IBM wurde im IDC MarketScape 2026 als führendes Unternehmen für Anwendungen in den Bereichen Unternehmensplanung, Budgetierung und Prognose ausgezeichnet

Jeder Planungszyklus kann sich vertraut anfühlen: unzusammenhängende Tabellenkalkulationen, zu viele Annahmen und bei weitem nicht genug Zeit, um eine Prognose zu erstellen, der das Unternehmen vertrauen kann. Da die Volatilität zunimmt und die Führungskräfte schnellere Antworten verlangen, sind die Lücken in den alten Planungstools nicht mehr zu übersehen.

Deshalb freuen wir uns , mitteilen zu können, dass IBM als Leader in der IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Planning, Budgeting, and Forecasting Applications 2026 Vendor Assessmentausgezeichnet wurde.

Wir glauben, dass diese Anerkennung einen umfassenderen Wandel im Markt widerspiegelt. Die Planung ist nicht länger eine periodische Finanzübung – sie entwickelt sich zu einer kontinuierlichen, unternehmensweiten Funktion, die Leistung, Flexibilität und Intelligenz im großen Maßstab erfordert.