IBM wurde im Gartner Innovation Guide 2025 für Anbieter generativer KI-Modelle als aufstrebender Marktführer ausgezeichnet

Gartner stellt fest: „Aufgrund der Daten, Rechen- und Entwicklungsressourcen, die für die Erstellung von generative KI-Modellen benötigt werden, ist der Markt stark konzentriert und besteht aus wenigen Anbietern.“

Bei der Abwägung der Optionen zwischen offenen Modellen, kommerziellen APIs, multimodalen Architekturen und spezialisierten Domänenmodellen stehen Unternehmen zunehmend unter Druck, Technologieentscheidungen an langfristigen Geschäftsergebnissen und nicht an kurzfristigen Experimenten auszurichten.

IBM ist der Ansicht, dass eine Reihe von Dynamiken den Markt der generativen KI umgestalten, darunter 3 Schlüsselkräfte, die für die Einführung von KI in Unternehmen besonders relevant sind:

Wachstum offener Modelle: Open-Source-Modelle wie IBM Granite bieten Unternehmen Flexibilität, Kontrolle und die Möglichkeit, Modelle mithilfe proprietärer Daten zu optimieren.

Laut Gartner sind „Open-Source-Optionen sehr attraktiv für Unternehmen, die Anwendungsfälle erproben und beweisen, sowie für Unternehmen, die über erfahrene Engineering- und Betriebsteams verfügen, die die Modelle selbst hosten und deren Wartung (einschließlich Tests) übernehmen und sogar zu den Projekten beitragen können.“

Explosion der KI-Agenten: Agenten erzeugen mehrstufige Inferenzschleifen, die zu einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach effizienten, kostenoptimierten Modellen führen.

Laut Gartner stellt „der explosive Wachstumskurs von KI-Agenten einen transformativen Rückenwind für generative KI-Modellanbieter dar und schafft beispiellose Umsatzmöglichkeiten durch exponentielle Nutzungsskalierung und diverse Monetarisierungskanäle, insbesondere im Bereich der Modellinferenz“.

Umstellung auf spezialisierte Modelle: Es besteht ein wachsender Bedarf an aufgabenoptimierten Modellen, die höhere Genauigkeit, geringere Kosten und eine bessere Ausrichtung auf domänenspezifische Arbeitsabläufe bieten.

Laut Gartner „konzentrieren sich spezialisierte Modelle darauf, eine begrenzte Auswahl gezielter oder domänenspezifischer Aufgaben zu erfüllen und in einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Informationskategorie zu arbeiten, wie etwa einem Thema, einer Branche oder einem Problemsatz“.

Wir bei IBM glauben, dass die nächste Welle der Unternehmensproduktivität nicht durch das Experimentieren mit immer größeren Modellen entstehen wird, sondern durch die strategische Ausrichtung der Modellauswahl auf die tatsächliche Arbeitsleistung. Um dies zu unterstützen, konzentrieren wir uns darauf, Modellflexibilität und die erforderliche Steuerung zu bieten, um KI verantwortungsbewusst und in großem Maßstab zu operationalisieren.