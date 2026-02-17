IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Augmented Data Quality Solutions 2026 als führend eingestuft

IBM gab heute bekannt, dass es im Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2026 als führend eingestuft wurde. Wir glauben, dass diese Anerkennung die Rolle von IBM bei der Neudefinition von Datenqualität für das Zeitalter der KI unterstreicht.
Da Unternehmen die Einführung generativer KI und intelligenter Automatisierung beschleunigen, ist die Datenqualität zur Grundlage für die Unternehmensleistung geworden. KI-Systeme, Analyseplattformen und agentische Workflows basieren auf genauen, kontrollierten und kontextreichen Daten. Traditionelle Ansätze – manuelle Regelerstellung, reaktive Bereinigung und isolierte Werkzeuge – sind nicht für die Größe und Komplexität moderner Ökosysteme ausgelegt.
Der Ansatz von IBM zur Verbesserung der Datenqualität, der über watsonx.data intelligence bereitgestellt wird, nutzt KI und Automatisierung, um Unternehmen dabei zu helfen, das Vertrauen über den gesamten Datenlebenszyklus hinweg proaktiv zu managen.
Watsonx.data intelligence integriert Metadaten, Governance und Qualität in eine einheitliche Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, von reaktiver Sanierung zu kontinuierlichem Vertrauen zu verschieben.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Durch den Einsatz von KI zur Automatisierung von Erkennung, Profilerstellung und Regelgenerierung ermöglicht IBM Unternehmen, Governance- und Qualitätsmaßnahmen zu skalieren, ohne den manuellen Aufwand zu erhöhen.
Dies ist besonders entscheidend, da sich KI-Systeme in Richtung agentenbasierter Architekturen entwickeln, bei denen automatisierte Agenten auf vertrauenswürdige Eingaben angewiesen sind, um Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen. Eine erweiterte Datenqualität trägt dazu bei, dass diese Systeme transparent und kontrolliert arbeiten.
Moderne KI-Initiativen basieren auf vielfältigen Datenquellen, darunter strukturierte Daten, halbstrukturierte Inhalte und unstrukturierte Dokumente.
Watsonx.data intelligence unterstützt die Extraktion, Klassifizierung und Vektorisierung von unstrukturierten Inhalten und bereitet diese für Anwendungsfälle von KI vor, während die Governance-Überwachung aufrechterhalten wird. Die integrierten Funktionen zur Herkunftsanalyse ermöglichen die Rückverfolgbarkeit von vorgelagerten Quelldokumenten über kuratierte Datensätze bis hin zu den nachgelagerten Eingaben für KI-Modelle.
Diese End-to-End-Transparenz unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das Risikomanagement und die Erklärbarkeit – wesentliche Anforderungen, wenn Unternehmen KI in regulierten und geschäftskritischen Umgebungen bereitstellen.
Die Funktionen von IBM zur Verbesserung der Datenqualität sind für den Betrieb in Hybrid-, Multi-Cloud- und lokalen Umgebungen konzipiert. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenbestände zu modernisieren und gleichzeitig die Governance-Standards für verteilte Architekturen aufrechtzuerhalten.
IBM investiert weiter in Funktionen, die eine aktive, intelligente Data Fabric unterstützen – in der Metadaten, Qualität und Governance KI-Systeme und Automatisierung-Workflows dynamisch informieren.
Zusätzlich zur Auszeichnung als Leader im 2026 Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions wurde IBM auch als Leader im 2025 Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions und im 2026 Gartner Magic Quadrant for Data and Analytics Governance Platforms anerkannt. Wir glauben, dass diese Auszeichnungen den integrierten Ansatz von IBM widerspiegeln, vertrauenswürdige Datengrundlagen für KI zu liefern.
Wenn Unternehmen von KI-Experimenten zur unternehmensweiten Bereitstellung übergehen, wird die Datenqualität zur Grundlage für Leistung, Compliance und Vertrauen.
Die Intelligence-Plattform watsonx.data von IBM hilft Unternehmen dabei, die Datenqualität im gesamten Daten- und KI-Lebenszyklus zu verbessern – und unterstützt so Automatisierung, Transparenz und Resilienz in zunehmend komplexen digitalen Ökosystemen.
IBM investiert weiterhin in die autonome Kuratierung von Datenprodukten, KI-gestützte Governance und eine einheitliche Verwaltung strukturierter und unstrukturierter Daten über watsonx. Wir glauben, dass diese Auszeichnung das kontinuierliche Engagement von IBM widerspiegelt, Unternehmen dabei zu helfen, heute und in Zukunft vertrauenswürdige Grundlagen für Daten und KI zu schaffen.
Mehr erfahren über IBMs Führungsrolle in der Datenqualität und wie watsonx.data intelligence Ihrem Unternehmen helfen kann, vertrauenswürdige KI-Systeme aufzubauen.
