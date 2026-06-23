IBM als SSON Europe Service Provider of the Year für die Jahre 2025 und 2026 ausgezeichnet

Die Auszeichnung als SSON Europe Service Provider of the Year in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist zweifellos eine Ehre. Aber noch wichtiger ist, dass es ein Signal für anhaltende Wirkung und beständigen Fortschritt darstellt. Es regt zur Reflexion an, nicht nur über das Erreichte, sondern auch darüber, was sich auf unserem Transformationsweg grundlegend verändert hat.

Für uns bei IBM steht diese Anerkennung für einen umfassenderen Wandel: Shared Services werden von operativen Engines zu strategischen Eckpfeilern für den Unternehmenswert neu konzipiert.