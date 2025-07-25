IBM wurde im IDC MarketScape 2025 im Bereich Business Intelligence and Analytics Platforms als führend eingestuft

25. Juli 2025
IBM wurde im IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment als führend eingestuft. Diese Anerkennung spiegelt die wachsende Bedeutung und die kontinuierliche Innovation von IBM Cognos Analytics sowie das Engagement von IBM wider, die modernen Anforderungen an vertrauenswürdige, skalierbare und KI-integrierte Business Intelligence zu erfüllen.
„Unternehmen sind ständig bestrebt, datengesteuert zu sein oder sich schnelle Entscheidungsfindung zu wünschen, um besser auf interne oder Marktdynamiken reagieren zu können“, sagt der IDC MarketScape-Bericht. „Der Markt für Business Intelligence und Analysen hat sich jedoch weiterentwickelt und Unternehmen wollen über Dashboards hinausgehen. Der Einsatz von KI/ML und der Verarbeitung natürlicher Sprache ist in der BIA nicht neu, aber die Möglichkeit, diese Funktionen zu automatisieren und Interaktionen zu vereinfachen, verspricht eine höhere Akzeptanz.“
IBM wurde für die folgenden Stärken ausgezeichnet:
In der IDC MarketScape heißt es außerdem: "Die Anbieter investieren in die Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit ihrer KI-Antworten. Außerdem bauen sie ihre semantische Ebene aus, um genaue Antworten zu gewährleisten." Wir glauben, dass dies mit dem Ansatz von IBM übereinstimmt, KI in einer kontrollierten semantischen Schicht zu verankern und eine verantwortungsvolle, unternehmensweite Einführung zu unterstützen.
Wenn Unternehmen ihre BI-Umgebungen modernisieren und in „KI-fähige“ Datenstrategien investieren, ist die Fähigkeit, Analysen über Benutzer und Anwendungsfälle hinweg zu skalieren, entscheidend. Cognos Analytics unterstützt diesen Weg durch Automatisierung, flexible Architektur und Integration in das Hybrid-Cloud- und KI-Ökosystem von IBM.
Laden Sie den Auszug des IDC-MarketScape herunter, um zu erfahren, warum IBM als führend ausgezeichnet wurde und wie IBM Cognos Analytics Unternehmen dabei hilft, die datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen.
Weitere Informationen zu IBM Cognos Analytics
Quelle: IDC MarketScape: Worldwide Business Intelligence and Analytics Platforms 2025 Vendor Assessment, doc #US52034725e, Juli 2025.