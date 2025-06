IBM wurde im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms als führend eingestuft

Data Scientists und Informatiker für maschinelles Lernen stehen bei DSML-Projekten in ihrem gesamten Unternehmen vor Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehören die Gewährleistung verantwortungsvoller KI-Implementierungen, ein optimierter KI-Stack zur Verwaltung von Kosten und Skalierung sowie die Einführung von Automatisierungen in allen Bereichen des Unternehmens. Das watsonx-Portfolio und andere Innovationen von IBM sollen Data Scientists und Informatiker für maschinelles Lernen die notwendigen Tools zur Verfügung stellen, um Anwendungen unternehmensweit zu erstellen, bereitzustellen und zu steuern.

Wir sind stolz darauf, dass IBM im 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms (DSML) als führend eingestuft wurde. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die es Data Scientists und Informatikern für maschinelles Lernen ermöglichen, wirkungsvolle Lösungen in ihrem Unternehmen zu entwickeln und einzusetzen. Die Suite von IBM bietet zusammen einen flexiblen, KI-fokussierten und innovativen Ansatz für Data Science und maschinelles Lernen. In einer Zeit, in der KI vom Experimentieren zur Ausführung übergehen muss, ist IBM wegweisend.

