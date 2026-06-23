IBM als SSON Europe Service Provider of the Year für die Jahre 2025 und 2026 ausgezeichnet

Shared Services durch Partnerschaft, Zielstrebigkeit und Transformation neu gestalten.
Die Auszeichnung als SSON Europe Service Provider of the Year in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ist zweifellos eine Ehre. Aber noch wichtiger ist, dass es ein Signal für anhaltende Wirkung und beständigen Fortschritt darstellt. Es regt zur Reflexion an, nicht nur über das Erreichte, sondern auch darüber, was sich auf unserem Transformationsweg grundlegend verändert hat.
Für uns bei IBM steht diese Anerkennung für einen umfassenderen Wandel: Shared Services werden von operativen Engines zu strategischen Eckpfeilern für den Unternehmenswert neu konzipiert.
Im Zentrum dieser Anerkennung steht unsere Zusammenarbeit mit Reckitt. Als wir 2021 mit der Zusammenarbeit begannen, lag der unmittelbare Schwerpunkt auf der Stabilisierung und Integration der Finanzprozesse innerhalb ihres Unternehmens Global Business Services (GBS).
Schon früh hatten wir uns auf das gemeinsame Ziel geeinigt, eine moderne, global integrierte Finanzabteilung aufzubauen – eine Abteilung, die effizient skalieren, präzise arbeiten und zunehmend als Quelle für Erkenntnisse und Weitsicht für das Unternehmen dienen kann.
Dies erforderte von uns, über Prozesse hinauszublicken und stattdessen die Funktionsweise, die Zusammenarbeit und die Wertschöpfung im Finanzbereich neu zu überdenken.
Ein zukunftsfähiges Finanzunternehmen muss auf mehr als Effizienz aufbauen. Es muss digital unterstützt und erkenntnisorientiert sein und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Gemeinsam mit Reckitt konzentrierten wir uns auf Folgendes:
Durch intelligente Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Maßnahmen begann sich der Finanzbetrieb folgendermaßen zu wandeln:
Hier wird die Transformation greifbar und die Technologie beginnt, Verhaltensweisen, Entscheidungen und Ergebnisse neu zu gestalten.
Einer der prägendsten Aspekte dieser Entwicklung war der Übergang zu einer „Ein-Team-Mentalität“. In großen, globalen Unternehmen äußert sich Komplexität oft in fragmentierten Eigentumsverhältnissen, inkonsistenten Prozessen und Kommunikationslücken. Um diesem Problem zu begegnen, war ein Wandel in der Denk- und Arbeitsweise der Teams erforderlich.
Durch ein neues Betriebsmodell, das auf durchgängiger Eigenverantwortung und gemeinsamer Rechenschaftspflicht basiert, haben wir ein besser abgestimmtes, transparenteres und kooperativeres Umfeld mit schnellerer Entscheidungsfindung, größerer Klarheit bei Rollen und Verantwortlichkeiten sowie einer stärkeren Partnerschaft zwischen globalen Teams und Märkten geschaffen.
Transformation muss letztendlich an den Ergebnissen gemessen werden, nicht an den Absichten. Die durch die Partnerschaft zwischen IBM und Reckitt erzielten Ergebnisse spiegeln dieses Prinzip wider:
Die wohl bedeutendste Veränderung auf diesem Weg war die veränderte Wahrnehmung von Shared Services. Wir bewegen uns von einem effizienzorientierten Modell hin zu einem wertschöpfungsorientierten Modell:
Die Rolle von IBM in dieser Entwicklung bestand darin, mit Reckitt zusammenzuarbeiten – nicht nur als Anbieter, sondern als Transformationspartner, der dabei hilft, Betriebsmodelle zu gestalten, Innovationen zu verankern und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben. Die Verlängerung unserer Partnerschaft spiegelt sowohl die erzielten Fortschritte als auch die vor uns liegenden Chancen wider.
Wenn wir in die Zukunft blicken, ist die Richtung klar. Wir werden uns kontinuierlich zu intelligenten, digital integrierten Plattformen weiterentwickeln, die Unternehmen dort abholen, wo sie sich auf ihrem Weg befinden, und sie in die Lage versetzen, schneller auf Veränderungen zu reagieren, bessere datengestützte Entscheidungen zu treffen und ihre Funktionen nahtlos über verschiedene Märkte hinweg zu skalieren
Die Auszeichnung als SSON Service Provider of the Year ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist ein Spiegelbild dessen, was erreicht werden kann, wenn Teams sich an einer gemeinsamen Vision orientieren, Veränderungen annehmen und sich zu kontinuierlichem Fortschritt verpflichten.
Die Zusammenarbeit mit Reckitt zeigt, dass Transformation nicht durch eine einzelne Initiative definiert wird. Sie zeichnet sich durch die Beständigkeit der Bemühungen, die Klarheit des Ziels und die Stärke der Partnerschaft aus.
Für IBM ist dies der Standard, den wir konsequent liefern wollen.
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