IBM wurde im „2025 IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025“ als führend ausgezeichnet

22. Juli 2025

Nicole Smith

Product Marketing Manager, IBM Watsonx Code Assistant

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass IBM im „2025 IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment“ als führend eingestuft wurde. Wir sind überzeugt, dass diese Anerkennung unser anhaltendes Engagement unterstreicht, Unternehmen bei der Modernisierung und Automatisierung ihrer Softwareentwicklung mit KI der Unternehmensklasse zu unterstützen.

IBM watsonx Code Assistant: Entwickelt für Unternehmen

Softwareteams von heute stehen unter dem zunehmenden Druck, schneller liefern zu müssen, veraltete Systeme zu modernisieren und Sicherheit und Skalierbarkeit in immer komplexeren hybriden Umgebungen zu gewährleisten. Entwickler suchen nicht nur nach Tools, sondern nach einer intelligenten Lösung, mit der sie Anwendungen mühelos erstellen, bereitstellen und warten können, wobei KI bei jedem Schritt zu einem vertrauenswürdigen Partner wird.

IBM watsonx Code Assistant wurde 2023 auf den Markt gebracht und basiert auf den leistungsstarken Granite Foundation Models von IBM. Er wurde speziell für die komplexen Anforderungen großer Unternehmen entwickelt. Er bringt KI-gestützte Codegenerierung und Modernisierung in Hybrid Cloud- und Legacy-Umgebungen, in denen viele Unternehmen noch immer ihre kritischsten Workloads ausführen.

5 Hauptvorteile: Speziell für die Modernisierung von Unternehmen entwickelt

Watsonx Code Assistant ist für seine Stärke in den folgenden 5 Bereichen bekannt:

  1. Umfassende Integration mit Plattformen wie Red Hat Ansible und IBM Z, die nahtlose Workflows auf traditionellen und modernen Systemen ermöglichen.
  2. Funktionen zur Mainframe-Modernisierung, mit denen Unternehmen ältere Codebasen zuverlässig transformieren können.
  3. Robuste Governance-Funktionen, einschließlich Code-Herkunft, Verzerrungserkennung und fein abgestufte Zugriffskontrollen, sind für regulierte Branchen von entscheidender Bedeutung.
  4. Automatisierung der Infrastruktur durch Ansible Playbook-Generierung, die die Lücke zwischen traditioneller IT und cloudnativen Abläufen schließt.
  5. Flexible Bereitstellungsoptionen, einschließlich der Unterstützung von Air-Gapped-Umgebungen, um strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Während sich die Unterstützung für neue cloudnative Paradigmen wie Serverlos und Terraform noch weiterentwickelt, bietet der watsonx Code Assistant bereits einen außergewöhnlichen Mehrwert für Unternehmen mit komplexen, von Compliance definierten Modernisierungsanforderungen.

Ein vertrauenswürdiger Partner für regulierte Branchen

Von Finanzdienstleistungen bis hin zu Regierung und Gesundheitswesen verlassen sich Unternehmen in stark regulierten Sektoren auf den watsonx Code Assistant, um sicher, effizient und im großen Maßstab zu modernisieren. Seine Funktionen der Unternehmensklasse und flexible Bereitstellung machen ihn zu einem zuverlässigen Partner für alle, die Wert auf betriebliche Ausfallsicherheit und Governance legen.

Lesen Sie den Auszug aus IDC MarketScape, um zu erfahren, warum IBM führend bei Technologien für KI-Codierung und Softwareentwicklung ist.

IDC MarketScape: Worldwide AI Coding and Software Engineering Technologies 2025 Vendor Assessment" von: Arnal Dayaratna, Juli 2025, IDC # US52982525IDC

Das MarketScape-Anbieteranalysemodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von ICT-Anbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. Der Funktionen-Score misst das Produkt des Anbieters, die Markteinführung und die kurzfristige Geschäftsausführung. Der Strategie-Score misst die Ausrichtung der Anbieterstrategien an die Kundenanforderungen über einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren. Der Marktanteil der Anbieter wird durch die Größe der Kreise dargestellt.

