IBM wurde im HFS Horizons-Bericht 2025 für Beschaffungs- und Sourcing-Dienstleistungen als „Leader“ ausgezeichnet.

Bei IBM integrieren wir bewusst KI und Automatisierung in unseren Source-to-Pay-Prozess, von geführten Einkäufen und Vertragsrisikoanalysen bis hin zur kognitiven Rechnungsbearbeitung, um eine intelligentere und agilere Beschaffungsfunktion zu schaffen.

Branchenexperten sind sich einig, dass wir die Art und Weise, wie Beschaffungsvorgänge durchgeführt werden, grundlegend verändern. „IBM treibt die Beschaffungsorchestrierung mit verstärkter Automatisierung und KI-gestützten Agenten in der Source-to-Pay-Wertschöpfungskette voran und konzentriert sich dabei auf skalierbare Geschäftsergebnisse für die Beschaffungsfunktion des Unternehmens“, erklärt Srini Vadepalli, Practice Leader bei HFS. „Während Unternehmen eine 100-prozentige Ausgabendeckung anstreben und auf Resilienz in komplexen Lieferketten setzen, positioniert IBM die Beschaffung als intelligente, adaptive und neu konzipierte Erfahrung. Dadurch können sich Beschaffungsleiter auf strategische Entscheidungen, Compliance und die Wertschöpfung für die Unternehmen konzentrieren.“

Durch die Kombination von Technologie mit dem Fachwissen und Urteilsvermögen unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, transformative Ergebnisse zu erzielen, die sowohl pragmatisch als auch wirkungsvoll sind. Dieser ausgewogene Ansatz gewährleistet, dass menschliches Wissen und digitale Intelligenz harmonisch zusammenwirken und so zu mehr Effizienz, Effektivität und Wert für unsere Kunden führen.