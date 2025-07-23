22. Juli 2025
Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass IBM im „2025 IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment“ als führend eingestuft wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung unser anhaltendes Engagement unterstreicht, Unternehmen bei der Modernisierung und Automatisierung ihrer Softwareentwicklung mit KI der Unternehmensklasse zu unterstützen.
Softwareteams von heute stehen unter dem zunehmenden Druck, schneller liefern zu müssen, veraltete Systeme zu modernisieren und Sicherheit und Skalierbarkeit in immer komplexeren hybriden Umgebungen zu gewährleisten. Entwickler suchen nicht nur nach Tools, sondern nach einer intelligenten Lösung, mit der sie Anwendungen mühelos erstellen, bereitstellen und warten können, wobei KI bei jedem Schritt zu einem vertrauenswürdigen Partner wird.
IBM watsonx Code Assistant wurde 2023 auf den Markt gebracht und basiert auf den leistungsstarken Granite Foundation Models von IBM. Er wurde speziell für die komplexen Anforderungen großer Unternehmen entwickelt. Er bringt KI-gestützte Codegenerierung und Modernisierung in Hybrid Cloud- und Legacy-Umgebungen, in denen viele Unternehmen noch immer ihre kritischsten Workloads ausführen.
Watsonx Code Assistant ist für seine Stärke in den folgenden 5 Bereichen bekannt:
Während sich die Unterstützung für neue cloudnative Paradigmen wie Serverlos und Terraform noch weiterentwickelt, bietet der watsonx Code Assistant bereits einen außergewöhnlichen Mehrwert für Unternehmen mit komplexen, von Compliance definierten Modernisierungsanforderungen.
Von Finanzdienstleistungen bis hin zu Regierung und Gesundheitswesen verlassen sich Unternehmen in stark regulierten Sektoren auf den watsonx Code Assistant, um sicher, effizient und im großen Maßstab zu modernisieren. Seine Funktionen der Unternehmensklasse und flexible Bereitstellung machen ihn zu einem zuverlässigen Partner für alle, die Wert auf betriebliche Ausfallsicherheit und Governance legen.
Lesen Sie den Auszug aus IDC MarketScape, um zu erfahren, warum IBM führend bei Technologien für KI-Codierung und Softwareentwicklung ist.
IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" von: Arnal Dayaratna, Juli 2025, IDC # US52982525IDC
Das MarketScape-Anbieteranalysemodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. Der Funktionen-Score misst das Produkt des Anbieters, die Markteinführung und die kurzfristige Geschäftsausführung. Der Strategie-Score misst die Ausrichtung der Anbieterstrategien an die Kundenanforderungen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Der Marktanteil der Anbieter wird durch die Größe der Kreise dargestellt.