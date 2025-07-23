Softwareteams von heute stehen unter dem zunehmenden Druck, schneller liefern zu müssen, veraltete Systeme zu modernisieren und Sicherheit und Skalierbarkeit in immer komplexeren hybriden Umgebungen zu gewährleisten. Entwickler suchen nicht nur nach Tools, sondern nach einer intelligenten Lösung, mit der sie Anwendungen mühelos erstellen, bereitstellen und warten können, wobei KI bei jedem Schritt zu einem vertrauenswürdigen Partner wird.

IBM watsonx Code Assistant wurde 2023 auf den Markt gebracht und basiert auf den leistungsstarken Granite Foundation Models von IBM. Er wurde speziell für die komplexen Anforderungen großer Unternehmen entwickelt. Er bringt KI-gestützte Codegenerierung und Modernisierung in Hybrid Cloud- und Legacy-Umgebungen, in denen viele Unternehmen noch immer ihre kritischsten Workloads ausführen.