IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Metadata Management für watsonx.data intelligence als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Seit Jahrzehnten unterstützt IBM Unternehmen dabei, Daten in Geschäftswerte umzuwandeln, von wegweisenden relationalen Datenbanken bis hin zur Weiterentwicklung der heutigen KI-gestützten Ökosysteme. Watsonx.data intelligence stellt die nächste Evolutionsstufe dar: ein metadatengesteuerter Ansatz, der Governance und Innovation auf einer einzigen Plattform vereint.
Unserer Meinung nach unterstreicht diese Anerkennung von Gartner® IBMs einzigartige Position an der Schnittstelle von Daten, KI und Innovation und hilft Kunden, über das Datenmanagement hinauszugehen und es zu meistern.
Erkunden Sie den vollständigen Gartner®-Bericht
Bericht herunterladen, um zu erfahren, wie IBM ausgezeichnet wurde.
Gartner, Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Melody Chien, Thornton Craig, Guido De Simoni, Roxane Edjlali, 19. November 2025.
Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.