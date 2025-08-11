11. August 2025
In einer Welt, die im KI-Hype versinkt, ergibt sich der echte geschäftliche Nutzen aus intelligenteren Entscheidungen.
Während Unternehmen dem Versprechen der KI hinterherjagen, bleiben die meisten in der Experimentierfalle stecken. Laut einem Forrester-Blogbeitrag „wächst die KI-Revolution in einem noch nie dagewesenen Tempo, auch wenn in diesem Jahr eine gewisse Skepsis hinsichtlich des geschäftlichen Nutzens besteht, den sie bietet.“ Die Realität? Die Forrester-Umfrage zum Status von KI aus dem Jahr 2024 ergab, dass zwei Drittel der Befragten eine Rendite von weniger als 50 % für ihre KI-Investitionen akzeptieren würden – was auf eine besorgniserregende Veränderung der Erwartungen der Befragten hinweist.
IBM vertritt eine andere Haltung: KI ohne intelligente Entscheidungsfindung ist lediglich teure Automatisierung.
Das Problem ist nicht die Technologie, sondern es ist die Lücke zwischen KI-Funktionen und geschäftlichem Einfluss.
Laut Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester, „führten im Jahr 2024 nicht alle KI-Initiativen zu den beabsichtigten Geschäftsergebnissen“ (Forresters Technologie- und Sicherheitsprognosen 2025, Oktober 2024). Während die Branche Innovationen oft um ihrer selbst willen hinterherjagt, konzentriert sich IBM auf das, was die Transformation wirklich vorantreibt: jede Geschäftsentscheidung in einen strategischen Vorteil zu verwandeln.
Aus diesem Grund wurde IBM in Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025 als führend anerkannt.
Forrester hat nicht nur die Technologie bewertet, sondern auch die Auswirkungen auf das Geschäft. Im Anbieterprofil von IBM im Bericht heißt es:
Erstklassiges Decision Engineering. Laut der Analyse von Forrestereignet sich die Plattform von IBM hervorragend für die Erstellung, das Testen und insbesondere die Optimierung von Entscheidungen, da sie über ausgefeilte Tools für maschinelles Lernen verfügt.
Unsere Kunden implementieren KI nicht nur, sondern unterstützen auch Entscheidungen:
Transformation von Finanzdienstleistungen
Revolution in Sachen Customer Experience
Operative Exzellenz
Während der KI-Markt explodiert, ist die Entscheidungsintelligenz der Schlüssel zum Mehrwert:
Mehr als Automatisierung: Entscheidungsintelligenz
Jedes Unternehmen trifft täglich Millionen von Entscheidungen. IBM automatisiert sie nicht nur – wir machen sie intelligent, anpassungsfähig und strategisch ausgerichtet.
Mehr als Experimente: Produktionsmaßstab
IBM versorgt die größten Unternehmen der Welt mit Plattformen, die die Komplexität, den Umfang und die Governance bewältigen, die echte Unternehmen erfordern.
Mehr als nur Versprechen: Nachweisliche Ergebnisse
Für uns validieren die Forschungsergebnisse von Forrester das, was unsere Kunden bereits wissen: Wenn Entscheidungen am wichtigsten sind, liefert IBM sie.
Die heutige Anerkennung durch Forrester ist erst der Anfang.
IBM leistet Pionierarbeit mit der Zukunft der Entscheidungsfindung, in der Automatisierung zu Intelligenz wird und Entscheidungen kontinuierlich lernen, sich anpassen und verbessern. Da sich KI über statische Modelle hinaus weiterentwickelt, benötigen Unternehmen Systeme, die Ergebnisse in Echtzeit optimieren.
Wir bauen auf eine Zukunft hin, in der:
IBM ist einzigartig positioniert, um diese Vision zu verwirklichen. Wir kombinieren unsere bewährte Entscheidungsführerschaft mit den KI-Funktionen von watsonx und einer Unternehmensklasse-Governance, der die größten Organisationen der Welt vertrauen.
Denn die Zukunft wird nicht den Unternehmen gehören, die am meisten KI haben, sondern denen, die am schnellsten die intelligentesten Entscheidungen treffen.
Das Zeitalter der KI wird von den klügsten Entscheidungen gewonnen, nicht nur von den besten Algorithmen.
Ganz gleich, ob Sie Risikomanager, Betriebsleiter oder Technologiestratege sind, IBM hilft Ihnen, Intelligenz in jede Geschäftsentscheidung zu integrieren.
Wichtiger Haftungsausschluss: Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Services, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät keiner Person, die Produkte oder Services eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Veröffentlichungen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen geben das jeweilige Urteil wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.