IBM wurde im HFS Horizons-Bericht 2025 für Beschaffungs- und Sourcing-Dienstleistungen als „Leader“ ausgezeichnet.

Die Führungsrolle von IBM im HFS Horizons-Bericht ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern spiegelt wider, wie wir unseren Kunden dabei unterstützen, die Beschaffung als strategischen Treiber für den Unternehmenswert neu zu definieren.
Die heutige Beschaffung geht über die Kostenreduzierung hinaus. Es geht um den Aufbau von Widerstandsfähigkeit, Agilität und Wertschöpfung im gesamten Unternehmen. Wie HFS feststellt, ist die nächste Herausforderung die Orchestrierung, bei der Technologie, Daten und Menschen zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Bei IBM Beschaffungsoperationen bleibt unsere Mission klar: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, steigende Erwartungen, schrumpfende Budgets und wachsende Komplexität zu bewältigen. Mit dem Eintritt in das Jahr 2026 beginnen wir das Jahr mit neuer Energie und Konzentration, um die Transformation weiter voranzutreiben und unseren Kunden strategischen Mehrwert zu bieten. Der Bericht „HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025“ (PDF) unterstreicht unser Engagement, diese Transformation zu ermöglichen und greifbare Auswirkungen im Unternehmen zu erzielen.
Der HFS Horizons-Bericht weist auf mehrere Verschiebungen hin, die die Beschaffung neu definieren:
Bei IBM integrieren wir bewusst KI und Automatisierung in unseren Source-to-Pay-Prozess, von geführten Einkäufen und Vertragsrisikoanalysen bis hin zur kognitiven Rechnungsbearbeitung, um eine intelligentere und agilere Beschaffungsfunktion zu schaffen.
Branchenexperten sind sich einig, dass wir die Art und Weise, wie Beschaffungsvorgänge durchgeführt werden, grundlegend verändern. „IBM treibt die Beschaffungsorchestrierung mit verstärkter Automatisierung und KI-gestützten Agenten in der Source-to-Pay-Wertschöpfungskette voran und konzentriert sich dabei auf skalierbare Geschäftsergebnisse für die Beschaffungsfunktion des Unternehmens“, erklärt Srini Vadepalli, Practice Leader bei HFS. „Während Unternehmen eine 100-prozentige Ausgabendeckung anstreben und auf Resilienz in komplexen Lieferketten setzen, positioniert IBM die Beschaffung als intelligente, adaptive und neu konzipierte Erfahrung. Dadurch können sich Beschaffungsleiter auf strategische Entscheidungen, Compliance und die Wertschöpfung für die Unternehmen konzentrieren.“
Durch die Kombination von Technologie mit dem Fachwissen und Urteilsvermögen unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, transformative Ergebnisse zu erzielen, die sowohl pragmatisch als auch wirkungsvoll sind. Dieser ausgewogene Ansatz gewährleistet, dass menschliches Wissen und digitale Intelligenz harmonisch zusammenwirken und so zu mehr Effizienz, Effektivität und Wert für unsere Kunden führen.
Der HFS Horizons-Bericht positioniert IBM als führendes Unternehmen aufgrund seiner Fähigkeit, fortschrittliche Technologie mit fundiertem Fachwissen zu kombinieren, um die Beschaffung in eine strategische Funktion zu verwandeln. Das zeichnet IBM aus:
Die Führungsrolle von IBM im HFS Horizons-Bericht ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern spiegelt wider, wie wir unseren Kunden dabei unterstützen, die Beschaffung als strategischen Treiber für den Unternehmenswert neu zu definieren.
Laden Sie den vollständigen HFS Horizons-Bericht herunter, um die Erkenntnisse zu erkunden und zu erfahren, warum IBM im Bereich Beschaffungswesen führend ist.