IBM wurde im IDC MarketScape 2025 für weltweite Datenintegrationssoftwareplattformen als führend ausgezeichnet

Unternehmen bemühen sich darum, KI in ihre gesamten Abläufe zu integrieren, aber viele schaffen es nicht, ihren vollen Wert auszuschöpfen. Die Effektivität eines KI-Systems hängt von der Qualität und Aktualität der zugrunde liegenden Daten ab. Denn 95 % der KI-Projekte halten aufgrund schlechter Daten nicht ein, was sie versprechen.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen, KI-fähigen Daten stehen die Entwicklungsteams vor immer mehr Herausforderungen – fragmentierte Quellen, hybride Umgebungen, Souveränitätsbeschränkungen und unterschiedliche Formate –, die zu Silos, Ineffizienzen und unzuverlässigen Ergebnissen führen. Um das Potenzial von KI freizuschalten, ist ein moderner Ansatz für die Integration unerlässlich – einer, der alle Daten in jeder Umgebung flexibel und skalierbar miteinander verbindet.

IBM antwortet auf diese Herausforderungen mit watsonx.data integration, einer KI-gestützten Datenintegrationssoftware, die Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen für Datenteams ermöglicht. Sie optimiert die Datenaufnahme, -transformation und -bereitstellung mit einer einheitlichen Steuerungsebene zur Integration strukturierter und unstrukturierter Daten sowie Batch-, Echtzeit-Streaming und Replikation.

Das Datenintegrationsportfolio von IBM wird durch die umfassende Interoperabilität mit watsonx.data und den watsonx.data intelligence-Angeboten erweitert, die eine einheitliche, durchgängige Datenverwaltungslösung für Kunden bietet.