IBM wurde im 2026 Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms als „Leader“ anerkannt

IBM wurde zum zweiten Mal in Folge in den Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) Platforms 2026 als Leader ausgezeichnet. IBM ist der Ansicht, dass diese Auszeichnung die kontinuierliche Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI unter Einhaltung von Governance-Grundsätzen, mit Flexibilität und messbaren Geschäftsergebnissen zu implementieren.

Während Unternehmen von KI-Experimenten in die Produktion wechseln, benötigen sie Plattformen, die Skalierung unterstützen, Komplexität verwalten und verantwortungsvolle Nutzung gewährleisten können. Das Watsonx-Portfolio wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen, indem es Teams in die Lage versetzt, KI in Hybrid-Cloud-Umgebungen mit Zuversicht zu entwickeln, bereitzustellen und zu steuern.

Das watsonx-Portfolio an KI-Produkten vereint watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI und IBM Bob zu einem modularen, durchgängigen KI-Stack. Es unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Daten-, Entwicklungs- und Geschäftsteams, um Unternehmensdaten in kontrollierte, transparente und wertvolle KI umzuwandeln.



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