Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wurde im IDC MarketScape Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment als führend eingestuft

Mit IBM watsonx.governance können Sie Modelle, Agenten und Risiken cloudübergreifend verwalten und sie flexibel in den vorhandenen Technologie-Stack integrieren, um KI zu steuern, wo auch immer sie sich befindet. 

Veröffentlicht 8. Dezember 2025
Digitale Illustration mit konzentrischen Kreisen und kleinen schwarzen Punkten darin

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IBM im IDC MarketScape: Worldwide Unified AI Governance Platforms 2025 Vendor Assessment als führend eingestuft wurde.  

Während Unternehmen ihre KI-Initiativen skalieren wollen, beschleunigt KI-Governance die vertrauenswürdige Einführung von KI. Für unsere Kunden und Partner ist die Kernaussage einfach: Mit watsonx.governance können Sie Modelle, Agenten und Risiken über verschiedene Clouds hinweg verwalten und es flexibel in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren, um jede KI unabhängig von ihrem Standort zu steuern.  

In dem Bericht heißt es: „Unternehmen sollten IBM watsonx.governance in Betracht ziehen, wenn sie eine umfassende, plattformunabhängige KI-Governance für traditionelles maschinelles Lernen, generative KI und agentische KI in Multicloud- oder Hybridumgebungen benötigen. Es eignet sich ideal für regulierte Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Regierung, die die Einhaltung von Rahmenwerken wie EU AI Act, NIST AI RMF und ISO 42001 erfordern. Die Plattform bietet automatisierte Compliance-Workflows, auf AI Risk Atlas basierende Kontrollen und Echtzeit-Schutzmechanismen, unterstützt durch modulare Bereitstellung, offene Integrationen und von IBM Forschung unterstützte Innovationen für skalierbare, Unternehmensklasse-Governance.

Grafik zu IBM als Marktführer in IDC Marketscape

Das IDC MarketScape-Anbieteranalysemodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Konkurrenzfähigkeit von Technologie und Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. Der Capabilities Score misst das Produkt des Lieferanten, die Markteinführung und die Geschäftsausführung auf kurze Sicht. Die Strategie misst die Ausrichtung der Lieferantenstrategien auf die Kundenanforderungen innerhalb eines Zeitraums von 3 bis 5 Jahren. Der Marktanteil der Lieferanten wird durch die Größe der Symbole dargestellt.

Warum eine einheitliche KI-Governance jetzt wichtiger ist

Der KI-Stack diversifiziert sich rasant: Traditionelle ML-Pipelines stehen neben feinabgestimmten LLMs und agentischer KI. Unternehmen nutzen Vermögenswerte aus mehreren Quellen und setzen sie auf verschiedene Plattformen ein. Daher reicht eine Governance, die nur eine Art von KI überwacht, nicht aus.  

Die Governance muss ML, generative KI und agentische KI mit Echtzeitkontrollen und Compliance durch Design abdecken. Unternehmen benötigen eine plattformunabhängige Lösung, die Richtlinien durchsetzen, Compliance nachweisen und Kontrollen in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen verwalten kann. Angesichts des Drucks und der Vorgaben, mehr mit KI zu tun, ist dies zu einer Anforderung auf Vorstandsebene geworden.  

Drei Faktoren treiben diese Dringlichkeit an: 

  1. Erweiterung des Bedarfs an Bewertung und Beobachtung:  Mit dem Wachstum von ML, generativen und agentischen Systemen wachsen auch die operative Komplexität und das Risiko. KI-Agenten bewegen sich rasant von Piloten in die Produktion, und Unternehmen suchen zunehmend nach Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren, die Exposition zu minimieren und die Kontrolle zu verbessern. 
  2. Notwendigkeit der Echtzeitüberwachung: Prompt Injection, Jailbreaks, Datenlecks und Halluzinationen erfordern jetzt die Durchsetzung von Richtlinien und die Einbindung von Evaluatoren sowie Echtzeit-Schutzmechanismen, nicht nur Offline- und nachträgliche Überprüfungen.  
  3. Unternehmen müssen sich an sich wandelnde und komplizierte Vorschriften halten: Unternehmen müssen die Einhaltung von Frameworks wie EU AI Act, NIST AI RMF und ISO 42001 mit prüfbaren Nachweisen nachweisen.  

IDC MarketScapes Bewertungsframework

Das strenge Bewertungsframework von IDC MarketScape bietet eine objektive Bewertung durch Dritte, der Unternehmen vertrauen können, wenn sie Entscheidungen zur Bewertung von KI-Modellen treffen, und zwar auf folgender Grundlage:  

  • Funktionen: Die IDC MarketScape-Bewertung untersucht die einheitliche KI-Governance über den gesamten Lebenszyklus von traditionellem ML, generativer KI und agentischer KI. Sie bewerten Funktionen von Problemdefinition und -planung, Modellentwicklung, Bereitstellung, Laufzeitüberwachung sowie laufendem Risiko-, Sicherheits- und Compliance-Management. 
  • Nachweis von Kunden: Das IDC MarketScape integriert direkte Kundenreferenzen an Lieferanten hinsichtlich des gelieferten Werts, der Benutzerfreundlichkeit, der Implementierungserfahrung und der allgemeinen Zufriedenheit und liefert greifbare Beweise über Produktdemonstrationen oder Labortests hinaus. 
  • Zukunftsfähigkeit: Der Strategieblick von IDC MarketScape bewertet, wie gut ein Anbieter für die nächsten 3–5 Jahre aufgestellt ist, indem Kundenerfolg, Lieferabdeckung, geplante Funktionalität, Branchen, Ökosystem, Strategie und F&E-Tempo berücksichtigt werden. 

Wie IBM watsonx.governance gewinnt

End-to-End-Governance, plattformunabhängig: 

  • Steuern Sie KI unabhängig davon, wo sie entwickelt wurde (IBM, Open Source, OpenAI, AWS, Meta oder andere Plattformen) oder wo sie ausgeführt wird, z. B. in der IBM Cloud oder AWS (einschließlich GovCloud), Azure, Oracle Cloud, On-Prem und Hybrid – ohne Replatforming. 

Observability von KI-Agenten

  • Beobachten Sie die Leistung der Agenten über die Betriebszeit hinaus. Verfolgen Sie Genauigkeit, Halluzinationen und Kontextrelevanz mit lückenloser Erfassung von Telemetrie- und Argumentationsspuren für vollständige Überprüfbarkeit. 
  • Bewerten Sie das Verhalten der Agenten kontinuierlich durch automatisierte Tests und versionierte Benchmarks, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit über alle Updates hinweg zu gewährleisten. 
  • Gleichen Sie Kosten, Latenz und Leistung mit visualisierten Erkenntnissen aus, die Probleme identifizieren, Verbesserungen empfehlen und eine kontinuierliche Feinabstimmung der Leistung des Bearbeiters ermöglichen. 

Entscheidungssicherung in der Produktion:  

  • Behandeln Sie Agenten wie verwaltete Assets; kontinuierliche Bewertung im Regelkreis, Durchsetzung der Richtlinien und automatisierte Blockierung/Weiterleitung/Ausweichlösung bei Bedarf.
  • Dynamisches Routing, wie z. B. das automatische Auslösen einer externen Websuche oder alternativer Workflows bei geringer Kontextqualität. 

Integrierte Compliance und Sicherheit: 

  • Integrierte Risikobewertungen und Compliance-Pläne, um proaktiv Verpflichtungen und Kontrollen zu identifizieren, Risiken zu mindern und die Einhaltung interner Richtlinien, Branchenstandards und Vorschriften zu erleichtern.
  • Die Integration in Guardium AI Security ermöglicht die Erkennung von Schatten-KI und eine einheitliche Ansicht von Governance- und Sicherheits-Metriken. 

Was Kunden uns sagen 

Kunden berichten uns immer wieder, dass watsonx.governance Audits verkürzen, die Laufzeitüberwachung verbessern, den Standort von Modellen verwalten und KI-Initiativen verantwortungsvoll skalieren kann. Unternehmen wie Deloitte nutzen sie als einheitliche KI-Governance-Ebene innerhalb ihrer Risiko- und Compliance-Praktiken, um regulatorische Verpflichtungen, KI-Risiken und -Kontrollen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verwalten und sie als Blaupause für Kunden zu nutzen, die verantwortungsvolle KI in großem Maßstab operationalisieren möchten.

Auch andere führende Unternehmen teilen diese Ansicht. EY beispielsweise bettet starke KI-Governance in seine Steuer- und Finanzplattformen ein, um Kunden dabei zu helfen, verantwortungsvolle KI im großen Maßstab zu operationalisieren.

„Da Steuerabteilungen den Einsatz von KI beschleunigen, werden solide Governance-Rahmenbedingungen unerlässlich, um Vertrauen, Transparenz und Compliance in allen Modellen und Prozessen zu gewährleisten“, sagte Christopher Aiken, Leiter des Bereichs Steuerplattformen bei EY. „Wir bei EY sehen KI-Governance-Plattformen wie IBM watsonx.governance als Grundlage, um Steuer- und Finanzführungskräfte bei der verantwortungsvollen Implementierung von KI zu unterstützen und die Modellüberwachung, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und das operative Risikomanagement miteinander zu verknüpfen. Dieser ganzheitliche Ansatz dient nicht nur dem Risikomanagement, sondern ermöglicht es Unternehmen, KI mit Zuversicht zu skalieren und genauere, prüfbare und vertrauenswürdige Steuerergebnisse zu erzielen.“ 

Wir glauben, dass die Anerkennung durch IDC MarketScape eine einfache Realität verdeutlicht: Der Übergang von KI-Piloten zur Produktion geht schneller und risikoärmer, wenn die richtige Governance stimmt. 

Möchten Sie die vollständige Analyse? Lesen Sie hier den Auszug aus dem IDC MarketScape und erkunden Sie, wie watsonx.governance Ihre Anforderungen an die KI-Governance erfüllen kann. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance