IBM wurde im Gartner® Magic Quadrant™ for Augmented Data Quality Solutions 2026 als führend eingestuft

Watsonx.data intelligence integriert Metadaten, Governance und Qualität in eine einheitliche Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, von reaktiver Sanierung zu kontinuierlichem Vertrauen zu verschieben.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

KI-unterstützte Regelerstellung , die es Benutzern ermöglicht, natürliche Sprache in ausführbare Datenqualitätsregeln zu übersetzen

, die es Benutzern ermöglicht, natürliche Sprache in ausführbare Datenqualitätsregeln zu übersetzen Automatisierte Empfehlungen und Workflows zur Problembehebung , um die Problemlösung zu beschleunigen

, um die Problemlösung zu beschleunigen Business-Context-Sichtbarkeit , die Datenqualität mit betrieblichen Auswirkungen und Entscheidungsfindung verknüpft

, die Datenqualität mit betrieblichen Auswirkungen und Entscheidungsfindung verknüpft Datenverträge, die die Erwartungen zwischen Erzeugern und Verbrauchern in Analyse- und KI-Pipelines formalisieren

Durch den Einsatz von KI zur Automatisierung von Erkennung, Profilerstellung und Regelgenerierung ermöglicht IBM Unternehmen, Governance- und Qualitätsmaßnahmen zu skalieren, ohne den manuellen Aufwand zu erhöhen.

Dies ist besonders entscheidend, da sich KI-Systeme in Richtung agentenbasierter Architekturen entwickeln, bei denen automatisierte Agenten auf vertrauenswürdige Eingaben angewiesen sind, um Aufgaben auszuführen und Entscheidungen zu treffen. Eine erweiterte Datenqualität trägt dazu bei, dass diese Systeme transparent und kontrolliert arbeiten.