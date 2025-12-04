IBM wird im Magic Quadrant 2025 für Zugriffsmanagement als führendes Unternehmen ausgezeichnet – IBMs Sichtweise

Da die Identität zum verbindenden Element des digitalen Vertrauens wird, konzentriert sich IBM darauf, Kunden dabei zu unterstützen, Menschen, Daten und Workloads überall sicher zu vernetzen. In unserer Roadmap setzen wir auf Innovationen in den Bereichen passwortlose Erfahrung, adaptiver risikobasierter Zugriff, KI-gestützte Governance und hybride Identitätsarchitekturen, die über Cloud-, Rechenzentrums- und KI-gesteuerte Umgebungen hinweg skalieren. Wir betrachten dies als Meilenstein in unserem Bestreben, einen sicheren und nahtlosen Zugriff im Unternehmensmaßstab zu ermöglichen.
„Identität ist heute das verbindende Element des modernen digitalen Vertrauens“, sagt Patrick Wardrop, Direktor von Verify Products. "Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung unseren Fortschritt im Bereich des adaptiven, passwortlosen Zugangs und der KI-integrierten Governance unterstreicht und unseren Kunden dabei hilft, eine sichere und reibungslose Interaktion zwischen Nutzern, Diensten und Workloads zu gewährleisten."