IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management für watsonx.data intelligence als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Mit der Expansion von Unternehmen in hybride und Multi-Cloud-Umgebungen nimmt die Komplexität der Datenlandschaften exponentiell zu. Die Herausforderung besteht nicht nur in der Datenverwaltung, sondern auch im Datenverständnis. Hier werden Metadaten – die „Daten über Daten“ – zum verbindenden Gewebe, das bestimmt, ob KI und Analyse ihr Versprechen einlösen.

Metadatenverwaltung ist nicht nur eine Compliance-Anforderung; sie ist die Grundlage für vertrauenswürdige KI. Unternehmen sind auf Metadaten angewiesen, um die Datenabstammung zurückzuverfolgen, die Qualität zu gewährleisten und Transparenz bei der Verwendung von Daten durch KI zu schaffen. IBMs watsonx.data intelligence nutzt außerdem KI-gestützte Automatisierung, um Metadaten aus strukturierten und unstrukturierten Datenquellen kontinuierlich zu erkennen, zu klassifizieren und anzureichern.

Das Ergebnis ist ein lebendiges Datenökosystem, in dem Governance und Innovation koexistieren. Geschäftsanwender können die richtigen Daten schneller finden und darauf vertrauen, Dateningenieure können den Zeitaufwand für die manuelle Datenpflege reduzieren und KI-Teams können auf zuverlässige, kontextreiche Datensätze zugreifen, um Modelle verantwortungsvoll zu trainieren, zu schulen und abzustimmen.