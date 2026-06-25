IBM wurde im 2026 Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms als „Leader“ anerkannt

Die Produkt-Roadmap von IBM zielt darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, agentische KI in die Praxis umzusetzen und immer komplexer werdende KI-Umgebungen zu verwalten.
IBM wurde zum zweiten Mal in Folge in den Gartner Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning (DSML) Platforms 2026 als Leader ausgezeichnet. IBM ist der Ansicht, dass diese Auszeichnung die kontinuierliche Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt, Unternehmen dabei zu unterstützen, KI unter Einhaltung von Governance-Grundsätzen, mit Flexibilität und messbaren Geschäftsergebnissen zu implementieren.
Während Unternehmen von KI-Experimenten in die Produktion wechseln, benötigen sie Plattformen, die Skalierung unterstützen, Komplexität verwalten und verantwortungsvolle Nutzung gewährleisten können. Das Watsonx-Portfolio wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen, indem es Teams in die Lage versetzt, KI in Hybrid-Cloud-Umgebungen mit Zuversicht zu entwickeln, bereitzustellen und zu steuern.
Das watsonx-Portfolio an KI-Produkten vereint watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance, watsonx Orchestrate, watsonx BI und IBM Bob zu einem modularen, durchgängigen KI-Stack. Es unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Daten-, Entwicklungs- und Geschäftsteams, um Unternehmensdaten in kontrollierte, transparente und wertvolle KI umzuwandeln.
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IBM bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Funktionen aus dem gesamten watsonx-Portfolio, das die Bereiche Daten, KI und Governance abdeckt.
IBM investiert weiterhin in das watsonx-Portfolio, um die nächste Generation der Unternehmens-KI zu unterstützen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Ausbau vorkonfigurierter KI-Agenten und -Tools, der Verbesserung der Funktionen zur Verwaltung von KI-Systemen in großem Maßstab sowie der Steigerung des Nutzens, den Unternehmen aus ihren bestehenden KI-Investitionen ziehen. Die Produkt-Roadmap von IBM soll Unternehmen dabei helfen, agentische KI zu operationalisieren und zunehmend komplexere KI-Umgebungen zu verwalten.
IBM Bob ist eine bedeutende Unternehmensinitiative für 2026. Bob ist ein KI-Ausführungssystem und agentischer Partner, der die Produktivität über den gesamten Softwareentwicklungszyklus hinweg fördert, indem er Modelle, Agenten und Tools orchestriert, um Arbeit weit über die Codegenerierung hinaus zu automatisieren.
Von der inneren bis zur äußeren Schleife deckt IBM Bob alles ab: Bearbeitung, Erstellung, Refactoring, Sicherheitsoptimierung, Tests, Dokumentation, Modernisierung und CI/CD in großem Maßstab. Es optimiert kontinuierlich die KI-Ausführung, indem es das richtige Modell der richtigen Aufgabe zuordnet und Kosten, Qualität und Leistung intelligent in Einklang bringt. IBM Bob bietet nicht nur mehr Modelle, sondern auch bessere Ergebnisse zu den niedrigsten erforderlichen Kosten, mit integrierter Governance und keinerlei Komplexität für Ihre Teams. Dies steht im Einklang mit den Prinzipien von IBM, offen, hybrid und verantwortungsbewusst zu sein.
Die neuesten Innovationen von IBM im Bereich watsonx.data und Confluent gehen direkt auf den Bedarf an einer einheitlichen Kontextschicht in Multi-Agenten-KI-Systemen ein. Durch die Kombination von semantischem Kontext, Echtzeit-Streaming, OpenRAG, OpenSearch und verwalteter Datenintelligenz in Hybrid-Umgebungen ermöglicht IBM Unternehmen die operative Umsetzung vertrauenswürdiger, kontextsensitiver KI in großem Maßstab.
Quelle: Gartner, Magic Quadrant AI Platforms for Data Science and Machine Learning Platforms, Yogesh Bhatt, Afraz Jaffri, Diarmuid Curran, 17. Juni 2026
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