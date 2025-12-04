IBM wird im Magic Quadrant 2025 für Zugriffsmanagement als führendes Unternehmen ausgezeichnet – IBMs Sichtweise

In den letzten Jahren haben wir die Innovation im gesamten Verify-Portfolio beschleunigt, um den Anforderungen moderner Identitätsprogramme gerecht zu werden. Wir haben die passwortlose und phishing-resistente Authentifizierung erweitert, die Nutzererfahrung bei Registrierung und Onboarding verbessert und die Unterstützung für moderne Identitätsanbieter und Anwendungsökosysteme ausgebaut. Für Mitarbeiter-, Kunden- und Partneridentitäten sowie für die schnell wachsende Kategorie der Maschinen- und Workload-Identitäten bietet IBM Verify leistungsstarke Funktionen für Identitätsdaten, Lebenszyklus-Automatisierung, Governance und adaptiven Zugriff.

Wir sind überzeugt, dass diese Auszeichnung die langfristige Strategie von IBM bestätigt: den Aufbau einer Identity-First-Sicherheitsgrundlage. Diese hilft Unternehmen, Zugriff, Governance und Risiko-Erkenntnisse in verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen. Mit einer globalen Marke, tiefgehender Branchenexpertise und einem der größten Ökosysteme für Identität und Sicherheit ist IBM bestens positioniert, um eine Vielzahl von Anforderungen im Zugriffsmanagement zu erfüllen – vom Belegschaftszugriff über die Verbraucherauthentifizierung bis hin zum Maschinenzugriff für APIs, Workloads und KI-Systeme.