verfügbarkeit von IBM OpenPages 9.1.3

OpenPages 9.1.3 ist ab dem 26. Dezember 2025 allgemein für alle Benutzer verfügbar.

