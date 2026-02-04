IBM wurde im IDC MarketScape 2026 als führendes Unternehmen für Anwendungen in den Bereichen Unternehmensplanung, Budgetierung und Prognose ausgezeichnet

IBM wurde im IDC MarketScape als Leader für Anwendungen der Unternehmensplanung ausgezeichnet. Die Plattform trägt der wachsenden Nachfrage nach kontinuierlicher, integrierter Planung Rechnung, die statische Budgets durch Echtzeitprognosen im Finanz- und Betriebsbereich ersetzt.
Jeder Planungszyklus kann sich vertraut anfühlen: unzusammenhängende Tabellenkalkulationen, zu viele Annahmen und bei weitem nicht genug Zeit, um eine Prognose zu erstellen, der das Unternehmen vertrauen kann. Da die Volatilität zunimmt und die Führungskräfte schnellere Antworten verlangen, sind die Lücken in den alten Planungstools nicht mehr zu übersehen.
Deshalb freuen wir uns , mitteilen zu können, dass IBM als Leader in der IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessmentausgezeichnet wurde.
Wir glauben, dass diese Anerkennung einen umfassenderen Wandel im Markt widerspiegelt. Die Planung ist nicht länger eine periodische Finanzübung – sie entwickelt sich zu einer kontinuierlichen, unternehmensweiten Funktion, die Leistung, Flexibilität und Intelligenz im großen Maßstab erfordert.
IBM Planning Analytics unterstützt Unternehmen dabei, über statische Haushaltszyklen hinauszugehen und eine kontinuierliche, integrierte Planung zu entwickeln. Die Plattform vereint Finanz- und operative Planung im gesamten Unternehmen und hilft den Teams, schneller auf Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig Governance und Kontrolle aufrechtzuerhalten.
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist die Wahl der Erfahrung. Planer können in einer modernen, webbasierten Umgebung arbeiten oder Excel weiterhin als erstklassige Schnittstelle nutzen – ohne dabei Kompromisse bei Nachvollziehbarkeit, Leistung oder Datenintegrität einzugehen. Diese Kombination trägt dazu bei, die Akzeptanz im gesamten Finanzwesen und im gesamten Unternehmen voranzutreiben und unterstützt gleichzeitig eine integrierte Planung in großem Maßstab.
Die KI-Funktionen von Planning Analytics sind direkt in die Planungsworkflows eingebettet. Die auf watsonx basierende Plattform unterstützt vorausschauende Vorhersagen, Anomalie-Erkennung und treiberbasierte Analysen, um Teams dabei zu helfen, Muster aufzudecken, Treiber zu verstehen und Szenarien effektiver zu bewerten. Der Planning Analytics Assistant bietet eine Schnittstelle in natürlicher Sprache, über die Benutzer Fragen stellen, Erkenntnisse erkunden und Ergebnisse im Kontext erklären können. Zusammengenommen sind diese Funktionen darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, das Vertrauen in die Prognose zu verbessern, Risiken und Sonderfälle früher im Planungszyklus zu erkennen und die Zeit zwischen Analyse und Entscheidung zu verkürzen – ohne dass dafür tiefgreifende Data-Science-Kenntnisse erforderlich sind.
Wichtig ist, dass diese Funktionen bereits heute in der Produktion verfügbar sind und darauf ausgelegt sind, die tägliche Planung zu verbessern, und nicht außerhalb des Prozesses stehen.
Da KI immer mehr in den Mittelpunkt der Planung rückt, wird das Vertrauen in die Daten und den Prozess immer entscheidender. Planning Analytics bietet systemweite Überprüfbarkeit, verfolgt Benutzeraktionen und ermöglicht das Zurücksetzen auf historische Punkte. Diese Grundlage ermöglicht es Unternehmen, KI-gestützte Planung einzuführen und gleichzeitig die Governance- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Der Markt für Unternehmensplanung entwickelt sich rasant. Organisationen suchen nach Plattformen, die Benutzerfreundlichkeit mit großer Flexibilität verbinden, mehrere Planungsansätze unterstützen und über Regionen und Funktionen hinweg skalieren. IBM Planning Analytics erfüllt diese Anforderungen mit flexiblen Bereitstellungsoptionen, konfigurierbaren Workflows und einer bewährten Leistungsmanagement-Grundlage für Unternehmen.
Wir glauben, dass die Ernennung zum Leader das Engagement von IBM bekräftigt, Finanzteams und Geschäftsplanern dabei zu helfen, schneller, sicherer und belastbarer zu arbeiten. Da Unsicherheit zur Norm wird, müssen Planungsplattformen mehr tun als nur rechnen – sie müssen Daten, Menschen und Entscheidungen in Echtzeit verbinden.
Um mehr über IBM Planning Analytics und wie es moderne Planung, Budgetierung und Prognose unterstützen kann zu erfahren, besuchen Sie den IDC MarketScape oder fragen Sie eine Demo an.
Diese Ankündigung basiert auf der IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessment (IDC #US52978625e, Januar 2026).