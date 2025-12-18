Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wurde im IDC MarketScape als Leader im Bereich Erfahrung Design Services und im IDC MarketScape für Experience Build Services ausgezeichnet

IBM ist einer der wenigen Partner, die in der Lage sind, eine echte lückenlose Transformation, von der Vision und der Entwicklung bis hin zur Einführung, mit messbaren Ergebnissen in kürzester Zeit zu liefern.

Veröffentlicht 18. Dezember 2025
Vier Kollegen in einem Büro arbeiten an einem Whiteboard mit vielen bunten Klebezetteln

IBM wurde sowohl im IDC MarketScape: Worldwide Erfahrung Design Services 2025 Vendor Bewertung (Dokument Nr. US52973225, Oktober 2025) als auch im IDC MarketScape: Worldwide Erfahrung Build Services 2025 Vendor Bewertung (Dokument Nr. US52973125, Oktober 2025) als führender Anbieter ausgezeichnet,nachdem das Unternehmen bereits in den Anbieterbewertungen 2023-2024 für diese Märkte als führender Anbieter benannt worden war.

IDC hob hervor: „IBM kombiniert umfassende und tiefgreifende Funktionen im Bereich IT-Services mit Erfahrung und Entwicklungskompetenzen, insbesondere in seiner IBM iX-Einheit, die Teil von IBM Consulting ist.“

Dabei handelt es sich nicht nur um eine Anerkennung. Wir glauben, dass dies eine Bestätigung für etwas weitaus Wichtigeres ist: IBM ist einer der wenigen Partner, die in der Lage sind, eine wirklich durchgängige Transformation – von der Vision über die Entwicklung bis hin zur Akzeptanz – mit messbaren Ergebnissen in Kürze zu realisieren.

Was diese Anerkennung für die heutige C-Suite bedeutet

Jedes Führungsteam sieht sich mit einer Reihe bekannter Herausforderungen konfrontiert: profitables Wachstum und stärkere Kundenbindung fördern, Personalisierung ausbauen, Plattformen ohne Unterbrechungen modernisieren und sicherstellen, dass die Architektur für KI bereit ist. Sie arbeiten daran, Daten, Analysen und Aktivierung zu vereinheitlichen, damit die Strategie endlich mit der Geschwindigkeit umgesetzt werden kann, die das Unternehmen benötigt. Und sie drängen darauf, ihre Mitarbeiter mit neuen Arbeitsweisen auszustatten, die die Produktivität steigern und die digitale Transformation beschleunigen.

Wir sind davon überzeugt, dass IBM sich dann auszeichnet, wenn Unternehmen eine Transformation benötigen, die tatsächlich umgesetzt wird, und zwar nicht als Slideware-Vision, sondern als skalierbares System, das in der realen Welt eingesetzt wird.

Laut IDC MarketScape für Experience Design Services wurde IBM für folgende Vorteile ausgezeichnet:

  • „IBM verfügt über ein breit gefächertes Innovationsnetzwerk und bietet zukunftsweisende Dienstleistungen im Bereich Experience Design an.“
  • „IBM verfügt über gute Funktionen im Bereich der Gestaltung digitaler Angebote und physischer Produkte sowie über starke Funktionen im Bereich des organisatorischen Wandels.“
  • „In Gesprächen mit Referenzkunden von IBM wurden drei Bereiche besonders gelobt: die Funktionen des Anbieters, die Qualität seiner Fachkräfte und seine Thought Leadership im Bereich CX.“

Wie wir Ergebnisse liefern

Außergewöhnliche Erfahrungen, die eine Verbindung auslösen, geschehen nicht zufällig. Sie sind bewusst gestaltet und sorgfältig konstruiert – basierend auf Erkenntnissen, Daten und tiefgreifender technischer Exzellenz.

Unsere globale Erlebnisstrategie und Design Practice ist in 177 Ländern aktiv und beschäftigt 280.000 Experten aus den Bereichen Strategie, Design, Engineering, Daten und KI – unterstützt von mehr als 65 Client Innovation Centers, mehr als 55 Designstudios und 18 Forschungslaboren.

Aber was die Kunden wirklich bewegt, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten:

Enterprise Design Thinking und IBM Garage

Unsere bewährten Methoden – vom zentralen Leitfaden bis zur Wertorchestrierung – stimmen die Stakeholder aufeinander ab, beschleunigen die Entscheidungsfindung und sorgen dafür, dass sich die Teams auf die messbaren Benutzer- und Geschäftsergebnisse konzentrieren.

KI-integrierte, Asset-basierte Beratung

Wir nutzen wiederverwendbare Tools zur Beschleunigung und KI-Funktionen nicht nur, um Ideen zu entwickeln, sondern für echte Erfahrungen, ihre Verwaltung und Optimierung:

  • IBM Consulting Experience Orchestrator für modulare, skalierbare Erfahrungsarchitekturen
  • Carbon Design System für eine zugängliche, performante und schnelle Benutzeroberfläche
  • KI in großem Maßstab für die Verlagerung von Modellen vom POC in die Produktion
  • IBM Design Maturity Bewertung zur Benchmark und Reifung der Kundenfunktionen

Dieser Asset-basierte Ansatz bietet Kunden etwas, das sich jede Führungskraft wünscht: höhere Geschwindigkeit, geringeres Risiko und höherer ROI.

Wo wir als Nächstes vorankommen: KI als Kraftmultiplikator

Wir entwerfen adaptive Erlebnisse – solche, die lernen, antizipieren und sich über Kanäle hinweg optimieren. Von KI-beschleunigter Forschung zu dynamischen Content-Systemen bis hin zu agentenbasierten Customer Journeys setzen wir KI auf eine Art und Weise ein, die verantwortungsvoll sowie skalierbar ist und Unternehmensklasse hat – und nicht experimentell.

Bei IBM vertiefen wir die Verbrauchererkenntnisse und erhöhen den wahrgenommenen Wert für Kunden. Da KI die Art und Weise, wie Menschen mit Marken interagieren, verändert, brauchen Unternehmen Erfahrungen, die nicht nur die Erwartungen erfüllen, sondern sich mit ihnen weiterentwickeln. Das ist die Grenze, auf die sich unsere Teams bereits konzentrieren.

Wert muss sichtbar, quantifizierbar und schnell sein. Unsere Investitionen in Tools wie Experience Orchestrator und für intelligente Workflows zielen direkt darauf ab, den ROI zu steigern, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und die betriebliche Effizienz über den gesamten Kunden- und Mitarbeiterlebenszyklus hinweg zu verbessern.

Was kommt als Nächstes?

Wir sind zwar stolz auf diese Anerkennung, konzentrieren uns aber noch mehr auf die Zukunft. Unser Ziel ist es, Organisationen bei der Entwicklung und Umsetzung von Erfahrungen zu unterstützen, die messbare Geschäftsergebnisse liefern und die Messlatte für das, was mit Transformation erreicht werden kann, höher legen.

Laden Sie den Auszuf von IDC MarketScape herunter 

IBM Consulting-Dienstleistungen entdecken

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM