IBM wird im Gartner Magic Quadrant 2026 für Observability-Plattformen als führend eingestuft

IBM unterstützt Unternehmen dabei, die nächste Ära der Observability mit KI-gestützter operativer Intelligenz für die heutigen hybriden, cloudnativen und KI-gestützten Umgebungen zu meistern.
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass IBM im Gartner Magic Quadrant 2026 für Observability-Plattformen als Leader anerkannt wurde.
Observability-Käufer sind gefordert, hybride Apps, cloudnativ Plattformen und KI-Workloads zu betreiben und gleichzeitig Risiko, Kosten und die mittlere Zeit bis zur Lösung (MTTR) zu reduzieren. Unserer Meinung nach ist diese Anerkennung wichtig, weil sich die Categories über Telemetrie hinaus auf Operational Intelligence ausdehnt. Bei der Observability im Jahr 2026 geht es darum, Auswirkungen zu verstehen, Ursachen zu erklären und vertrauenswürdige Maßnahmen über Anwendungen, Infrastruktur, KI-Systeme und Geschäftsdienste hinweg zu ergreifen.
Wir glauben, dass diese Anerkennung das kontinuierliche Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen dabei zu helfen, diese sich entwickelnden Ziele der Beobachtbarkeit zu erreichen und zunehmend komplexe hybride, Cloud-native und KI-gestützte Umgebungen mit Zuversicht zu betreiben.
Die Unternehmen von heute stehen vor einer schwierigen Realität: Moderne Anwendungen sind über Clouds, Container, Dienste, APIs und zunehmend auch KI-gestützte Workloads verteilt. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur in der Erfassung von Telemetriedaten. Es geht darum, zu verstehen, was zählt, die Ursachen schnell zu identifizieren und sichere operative Entscheidungen zu treffen.
IBM® Instana wurde entwickelt, um diese Herausforderung durch einen differenzierten Ansatz zur Observability zu bewältigen:
Diese Funktionen Unternehmen dabei, die operative Komplexität zu reduzieren, die Störungsbehebung zu beschleunigen und das Vertrauen in die Entscheidungsfindung zu verbessern. Teams müssen häufig Datentreue, Flexibilität der Bereitstellung, Offenheit und Kostenkontrolle in Einklang bringen – daher wurde Instana entwickelt, um diese Zielkonflikte zu reduzieren.
Da KI zunehmend in kritische Anwendungen integriert wird, muss sich auch die Observability entsprechend weiterentwickeln.
Zu den jüngsten Innovationen von Instana gehören dedizierte Observability für generative KI-Anwendungen, Large Language Models (LLMs) und KI-Agenten, die Unternehmen dabei helfen, Anwendungsleistung, Prompt-Flows, Token-Verbrauch, Abhängigkeiten und Betriebsverhalten auf KI-gestützten Systemen zu verstehen.
IBM hat auch KI-Agenten eingeführt, die die Untersuchung von Vorfällen und die Ursachenanalyse beschleunigen. Anstatt sich auf undurchsichtige KI-generierte Schlussfolgerungen zu verlassen, kombiniert Instana deterministische Analysen, statistische Modelle und generative KI-Erklärungen, um den Bedienern zu helfen, nicht nur zu verstehen, was passiert ist, sondern auch, warum es passiert ist und welche Maßnahmen helfen, das Problem schneller zu lösen.
Dieser Ansatz spiegelt IBMs langjähriges Engagement für vertrauenswürdige KI und den Einsatz von KI zur Unterstützung menschlicher Entscheidungsfindung wider, wobei Transparenz, Governance und operative Kontrolle erhalten bleiben. Da Unternehmen KI unternehmensweit skalieren, wird Vertrauen in Operational Intelligence genauso wichtig wie Geschwindigkeit.
Bei IBM THINK kündigte IBM die IBM® Concert-Plattform an, die die Entwicklung von IBMs Investitionen in Observability, Automatisierung, Resilienz und Leistung zu einer einheitlichen agentischen Betriebsplattform repräsentiert.
Observability ist die Grundlage für moderne Operationen. Im Zeitalter der Observability benötigen Teams mehr als nur Erkenntnis. Teams benötigen einen gemeinsamen Kontext, eine gemeinsame Priorisierung, Steuerung und koordinierte Ausführung aller Tools und Teams, die dafür verantwortlich sind, dass geschäftskritische Systeme kontinuierlich laufen.
Instana spielt eine grundlegende Rolle auf der Concert-Plattform und bietet Observability-Kontext in Echtzeit, der die Betriebsinformationen unterstützt. Durch hochpräzise Telemetrie, Echtzeit-Abhängigkeitsanalyse, Topologie-Bewusstsein und Observability von KI-Workloads liefert Instana den vertrauenswürdigen Kontext, der erforderlich ist, um den Zustand und die Leistung von Anwendung, Infrastruktur und KI-Systemen in hybriden Umgebungen zu verstehen.
Concert baut auf dieser Grundlage auf, indem es operative Erkenntnisse mit Risiko-, Geschäftsauswirkungs- und Sanierungs-Workflows in einem gemeinsamen Betriebsmodell verknüpft. Dies hilft Unternehmen, über die traditionelle Observability und Incident Response hinauszugehen und sich auf vertrauenswürdige operative Intelligenz zu konzentrieren. So können Teams Prioritäten setzen und koordinierte Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu reduzieren, die Leistung zu verbessern, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und Kosten und Leistung in zunehmend komplexen Unternehmensumgebungen zu optimieren.
Wir sind unseren Kunden, Partnern und IBM-Teams dankbar, deren Feedback, Innovationen und Zusammenarbeit die Entwicklung von Instana weiterhin prägen.
Da Observability, KI und Betrieb weiter zusammenwachsen, setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, Unternehmen dabei zu unterstützen, mit mehr Vertrauen, Flexibilität und Kontrolle zu arbeiten.
IBM Instana Observability kennenlernen
Gartner® Magic Quadrant™ for Observability Platforms, Padraig Byrne, Martin Caren, D.B. Cummings, Neil Young, 13. Juli 2026.
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