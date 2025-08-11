IBM wird in „The Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025“ als führend eingestuft

Künstliche Intelligenz Server IT-Automatisierung

11. August 2025

Autoren

Lenny Bromberg

Program Director, Decisions

Ritu Chakraborty

Product Marketing Manager, Intelligent Process Automation

IBM

In einer Welt, die im KI-Hype versinkt, ergibt sich der echte geschäftliche Nutzen aus intelligenteren Entscheidungen.

Während Unternehmen dem Versprechen der KI hinterherjagen, bleiben die meisten in der Experimentierfalle stecken. Laut einem Forrester-Blogbeitrag „wächst die KI-Revolution in einem noch nie dagewesenen Tempo, auch wenn in diesem Jahr eine gewisse Skepsis hinsichtlich des geschäftlichen Nutzens besteht, den sie bietet.“ Die Realität? Die Forrester-Umfrage zum Status von KI aus dem Jahr 2024 ergab, dass zwei Drittel der Befragten eine Rendite von weniger als 50 % für ihre KI-Investitionen akzeptieren würden – was auf eine besorgniserregende Veränderung der Erwartungen der Befragten hinweist.

IBM vertritt eine andere Haltung: KI ohne intelligente Entscheidungsfindung ist lediglich teure Automatisierung.

Warum die meisten KI-Initiativen scheitern

Das Problem ist nicht die Technologie, sondern es ist die Lücke zwischen KI-Funktionen und geschäftlichem Einfluss.

Laut Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester, „führten im Jahr 2024 nicht alle KI-Initiativen zu den beabsichtigten Geschäftsergebnissen“ (Forresters Technologie- und Sicherheitsprognosen 2025, Oktober 2024). Während die Branche Innovationen oft um ihrer selbst willen hinterherjagt, konzentriert sich IBM auf das, was die Transformation wirklich vorantreibt: jede Geschäftsentscheidung in einen strategischen Vorteil zu verwandeln.

Aus diesem Grund wurde IBM in Forrester Wave™: AI Decisioning Platforms, Q2 2025 als führend anerkannt.

Was Forrester über IBM herausgefunden hat

Forrester hat nicht nur die Technologie bewertet, sondern auch die Auswirkungen auf das Geschäft. Im Anbieterprofil von IBM im Bericht heißt es:

Erstklassiges Decision Engineering. Laut der Analyse von Forrestereignet sich die Plattform von IBM hervorragend für die Erstellung, das Testen und insbesondere die Optimierung von Entscheidungen, da sie über ausgefeilte Tools für maschinelles Lernen verfügt.

Der Beweis liegt in der Leistung

Unsere Kunden implementieren KI nicht nur, sondern unterstützen auch Entscheidungen:

Transformation von Finanzdienstleistungen

  • Die PNC Financial Services Group hat 50 Geschäftsprozesse automatisiert und 5+ Millionen Business Rules bereitgestellt
  • Ergebnis: 80–90 % weniger manuelle Kreditprüfungen bei gleichzeitiger Skalierung des Betriebs ohne proportionale Personalaufstockung
  • Der Entscheidungsvorteil: Kreditentscheidungen in Echtzeit, die Risiken und Chancen in Einklang bringen

Revolution in Sachen Customer Experience

  • Camping World hat IBM watsonx Assistant für intelligenten Kundenservice bereitgestellt
  • Ergebnis: Steigerung des Kundenengagements um 40 %, Steigerung der Produktivität der Mitarbeiter um 33 %
  • Der Entscheidungsvorteil: Jede Kundeninteraktion wird zu einem datengestützten Entscheidungspunkt

Operative Exzellenz

  • Vodafone nutzte IBM watsonx.ai zur Optimierung der dialogorientierten Journey
  • Ergebnis: Die Testzeit wurde von 6,5 Stunden auf unter 1 Minute reduziert. Der Vorteil bei der Entscheidungsfindung: Sofortige Entscheidungsvalidierung an Millionen von Kundenkontaktpunkten

Die Realität des Marktes

Während der KI-Markt explodiert, ist die Entscheidungsintelligenz der Schlüssel zum Mehrwert:

  • Marktwachstum: KI-Software wächst um 50 % schneller als der gesamte Softwaremarkt und erreicht bis 2025 ein Volumen von 64 Milliarden US-Dollar
  • Infrastrukturnachfrage: Tech-Führungskräfte werden die Einführung von AIOps-Plattformen im Jahr 2025 verdreifachen
  • Die Herausforderung: 75 % der Technologie-Entscheidungsträger erwarten, dass die technische Verschuldung bis 2026 einen mittleren oder hohen Schweregrad erreichen wird

Der differenzierte Ansatz von IBM für die Entscheidungsfindung im Unternehmen

Mehr als Automatisierung: Entscheidungsintelligenz

Jedes Unternehmen trifft täglich Millionen von Entscheidungen. IBM automatisiert sie nicht nur – wir machen sie intelligent, anpassungsfähig und strategisch ausgerichtet.

Mehr als Experimente: Produktionsmaßstab

IBM versorgt die größten Unternehmen der Welt mit Plattformen, die die Komplexität, den Umfang und die Governance bewältigen, die echte Unternehmen erfordern.

Mehr als nur Versprechen: Nachweisliche Ergebnisse

Für uns validieren die Forschungsergebnisse von Forrester das, was unsere Kunden bereits wissen: Wenn Entscheidungen am wichtigsten sind, liefert IBM sie.

Als Nächstes: Die Zukunft der Entscheidungsfindung im Unternehmen

Die heutige Anerkennung durch Forrester ist erst der Anfang.

IBM leistet Pionierarbeit mit der Zukunft der Entscheidungsfindung, in der Automatisierung zu Intelligenz wird und Entscheidungen kontinuierlich lernen, sich anpassen und verbessern. Da sich KI über statische Modelle hinaus weiterentwickelt, benötigen Unternehmen Systeme, die Ergebnisse in Echtzeit optimieren.

Wir bauen auf eine Zukunft hin, in der:

  • Natürliche Sprache auf Entscheidungslogik trifft: Geschäftsanwender können Richtlinien über intuitive Benutzeroberflächen in umsetzbare Regeln umwandeln, ohne dass dies technisch kompliziert ist.
  • Entscheidungsintelligenz selbstverbessernd wird: mit eingebauten Feedbackschleifen, die Ergebnisse auswerten, Muster erkennen und Optimierungen in Echtzeit empfehlen
  • Enterprise Governance sich nahtlos skalieren lässt: dadurch wird sichergestellt, dass jede automatisierte Entscheidung transparent, rechtskonform und mit den Geschäftszielen in allen globalen Betrieben in Einklang bleibt
  • Entscheidungen sich von statischen Regeln zu lebendigen Assets entwickeln: Sie werden kontinuierlich durch operative Daten, Marktveränderungen und strategische Prioritäten verfeinert.

IBM ist einzigartig positioniert, um diese Vision zu verwirklichen. Wir kombinieren unsere bewährte Entscheidungsführerschaft mit den KI-Funktionen von watsonx und einer Unternehmensklasse-Governance, der die größten Organisationen der Welt vertrauen.

Denn die Zukunft wird nicht den Unternehmen gehören, die am meisten KI haben, sondern denen, die am schnellsten die intelligentesten Entscheidungen treffen.

Sind Sie bereit, Ihre Entscheidungsfindung zu transformieren?

Das Zeitalter der KI wird von den klügsten Entscheidungen gewonnen, nicht nur von den besten Algorithmen.

Ganz gleich, ob Sie Risikomanager, Betriebsleiter oder Technologiestratege sind, IBM hilft Ihnen, Intelligenz in jede Geschäftsentscheidung zu integrieren.

Testen Sie IBM Operational Decision Manager kostenlos

Erkunden Sie IBM Automation Decision Services

Wichtiger Haftungsausschluss: Forrester unterstützt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Services, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät keiner Person, die Produkte oder Services eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in solchen Veröffentlichungen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen geben das jeweilige Urteil wieder und können sich ändern. Weitere Informationen über die Objektivität von Forrester finden Sie hier.

Mehr erfahren Testen Sie IBM Operational Decision Manager kostenlos Erkunden Sie IBM Automation Decision Services