Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management für watsonx.data intelligence als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Wir glauben, dass diese Anerkennung die Rolle von IBM bei der Neudefinition des Metadatenmanagements für das Zeitalter der KI unterstreicht.  

Veröffentlicht 24. November 2025
Ein Datenspeicherraum mit Servern auf beiden Seiten und einem langen Flur mit Lichtern darüber
By Ray Beharry

Wir sind stolz darauf, dass IBM für seine watsonx.data intelligence im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management Solutions als führend anerkannt wurde. IBM erzielte unter 15 bewerteten Anbietern die höchste und beste Platzierung sowohl in Bezug auf die Vollständigkeit der Vision als auch auf die Fähigkeit zur Umsetzung.

Mit watsonx.data intelligence vereint IBM Datenkatalogisierung, Governance, Abstammung und Sharing in einer einheitlichen, KI-gestützten Plattform und befähigt Unternehmen, Metadaten als strategisches Asset über den gesamten Datenlebenszyklus zu aktivieren.

Ein neuer Standard für intelligentes Metadatenmanagement

Mit der Expansion von Unternehmen in hybride und Multi-Cloud-Umgebungen nimmt die Komplexität der Datenlandschaften exponentiell zu. Die Herausforderung besteht nicht nur in der Datenverwaltung, sondern auch im Datenverständnis. Hier werden Metadaten – die „Daten über Daten“ – zum verbindenden Gewebe, das bestimmt, ob KI und Analyse ihr Versprechen einlösen.

Metadatenverwaltung ist nicht nur eine Compliance-Anforderung; sie ist die Grundlage für vertrauenswürdige KI. Unternehmen sind auf Metadaten angewiesen, um die Datenabstammung zurückzuverfolgen, die Qualität zu gewährleisten und Transparenz bei der Verwendung von Daten durch KI zu schaffen. IBMs watsonx.data intelligence nutzt außerdem KI-gestützte Automatisierung, um Metadaten aus strukturierten und unstrukturierten Datenquellen kontinuierlich zu erkennen, zu klassifizieren und anzureichern.

Das Ergebnis ist ein lebendiges Datenökosystem, in dem Governance und Innovation koexistieren. Geschäftsanwender können die richtigen Daten schneller finden und darauf vertrauen, Dateningenieure können den Zeitaufwand für die manuelle Datenpflege reduzieren und KI-Teams können auf zuverlässige, kontextreiche Datensätze zugreifen, um Modelle verantwortungsvoll zu trainieren, zu schulen und abzustimmen. 

Entwickelt für hybride und Multicloud-Realitäten

Moderne Unternehmen operieren in komplexen, verteilten Umgebungen mit lokalen Rechenzentren, SaaS-Plattformen, Public Cloud und lokalen Umgebungen. IBMs Metadaten-Management-Ansatz ist für diese Realität konzipiert.

Mit watsonx.data intelligence können Unternehmen Metadaten unabhängig von der Infrastruktur oder der geografischen Lage verwalten und steuern. Von regulierten Branchen, die strenge Datenresidenzgesetze einhalten müssen, bis hin zu globalen Unternehmen, die Workloads über AWS, Azure, Google Cloud und IBM Cloud ausführen, stellt IBM eine konsistente Metadatenbasis sicher, die das gesamte Ökosystem umfasst. 

Diese hybride Flexibilität ist keine zusätzliche Funktion – sie ist Teil der zentralen Designphilosophie von IBM und stellt sicher, dass Kunden ihre Ziele in den Bereichen Governance, Compliance und KI-Bereitschaft erreichen können, ohne dabei an Agilität einzubüßen.

Offen konzipiert für ein vernetztes Ökosystem

Interoperabilität ist ein zentraler Bestandteil von IBMs Vision für Daten und KI. Watsonx.data intelligence ist von vornherein offen und lässt sich nahtlos in Tools und offene Ökosysteme von Drittanbietern integrieren.

Durch die Unterstützung von Initiativen wie OpenLineage, Open Data Contract Specification (ODCS) und Model Context Protocol (MCP) hilft IBM seinen Kunden, eine vernetzte, transparente und vertrauenswürdige Datengrundlage zu schaffen. Diese offenen Ökosysteme erleichtern es Unternehmen, Metadaten über Datenkataloge, ETL-Pipelines, KI-Plattformen und Business-Intelligence-Tools hinweg zu verknüpfen – und schaffen so eine einzige, einheitliche Ansicht der Unternehmensdaten.

Diese Offenheit reduziert nicht nur die Anbieterbindung, sondern ermöglicht auch Innovation durch Zusammenarbeit, sodass Unternehmen bestehende Daten-Ökosysteme mit watsonx integrieren und so die Wertschöpfung beschleunigen können.

Erweiterung der Intelligenz durch Daten und KI

IBM erweitert weiterhin die Fähigkeiten von watsonx.data intelligence durch strategische Innovation und Integration. Mit der Übernahme von DataStax durch IBM wurde die watsonx-Plattform um fortschrittliche Vektorsuche, Retrieval-Augmented Generation (RAG) und Funktionen zur Verwaltung unstrukturierter Daten erweitert.

Diese Verbesserungen ermöglichen es Unternehmen, Daten effektiver zu entdecken und einzuordnen, was generative KI, Analyse und intelligente Automatisierungsanwendungsfälle ermöglicht. Ob die Datenauffindbarkeit für Geschäftsanwender verbessert oder genauere KI-Antworten ermöglicht werden sollen – die Integration unstrukturierter Daten hilft Unternehmen, neue Erkenntnisse schneller und verantwortungsvoller freizuschalten. 

Metadaten als Grundlage für verantwortungsvolle, erklärbare KI

Wir bei IBM glauben, dass es bei der Verwaltung von Metadaten nicht nur um Governance geht, sondern auch um die Befähigung. Vertrauenswürdige Metadaten machen KI erklärbar, nachvollziehbar und skalierbar. Durch die transparente Aufzeichnung, woher die Daten kommen, wie sie umgewandelt und welche Anwendungsmöglichkeiten sie haben, hilft watsonx.data intelligence Unternehmen, verantwortungsvolle KI-Prinzipien in ihren Workflows zu operationalisieren.

Da Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, benötigen sie Systeme, die die Datenkomplexität vereinfachen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen und das Vertrauen bei jedem Schritt wahren. Die Anerkennung von IBM durch Gartner® bestärkt uns in unserem Engagement, diese Grundlage zu schaffen. 

Ein bewährter Marktführer im Bereich Daten und KI

Seit Jahrzehnten unterstützt IBM Unternehmen dabei, Daten in Geschäftswerte umzuwandeln, von wegweisenden relationalen Datenbanken bis hin zur Weiterentwicklung der heutigen KI-gestützten Ökosysteme. Watsonx.data intelligence stellt die nächste Evolutionsstufe dar: ein metadatengesteuerter Ansatz, der Governance und Innovation auf einer einzigen Plattform vereint.

 

Unserer Meinung nach unterstreicht diese Anerkennung von Gartner® IBMs einzigartige Position an der Schnittstelle von Daten, KI und Innovation und hilft Kunden, über das Datenmanagement hinauszugehen und es zu meistern.

 

Erkunden Sie den vollständigen Gartner®-Bericht

Bericht herunterladen, um zu erfahren, wie IBM ausgezeichnet wurde.

 

Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19. November 2025.

 

Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

 

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM