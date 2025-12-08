Kunden berichten uns immer wieder, dass watsonx.governance Audits verkürzen, die Laufzeitüberwachung verbessern, den Standort von Modellen verwalten und KI-Initiativen verantwortungsvoll skalieren kann. Unternehmen wie Deloitte nutzen sie als einheitliche KI-Governance-Ebene innerhalb ihrer Risiko- und Compliance-Praktiken, um regulatorische Verpflichtungen, KI-Risiken und -Kontrollen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verwalten und sie als Blaupause für Kunden zu nutzen, die verantwortungsvolle KI in großem Maßstab operationalisieren möchten.
Auch andere führende Unternehmen teilen diese Ansicht. EY beispielsweise bettet starke KI-Governance in seine Steuer- und Finanzplattformen ein, um Kunden dabei zu helfen, verantwortungsvolle KI im großen Maßstab zu operationalisieren.
„Da Steuerabteilungen den Einsatz von KI beschleunigen, werden solide Governance-Rahmenbedingungen unerlässlich, um Vertrauen, Transparenz und Compliance in allen Modellen und Prozessen zu gewährleisten“, sagte Christopher Aiken, Leiter des Bereichs Steuerplattformen bei EY. „Wir bei EY sehen KI-Governance-Plattformen wie IBM watsonx.governance als Grundlage, um Steuer- und Finanzführungskräfte bei der verantwortungsvollen Implementierung von KI zu unterstützen und die Modellüberwachung, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und das operative Risikomanagement miteinander zu verknüpfen. Dieser ganzheitliche Ansatz dient nicht nur dem Risikomanagement, sondern ermöglicht es Unternehmen, KI mit Zuversicht zu skalieren und genauere, prüfbare und vertrauenswürdige Steuerergebnisse zu erzielen.“
Wir glauben, dass die Anerkennung durch IDC MarketScape eine einfache Realität verdeutlicht: Der Übergang von KI-Piloten zur Produktion geht schneller und risikoärmer, wenn die richtige Governance stimmt.
Möchten Sie die vollständige Analyse? Lesen Sie hier den Auszug aus dem IDC MarketScape und erkunden Sie, wie watsonx.governance Ihre Anforderungen an die KI-Governance erfüllen kann.