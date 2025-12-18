IBM wurde sowohl im IDC MarketScape: Worldwide Erfahrung Design Services 2025 Vendor Bewertung (Dokument Nr. US52973225, Oktober 2025) als auch im IDC MarketScape: Worldwide Erfahrung Build Services 2025 Vendor Bewertung (Dokument Nr. US52973125, Oktober 2025) als führender Anbieter ausgezeichnet,nachdem das Unternehmen bereits in den Anbieterbewertungen 2023-2024 für diese Märkte als führender Anbieter benannt worden war.

IDC hob hervor: „IBM kombiniert umfassende und tiefgreifende Funktionen im Bereich IT-Services mit Erfahrung und Entwicklungskompetenzen, insbesondere in seiner IBM iX-Einheit, die Teil von IBM Consulting ist.“

Dabei handelt es sich nicht nur um eine Anerkennung. Wir glauben, dass dies eine Bestätigung für etwas weitaus Wichtigeres ist: IBM ist einer der wenigen Partner, die in der Lage sind, eine wirklich durchgängige Transformation – von der Vision über die Entwicklung bis hin zur Akzeptanz – mit messbaren Ergebnissen in Kürze zu realisieren.