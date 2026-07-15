IBM wird im Gartner Magic Quadrant 2026 für Observability-Plattformen als führend eingestuft

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass IBM im Gartner Magic Quadrant 2026 für Observability-Plattformen als Leader anerkannt wurde.

Observability-Käufer sind gefordert, hybride Apps, cloudnativ Plattformen und KI-Workloads zu betreiben und gleichzeitig Risiko, Kosten und die mittlere Zeit bis zur Lösung (MTTR) zu reduzieren. Unserer Meinung nach ist diese Anerkennung wichtig, weil sich die Categories über Telemetrie hinaus auf Operational Intelligence ausdehnt. Bei der Observability im Jahr 2026 geht es darum, Auswirkungen zu verstehen, Ursachen zu erklären und vertrauenswürdige Maßnahmen über Anwendungen, Infrastruktur, KI-Systeme und Geschäftsdienste hinweg zu ergreifen.

Wir glauben, dass diese Anerkennung das kontinuierliche Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen dabei zu helfen, diese sich entwickelnden Ziele der Beobachtbarkeit zu erreichen und zunehmend komplexe hybride, Cloud-native und KI-gestützte Umgebungen mit Zuversicht zu betreiben.

Lesen Sie ein kostenloses Exemplar des Berichts