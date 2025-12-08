Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IBM im IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment als führend eingestuft wurde.

Während Unternehmen ihre KI-Initiativen skalieren wollen, beschleunigt KI-Governance die vertrauenswürdige Einführung von KI. Für unsere Kunden und Partner ist die Kernaussage einfach: Mit watsonx.governance können Sie Modelle, Agenten und Risiken über verschiedene Clouds hinweg verwalten und es flexibel in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren, um jede KI unabhängig von ihrem Standort zu steuern.

In dem Bericht heißt es: „Unternehmen sollten IBM watsonx.governance in Betracht ziehen, wenn sie eine umfassende, plattformunabhängige KI-Governance für traditionelles maschinelles Lernen, generative KI und agentische KI in Multicloud- oder Hybridumgebungen benötigen. Es eignet sich ideal für regulierte Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Regierung, die die Einhaltung von Rahmenwerken wie EU AI Act, NIST AI RMF und ISO 42001 erfordern. Die Plattform bietet automatisierte Compliance-Workflows, auf AI Risk Atlas basierende Kontrollen und Echtzeit-Schutzmechanismen, unterstützt durch modulare Bereitstellung, offene Integrationen und von IBM Forschung unterstützte Innovationen für skalierbare, Unternehmensklasse-Governance.