IBM wurde im HFS Horizons-Bericht 2025 für Beschaffungs- und Sourcing-Dienstleistungen als „Leader“ ausgezeichnet.

Die Führungsrolle von IBM im HFS Horizons-Bericht ist nicht nur eine Auszeichnung, sondern spiegelt wider, wie wir unseren Kunden dabei unterstützen, die Beschaffung als strategischen Treiber für den Unternehmenswert neu zu definieren.

Veröffentlicht 27. Januar 2026
Luftaufnahme eines Flugzeugs über Wasser und einem Container-Umschlagplatz

Die heutige Beschaffung geht über die Kostenreduzierung hinaus. Es geht um den Aufbau von Widerstandsfähigkeit, Agilität und Wertschöpfung im gesamten Unternehmen. Wie HFS feststellt, ist die nächste Herausforderung die Orchestrierung, bei der Technologie, Daten und Menschen zusammenarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Bei IBM Beschaffungsoperationen bleibt unsere Mission klar: Wir unterstützen unsere Kunden dabei, steigende Erwartungen, schrumpfende Budgets und wachsende Komplexität zu bewältigen. Mit dem Eintritt in das Jahr 2026 beginnen wir das Jahr mit neuer Energie und Konzentration, um die Transformation weiter voranzutreiben und unseren Kunden strategischen Mehrwert zu bieten. Der Bericht „HFS Horizons: Sourcing and Procurement Services 2025“ (PDF) unterstreicht unser Engagement, diese Transformation zu ermöglichen und greifbare Auswirkungen im Unternehmen zu erzielen.

Wichtige Trends, die die Beschaffung prägen

Der HFS Horizons-Bericht weist auf mehrere Verschiebungen hin, die die Beschaffung neu definieren:

  • KI in großem Maßstab: Intelligente Agenten und generative KI sind von Pilotprojekten in die Produktion übergegangen und treiben geführte Kaufentscheidungen, Verhandlungsunterstützung und Vertragsrisikoanalyse voran.
  • Orchestration-as-a-Service: Unternehmen wünschen sich Partner, die in der Lage sind, verschiedene Technologie-Stacks zu integrieren, ohne eine vollständige Neuplattformierung vornehmen zu müssen, sodass Interoperabilität eine Priorität ist.
  • Ergebnisorientierte Modelle: Anbieter konzentrieren sich auf messbare Geschäftsauswirkungen – verbesserte Compliance, schnellere Durchlaufzeiten und verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten.
  • Direkte Beschaffungsgewinne: Über indirekte Ausgaben hinaus erstrecken sich Beschaffungsstrategien nun auch auf direkte Materialien und Logistik, unterstützt durch szenariobasierte Modellierung.
  Daten als eigentliches Hindernis: Mangelhafte Datenqualität

Wie IBM die Beschaffungsabläufe verändert

Bei IBM integrieren wir bewusst KI und Automatisierung in unseren Source-to-Pay-Prozess, von geführten Einkäufen und Vertragsrisikoanalysen bis hin zur kognitiven Rechnungsbearbeitung, um eine intelligentere und agilere Beschaffungsfunktion zu schaffen.

Branchenexperten sind sich einig, dass wir die Art und Weise, wie Beschaffungsvorgänge durchgeführt werden, grundlegend verändern. „IBM treibt die Beschaffungsorchestrierung mit verstärkter Automatisierung und KI-gestützten Agenten in der Source-to-Pay-Wertschöpfungskette voran und konzentriert sich dabei auf skalierbare Geschäftsergebnisse für die Beschaffungsfunktion des Unternehmens“, erklärt Srini Vadepalli, Practice Leader bei HFS. „Während Unternehmen eine 100-prozentige Ausgabendeckung anstreben und auf Resilienz in komplexen Lieferketten setzen, positioniert IBM die Beschaffung als intelligente, adaptive und neu konzipierte Erfahrung. Dadurch können sich Beschaffungsleiter auf strategische Entscheidungen, Compliance und die Wertschöpfung für die Unternehmen konzentrieren.“

Durch die Kombination von Technologie mit dem Fachwissen und Urteilsvermögen unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, transformative Ergebnisse zu erzielen, die sowohl pragmatisch als auch wirkungsvoll sind. Dieser ausgewogene Ansatz gewährleistet, dass menschliches Wissen und digitale Intelligenz harmonisch zusammenwirken und so zu mehr Effizienz, Effektivität und Wert für unsere Kunden führen.

Was unterscheidet IBM in der Transformation der Beschaffung

Der HFS Horizons-Bericht positioniert IBM als führendes Unternehmen aufgrund seiner Fähigkeit, fortschrittliche Technologie mit fundiertem Fachwissen zu kombinieren, um die Beschaffung in eine strategische Funktion zu verwandeln. Das zeichnet IBM aus:

  • KI-gestützte Orchestrierung: IBM integriert agentische und generative KI im gesamten Source-to-Pay-Prozess und ermöglicht intelligente Workflows, die die Beschaffung vereinfachen und die Entscheidungsfindung verbessern.
  • Menschliches und digitales Modell: Unser Ansatz verbindet Automatisierung mit menschlicher Expertise und schafft so ein „digitales Concierge“-Erlebnis, das die Nutzerinteraktion und die betriebliche Agilität verbessert.
  • Modulare, interoperable Lösungen: Die Plattformstrategie von IBM unterstützt die Orchestrierung über verschiedene Technologie-Stacks hinweg und unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ohne disruptive Umstellungen der Plattform.
  • Ökosystem-Zusammenarbeit: Enge Partnerschaften mit führenden Plattformen und Innovatoren wie SAP Ariba, ServiceNow und Tail-Spend-Partnern wie Zycus, Fairmarkit und Globality für autonomes Sourcing gewährleisten Flexibilität und Skalierbarkeit für Kunden.
  • Innovation in großem Maßstab: Gestützt auf erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie globale Lieferkapazitäten vereint IBM Technologie und Beratung, um komplexe Beschaffungsumgebungen zu transformieren.
  • Vision für autonome Beschaffung: IBM treibt die Entwicklung hin zu autonomen Arbeitsabläufen voran, beginnend mit Tail Spend und ausgedehnt auf den gesamten Beschaffungslebenszyklus, und positioniert Kunden für die nächste Generation der Beschaffungsreife.

Erfahren Sie, was als Nächstes kommt

Laden Sie den vollständigen HFS Horizons-Bericht herunter, um die Erkenntnisse zu erkunden und zu erfahren, warum IBM im Bereich Beschaffungswesen führend ist.

Bericht herunterladen (PDF)

Kuntha Chelvanathan

Global Procurement Operations Offering Leader