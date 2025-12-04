Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wurde im Gartner Innovation Guide 2025 für Anbieter generativer KI-Modelle als aufstrebender Marktführer ausgezeichnet

Wir glauben, dass diese Anerkennung widerspiegelt, wie IBM die Entwicklung von Unternehmensklasse-KI vorantreibt, die auf Offenheit, Governance und Effizienz basiert, während Unternehmen von Pilotprojekten zu Bereitstellungen im Produktionsmaßstab übergehen.

Veröffentlicht 4. Dezember 2025
Mann am Schreibtisch am Laptop mit leuchtender Lampe und Bildschirm rechts

Gartner stellt fest, dass „der generative KI-Modellraum der Inbegriff eines sich schnell verändernden Marktes als Grundlage für generative KI und agentische Einführung ist, und wöchentlich neue Grundlagen-/Grenz- und Spezialmodelle veröffentlicht werden.“

Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu können, dass IBM im Gartner Innovation Guide 2025 für Anbieter generativer KI-Modelle als aufstrebender Marktführer ausgezeichnet wurde.

Ein Quadranten-Diagramm, das die Anbieter generativer KI-Modelle in vier Segmente einteilt: aufstrebende Marktführer, aufstrebende Herausforderer, aufstrebende Spezialisten und aufstrebende Visionäre. Die Grafik enthält namhafte Unternehmen wie OpenAI, Microsoft, Adobe und Google, deren Positionen auf ihrem zukünftigen Potenzial und ihrer bisherigen Leistung basieren. Das Gartner-Logo ist unten rechts sichtbar und das Diagramm ist auf November 2023 datiert.

Warum Unternehmen eine Modellstrategie brauchen, die auf Produktivität und Flexibilität ausgelegt ist

Gartner stellt fest: „Aufgrund der Daten, Rechen- und Entwicklungsressourcen, die für die Erstellung von generative KI-Modellen benötigt werden, ist der Markt stark konzentriert und besteht aus wenigen Anbietern.“

Bei der Abwägung der Optionen zwischen offenen Modellen, kommerziellen APIs, multimodalen Architekturen und spezialisierten Domänenmodellen stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, Technologieentscheidungen an langfristigen Geschäftsergebnissen und nicht an kurzfristigen Experimenten auszurichten.

IBM ist der Ansicht, dass eine Reihe von Dynamiken den Markt der generativen KI umgestalten, darunter 3 Schlüsselkräfte, die für die Einführung von KI in Unternehmen besonders relevant sind:

Wachstum offener Modelle: Open-Source-Modelle wie IBM Granite bieten Unternehmen Flexibilität, Kontrolle und die Möglichkeit, Modelle mithilfe proprietärer Daten zu optimieren. 

  • Laut Gartner sind „Open-Source-Optionen sehr attraktiv für Unternehmen, die Anwendungsfälle erproben und beweisen, sowie für Unternehmen, die über erfahrene Engineering- und Betriebsteams verfügen, die die Modelle selbst hosten und deren Wartung (einschließlich Tests) übernehmen und sogar zu den Projekten beitragen können.“

Explosion der KI-Agenten: Agenten erzeugen mehrstufige Inferenzschleifen, die zu einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach effizienten, kostenoptimierten Modellen führen. 

  • Laut Gartner stellt „der explosive Wachstumskurs von KI-Agenten einen transformativen Rückenwind für generative KI-Modellanbieter dar und schafft beispiellose Umsatzmöglichkeiten durch exponentielle Nutzungsskalierung und diverse Monetarisierungskanäle, insbesondere im Bereich der Modellinferenz“.

Umstellung auf spezialisierte Modelle: Es besteht ein wachsender Bedarf an aufgabenoptimierten Modellen, die höhere Genauigkeit, geringere Kosten und eine bessere Ausrichtung auf domänenspezifische Arbeitsabläufe bieten. 

  • Laut Gartner „konzentrieren sich spezialisierte Modelle darauf, eine begrenzte Auswahl gezielter oder domänenspezifischer Aufgaben zu erfüllen und in einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Informationskategorie zu arbeiten, wie etwa einem Thema, einer Branche oder einem Problemsatz“.

Wir bei IBM glauben, dass die nächste Welle der Unternehmensproduktivität nicht durch das Experimentieren mit immer größeren Modellen entstehen wird, sondern durch die strategische Ausrichtung der Modellauswahl auf die tatsächliche Arbeitsleistung. Um dies zu unterstützen, konzentrieren wir uns darauf, Modellflexibilität und die erforderliche Steuerung zu bieten, um KI verantwortungsbewusst und in großem Maßstab zu operationalisieren.

IBM Technologie evaluiert

Gartner definiert den Markt der Anbieter von Modellen generativer KI als „Modellanbieter, die Zugang zu kommerziellen oder Open-Source/Open-Weights Foundation Models bieten“.

Für IBM konzentriert sich diese Bewertung auf zwei Komponenten unseres KI-Stacks:

  1. watsonx.ai: Ein KI-Studio für Unternehmen, das Modellzugriff, Anpassungswerkzeuge und Bereitstellungsoptionen vereint. Es basiert auf dem Prinzip der Modellfreiheit und bietet Zugriff auf Tausende von Modellen in einer einzigen Umgebung. Watsonx.ai bietet die erforderlichen Tuning-, Evaluierungs- und Integrationsfunktionen, um Modelle mit Zuversicht von der Experimentierphase in die Produktion zu überführen.
  2. IBM Granite: Eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die entwickelt wurde, um Unternehmens-KI effizient und verantwortungsvoll zu skalieren. Granite-Modelle legen Wert auf Transparenz und Governance und sind die erste Open-Source-Modellfamilie, die die ISO-42001-Zertifizierung erreicht hat. Die neu veröffentlichten Granite 4.0-Modelle sind für wichtige Aufgaben innerhalb agentischer Workflows konzipiert und erhöhen die Effizienz, wodurch der Speicherbedarf drastisch reduziert und die Geschwindigkeit der Inferenzierung erhöht wird.

Gemeinsam bilden watsonx.ai und Granite den Kern der im Bericht bewerteten IBM-Funktionen, doch unsere KI-Strategie geht noch weiter. Das breitere Watsonx-Portfolio integriert Daten, Governance und Agentenorchestrierung in einer einheitlichen Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, über isolierte Piloten hinauszugehen und skalierte Automatisierung sowie messbare Produktivität zu erreichen.

Die richtige Infrastruktur für die richtigen Modelle

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Unternehmen nicht nur über die richtigen Modelle verfügen, sondern auch über die richtige Infrastruktur, Datengrundlage und Steuerung, um KI verantwortungsbewusst zu skalieren.

Volkmar Uhlig

VP AI Infrastructure Portfolio Lead

David Cox

VP, AI Models; IBM Director, MIT-IBM Watson AI Lab

