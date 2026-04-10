IBM als Marktführer im BARC Score 2026 für Integrated Planning & Analytics (IP&A) ausgezeichnet

Diese Auszeichnung unterstreicht die Leistungsfähigkeit von IBM Planning Analytics und das kontinuierliche Engagement von IBM, Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Planung und Entscheidungsfindung in den Bereichen Finanzen und Betrieb zu unterstützen.
Da Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, genauer zu planen und schneller auf Veränderungen zu reagieren, ist die integrierte Planung zu einer entscheidenden Fähigkeit geworden. Unternehmen suchen nach Lösungen, die Pläne funktionsübergreifend verbinden, die Zusammenarbeit verbessern und die Flexibilität bieten, sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen.
IBM Planning Analytics wurde entwickelt, um diesen Bedarf mit einer flexiblen, skalierbaren Lösung zu decken, die eine unternehmensweite Planung unterstützt.
Eine wesentliche Stärke von IBM Planning Analytics ist seine Flexibilität. Unternehmen können Planungslösungen entwerfen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind und gleichzeitig eine einheitliche Plattform für das gesamte Unternehmen bieten.
Diese Flexibilität unterstützt eine vernetzte Planung über verschiedene Funktionen hinweg und ermöglicht es den Teams, ihre Pläne aufeinander abzustimmen, die Transparenz zu verbessern und schneller auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Ob für die Finanzplanung oder umfassendere operative Szenarien – die Plattform ermöglicht es Organisationen, Daten, Prozesse und Menschen besser koordiniert zusammenzuführen.
IBM integriert weiterhin KI-Funktionen direkt in Planning Analytics, um Unternehmen beim Übergang von manuellen Prozessen zu einer intelligenteren und automatisierten Planung zu unterstützen.
Integriertes KI-Forecasting ermöglicht es Benutzern, mithilfe mehrerer Methoden Prognosen zu erstellen, wodurch die Genauigkeit verbessert und der Aufwand für Planungszyklen reduziert wird. KI-Agenten-Funktionen ermöglichen es Benutzern, Daten durch natürliche Sprache zu erkunden, Ergebnisse zu analysieren und Erkenntnisse effizienter zu gewinnen.
IBM entwickelt zudem agentische KI-Funktionen durch Integration in watsonx weiter, wodurch Nutzer Aufgaben automatisieren, Workflows auslösen und dynamischer mit Planungsdaten interagieren können. Diese Funktionen sollen eine proaktive und reaktionsschnelle Entscheidungsfindung unterstützen.
Jüngste Verbesserungen bei IBM Planning Analytics konzentrieren sich auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Erweiterung der Funktionen. Dazu gehören eine modernisierte Web-Erfahrung, verbesserte Visualisierung und eine webbasierte Modellierungsumgebung.
Die Workflow-Funktionen wurden zudem durch Tools gestärkt, die Aufgabenmanagement, Genehmigungen und Prozessverfolgung unterstützen. Diese Verbesserungen helfen Unternehmen, komplexe Planungsprozesse mit mehr Struktur und Transparenz zu managen.
Die Anerkennung durch BARC unterstreicht IBMs starke Position in einem Markt, der weiterhin fortfährt sich zu entwickeln. Da die Planung zunehmend integriert, datengestützt und KI-gestützt wird, suchen Unternehmen nach Lösungen, die sowohl den aktuellen Bedarf als auch zukünftige Innovation unterstützen können.
IBM Planning Analytics entwickelt sich kontinuierlich in diese Richtung weiter, mit fortlaufenden Investitionen in Benutzererfahrung, KI-Funktionen und Workflow-Automatisierung. Diese Verbesserungen sollen Unternehmen dabei helfen, die Forecasting-Genauigkeit zu verbessern, die Planungszyklen zu straffen und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Der BARC Score 2026 bietet eine detaillierte Bewertung der Anbieter und ihrer Portfolios im Bereich integrierte Planung und Analyse, einschließlich Erkenntnissen über Stärken, Herausforderungen und Marktpositionierung.
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