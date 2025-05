Wir stellen vor: IBM Netezza as a Service. Bring Your Own Cloud

Unabhängig von der Branche oder der globalen Region ist IBM Netezza as a Service BYOC on AWS darauf ausgelegt, die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Für Kunden, die die Leistungsfähigkeit von Netezza nutzen möchten und die Bereitstellung in ihrer eigenen Cloudumgebung bevorzugen, ist BYOC eine ideale Lösung. Das BYOC-Bereitstellungsmodell bietet zusammen mit dem bestehenden SaaS-Angebot Flexibilität bei der Auswahl der Cloud-Umgebung auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen des Kunden. Erfahren Sie die Zukunft von Daten und Analysen mit IBM Netezza as a Service Bring Your Own Cloud. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Cloud-Daten- und Analysestrategie zu transformieren!

Entdecken Sie die kostenlose Testversion von IBM Netezza SaaS