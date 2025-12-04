Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wird im Magic Quadrant 2025 für Zugriffsmanagement als führendes Unternehmen ausgezeichnet – IBMs Sichtweise

Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung die langfristige Strategie von IBM bestätigt: den Aufbau einer Identity-First-Sicherheitsgrundlage. Diese hilft Unternehmen, Zugriff, Governance und Risiko-Erkenntnisse in verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen.

Veröffentlicht 4. Dezember 2025
Digitale Illustration von Fenstern und Dashboard
By Bob Slocum

Wir sind stolz darauf, dass IBM im Magic Quadrant 2025 für Access Management als führendes Unternehmen anerkannt wurde. Für uns spiegelt diese Auszeichnung die Stärke unseres IBM Security Verify-Portfolios wider und unser kontinuierliches Investment in sicheren, reibungslosen Zugriff für jede Identität in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

Erfüllung der sich wandelnden Anforderungen moderner Identitätsprogramme

In den letzten Jahren haben wir die Innovation im gesamten Verify-Portfolio beschleunigt, um den Anforderungen moderner Identitätsprogramme gerecht zu werden. Wir haben die passwortlose und phishing-resistente Authentifizierung erweitert, die Nutzererfahrung bei Registrierung und Onboarding verbessert und die Unterstützung für moderne Identitätsanbieter und Anwendungsökosysteme ausgebaut. Für Mitarbeiter-, Kunden- und Partneridentitäten sowie für die schnell wachsende Kategorie der Maschinen- und Workload-Identitäten bietet IBM Verify leistungsstarke Funktionen für Identitätsdaten, Lebenszyklus-Automatisierung, Governance und adaptiven Zugriff.

Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung die langfristige Strategie von IBM bestätigt: den Aufbau einer Identity-First-Sicherheitsgrundlage. Diese hilft Unternehmen, Zugriff, Governance und Risiko-Erkenntnisse in verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen. Mit einer globalen Marke, tiefgehender Branchenexpertise und einem der größten Ökosysteme für Identität und Sicherheit ist IBM bestens positioniert, um eine Vielzahl von Anforderungen im Zugriffsmanagement zu erfüllen – vom Belegschaftszugriff über die Verbraucherauthentifizierung bis hin zum Maschinenzugriff für APIs, Workloads und KI-Systeme.

Wir konzentrieren uns darauf, Kunden überall eine sichere Verbindung zu ermöglichen

Da die Identität zum verbindenden Element des digitalen Vertrauens wird, konzentriert sich IBM darauf, Kunden dabei zu unterstützen, Menschen, Daten und Workloads überall sicher zu vernetzen. In unserer Roadmap setzen wir auf Innovationen in den Bereichen passwortlose Erfahrung, adaptiver risikobasierter Zugriff, KI-gestützte Governance und hybride Identitätsarchitekturen, die über Cloud-, Rechenzentrums- und KI-gesteuerte Umgebungen hinweg skalieren. Wir betrachten dies als Meilenstein in unserem Bestreben, einen sicheren und nahtlosen Zugriff im Unternehmensmaßstab zu ermöglichen.

„Identität ist heute das verbindende Element des modernen digitalen Vertrauens“, sagt Patrick Wardrop, Direktor von Verify Products. "Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung unseren Fortschritt im Bereich des adaptiven, passwortlosen Zugangs und der KI-integrierten Governance unterstreicht und unseren Kunden dabei hilft, eine sichere und reibungslose Interaktion zwischen Nutzern, Diensten und Workloads zu gewährleisten."

Drei Grundpfeiler des Zugriffsmanagements

IBM Verify basiert auf drei Grundpfeilern, die die Zukunft des Zugriffsmanagements definieren:

1. Sicherer, reibungsloser Zugriff

Passwortlose und Phishing-resistente Authentifizierung, unterstützt durch adaptive KI und optimiert für Nutzer-, Partner- und Maschinenidentitäten.

2.Einheitliche Governance und Identitätsrisiko-Erkenntnisse:

Konsolidierte Verzeichnisse, automatisiertes Lebenszyklusmanagement und kontinuierliche Überwachung durch ITDR und ISPM ermöglichen konsistente, identitätsorientierte Richtlinien in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

3. Ein hybrides, KI-gestütztes Identitätsgewebe

Eine skalierbare, herstellerunabhängige Grundlage verbindet Menschen, Workloads, APIs und KI-Agenten durch einheitlichen Zugriff, Governance und Analyse – und unterstützt damit Zero-Trust sowie eine sichere digitale Transformation.

Zusammen bilden diese Funktionen die Vision von IBM für die Zukunft der Identität: eine intelligente, einheitliche Struktur, die jede Identität schützt, Abläufe vereinfacht und überall Vertrauen schafft.

Lesen Sie den vollständigen Bericht des Gartner Magic Quadrant for Access Management 2025

Bob Slocum

Identity Product Marketing Team Lead