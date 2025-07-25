IBM wurde im IDC MarketScape 2025 im Bereich Business Intelligence and Analytics Platforms als führend eingestuft

IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment als führend eingestuft. Diese Anerkennung spiegelt die wachsende Bedeutung und die kontinuierliche Innovation von IBM Cognos Analytics sowie das Engagement von IBM wider, die modernen Anforderungen an vertrauenswürdige, skalierbare und KI-integrierte Business Intelligence zu erfüllen.

„Unternehmen sind ständig bestrebt, datengesteuert zu sein oder sich schnelle Entscheidungsfindung zu wünschen, um besser auf interne oder Marktdynamiken reagieren zu können“, sagt der IDC MarketScape-Bericht. „Der Markt für Business Intelligence und Analysen hat sich jedoch weiterentwickelt und Unternehmen wollen über Dashboards hinausgehen. Der Einsatz von KI/ML und der Verarbeitung natürlicher Sprache ist in der BIA nicht neu, aber die Möglichkeit, diese Funktionen zu automatisieren und Interaktionen zu vereinfachen, verspricht eine höhere Akzeptanz.“

Lesen Sie einen Auszug aus dem Bericht.