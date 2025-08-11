In einer Welt, die im KI-Hype versinkt, ergibt sich der echte geschäftliche Nutzen aus intelligenteren Entscheidungen.

Während Unternehmen dem Versprechen der KI hinterherjagen, bleiben die meisten in der Experimentierfalle stecken. Laut einem Forrester-Blogbeitrag „wächst die KI-Revolution in einem noch nie dagewesenen Tempo, auch wenn in diesem Jahr eine gewisse Skepsis hinsichtlich des geschäftlichen Nutzens besteht, den sie bietet.“ Die Realität? Die Forrester-Umfrage zum Status von KI aus dem Jahr 2024 ergab, dass zwei Drittel der Befragten eine Rendite von weniger als 50 % für ihre KI-Investitionen akzeptieren würden – was auf eine besorgniserregende Veränderung der Erwartungen der Befragten hinweist.

IBM vertritt eine andere Haltung: KI ohne intelligente Entscheidungsfindung ist lediglich teure Automatisierung.