Jedes Führungsteam sieht sich mit einer Reihe bekannter Herausforderungen konfrontiert: profitables Wachstum und stärkere Kundenbindung fördern, Personalisierung ausbauen, Plattformen ohne Unterbrechungen modernisieren und sicherstellen, dass die Architektur für KI bereit ist. Sie arbeiten daran, Daten, Analysen und Aktivierung zu vereinheitlichen, damit die Strategie endlich mit der Geschwindigkeit umgesetzt werden kann, die das Unternehmen benötigt. Und sie drängen darauf, ihre Mitarbeiter mit neuen Arbeitsweisen auszustatten, die die Produktivität steigern und die digitale Transformation beschleunigen.
Wir sind davon überzeugt, dass IBM sich dann auszeichnet, wenn Unternehmen eine Transformation benötigen, die tatsächlich umgesetzt wird, und zwar nicht als Slideware-Vision, sondern als skalierbares System, das in der realen Welt eingesetzt wird.
Laut IDC MarketScape für Experience Design Services wurde IBM für folgende Vorteile ausgezeichnet:
- „IBM verfügt über ein breit gefächertes Innovationsnetzwerk und bietet zukunftsweisende Dienstleistungen im Bereich Experience Design an.“
- „IBM verfügt über gute Funktionen im Bereich der Gestaltung digitaler Angebote und physischer Produkte sowie über starke Funktionen im Bereich des organisatorischen Wandels.“
- „In Gesprächen mit Referenzkunden von IBM wurden drei Bereiche besonders gelobt: die Funktionen des Anbieters, die Qualität seiner Fachkräfte und seine Thought Leadership im Bereich CX.“