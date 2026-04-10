IBM als Marktführer im BARC Score 2026 für Integrated Planning & Analytics (IP&A) ausgezeichnet

Da Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, genauer zu planen und schneller auf Veränderungen zu reagieren, ist die integrierte Planung zu einer entscheidenden Fähigkeit geworden. Unternehmen suchen nach Lösungen, die Pläne funktionsübergreifend verbinden, die Zusammenarbeit verbessern und die Flexibilität bieten, sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen.

IBM Planning Analytics wurde entwickelt, um diesen Bedarf mit einer flexiblen, skalierbaren Lösung zu decken, die eine unternehmensweite Planung unterstützt.