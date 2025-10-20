IBM wurde im IDC MarketScape 2025 für weltweite Datenintegrationssoftwareplattformen als führend ausgezeichnet

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IBM im IDC MarketScape 2025 für weltweite Datenintegrationssoftwareplattformen als führend eingestuft wurde.
Wir glauben, dass diese Anerkennung eine Bestätigung für unsere Strategie und unseren Fokus auf die Bereitstellung innovativer Integrationsfunktionen ist, die datengesteuerten Unternehmen helfen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.
Unternehmen bemühen sich darum, KI in ihre gesamten Abläufe zu integrieren, aber viele schaffen es nicht, ihren vollen Wert auszuschöpfen. Die Effektivität eines KI-Systems hängt von der Qualität und Aktualität der zugrunde liegenden Daten ab. Denn 95 % der KI-Projekte halten aufgrund schlechter Daten nicht ein, was sie versprechen.
Angesichts der steigenden Nachfrage nach vertrauenswürdigen, KI-fähigen Daten stehen die Entwicklungsteams vor immer mehr Herausforderungen – fragmentierte Quellen, hybride Umgebungen, Souveränitätsbeschränkungen und unterschiedliche Formate –, die zu Silos, Ineffizienzen und unzuverlässigen Ergebnissen führen. Um das Potenzial von KI freizuschalten, ist ein moderner Ansatz für die Integration unerlässlich – einer, der alle Daten in jeder Umgebung flexibel und skalierbar miteinander verbindet.
IBM antwortet auf diese Herausforderungen mit watsonx.data integration, einer KI-gestützten Datenintegrationssoftware, die Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen für Datenteams ermöglicht. Sie optimiert die Datenaufnahme, -transformation und -bereitstellung mit einer einheitlichen Steuerungsebene zur Integration strukturierter und unstrukturierter Daten sowie Batch-, Echtzeit-Streaming und Replikation.
Das Datenintegrationsportfolio von IBM wird durch die umfassende Interoperabilität mit watsonx.data und den watsonx.data intelligence-Angeboten erweitert, die eine einheitliche, durchgängige Datenverwaltungslösung für Kunden bietet.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Kunden von watsonx.data integration profitieren können.
IBM integriert KI in den gesamten Lebenszyklus der Daten-Integration und rationalisiert jeden Schritt, vom Pipeline-Design über die Datenoperationen bis hin zur Datenqualität. KI-gestützte Pipeline-Designansätze helfen Teams, Pipelines mithilfe natürlicher Sprache zu erstellen und zu verfeinern. Dies steigert nicht nur die Produktivität von Data Engineers, sondern ermöglicht es auch Benutzern aller Qualifikationsstufen, Pipelines zu erstellen. Mit integrierter Daten-Observability und KI-gestützter Erkennung können DataOps-Experten Probleme identifizieren und beheben, bevor sie sich auf die nachgelagerte Workload auswirken.
Neben KI-gestützten Ansätzen bietet watson.data integration Datenteams eine visuelle, No-Code- und Low-Code-Arbeitsfläche für die Entwicklung wiederverwendbarer, gemeinsam nutzbarer Pipelines. Ziehen Sie Komponenten per Drag-and-Drop auf die Plattform, um komplexe Datenflüsse zusammenzustellen, die Best Practices folgen, ohne dass dafür Codierung erforderlich ist. Entwickler können von Code-First-Authoring-Funktionen mit einem Python SDK für eine bessere Kontrolle über und einfachere Wartung von Pipelines profitieren.
Watsonx.data integration vereinfacht die Integration strukturierter und unstrukturierter Daten mithilfe von Streaming-, Batch- und Replikationstechniken, alles aus einer einzigen Kontrollebene. Ganz gleich, ob Sie Echtzeitdaten verarbeiten, Geschäftsberichte aktualisieren oder über verschiedene Umgebungen hinweg replizieren, Sie können Pipelines über eine einheitliche Steuerungsebene erstellen und verwalten und so die Effizienz von Technik und Datenbetrieb skalieren. Durch die Zentralisierung der Pipelines unter einer einzigen Kontrollebene reduzieren Kunden die Ausbreitung von Tools und den betrieblichen Aufwand, sodass sie den Wert all ihrer Daten an einem Ort freischalten und Ergebnisse über Anwendungsfälle hinweg optimieren können.
Erstellen Sie Pipelines einmal und führen Sie sie überall dort aus, wo sich Ihre Daten befinden, ob lokal, in der Cloud oder über verschiedene Regionen hinweg. Stellen Sie so nahe wie möglich an Ihren Daten mit Remote-Ebenen bereit, um die Datenbewegung zu minimieren, die Datenabfluss -Gebühren zu senken und die Einhaltung der Souveränität sicherzustellen. Dieses hybride Ausführungsmodell ermöglicht Ihnen, mit workloadgerechter Anpassungsfähigkeit mühelos zu skalieren, sodass Sie Ihre Datenbasis mit Zuversicht aufbauen können.
IBM erfüllt Sie dort, wo Sie sich gerade befinden, mit robuster Konnektivität zu Datenplattformen von Drittanbietern und dem IBM Daten-Ökosystem – einschließlich watsonx.data –, um Ihnen zu helfen, den Datenzugriff mit Leichtigkeit zu vereinheitlichen. Diese Konnektivität vereinfacht die Verbindung und Verwaltung von Daten in verschiedenen Umgebungen, während watsonx.data intelligence für Governance und nachvollziehbare Herkunft bei jedem Schritt sorgt.
Stellen Sie eine nahtlose Verbindung zu Daten in Plattformen wie AWS, Azure, Google Cloud, Snowflake und Databricks her – alles ohne Umschreiben oder Bindung. Native Integration in führende Ökosysteme sorgt für einen konsistenten Betrieb und eine überragende Leistung, ohne Kompromisse bei der Plattformauswahl einzugehen. Durch die Nutzung Ihrer bestehenden Infrastruktur- und Analyseinvestitionen trägt watsonx.data integration dazu bei, den ROI zu maximieren und gleichzeitig Ihre Datenarchitektur zukunftssicher zu machen.
Unternehmen aller Branchen nutzen watsonx.data integration für Folgendes:
IBM watsonx.data integration ermöglicht es Unternehmen, fragmentierte Daten in ein strategisches Asset zu verwandeln und so schnellere Einblicke, zuverlässige KI-Ergebnisse und einen messbaren geschäftlichen Nutzen zu erzielen.
Die Anerkennung von IBM als Leader im IDC MarketScape 2025 für weltweite Datenintegrationssoftwareplattformen validiert unser Engagement, branchenführende Datenintegrationslösungen bereitzustellen, die den sich wandelnden Bedürfnissen moderner Unternehmen gerecht werden.
Lesen Sie den Auszug, um zu erfahren, warum IDC MarketScape IBM zum führenden Anbieter ernannt hat.
