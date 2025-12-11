Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wurde zum 20. Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Datenintegrations-Tools 2025 als führendes Unternehmen ausgezeichnet

Die Tatsache, dass wir seit zwei Jahrzehnten im Leader-Quadranten vertreten sind, unterstreicht die kontinuierliche Innovation von IBM, die Unternehmen dabei hilft, die Integration zu vereinfachen, die Komplexität durch agentische Automatisierung zu reduzieren und vertrauenswürdige Daten in großem Maßstab bereitzustellen.

Veröffentlicht 11. Dezember 2025
Digitale Illustration einer Datenarchitektur mit einem flachen blauen Quadrat, das über einer Fläche aus miteinander verbundenen blauen Quadraten schwebt
By Scott Brokaw

Laut einer Umfrage von Gartner verfügen 63 % der Unternehmen entweder nicht über die richtigen Datenverwaltungspraktiken für KI oder sind sich nicht sicher, ob sie diese haben. Mit dem Anstieg der Datenmengen und der Diversifizierung der Formate stehen Unternehmen vor zunehmenden Herausforderungen:

  • Fachkräftemangel: Fehlende Ressourcen im Bereich Data Engineering verlangsamen die Integration.
  • Tool-Wildwuchs: Das Zusammenfügen fragmentierter Integrations-Tools ist kostspielig und ineffizient.
  • Pipeline-Schulden: Jede Veränderung in der Datenspeichertechnologie macht bestehende Datenpipelines obsolet.
  • Leistungs- und Qualitätslücken: Eingeschränkte Transparenz bezüglich Zuverlässigkeit, Kosten und Leistung.

Dies sind nicht nur operative Hindernisse, sondern strategische Barrieren für den Erfolg von KI.

Wir bei IBM haben uns verpflichtet, die Datenintegration zum intelligenten Rückgrat der KI im Unternehmen zu entwickeln. Wir glauben, dass dieser Fokus IBM zum 20. Mal in Folge zum Leader im Gartner Magic Quadrant für Datenintegrations-Tools gemacht hat.

Lesen Sie hier einen Auszug aus dem Gartner-Bericht.

Die nächste Ära der Datenintegration: KI-gestützte Einfachheit und Skalierung

Bei der nächsten Evolutionsstufe der Datenintegration geht es nicht darum, Daten schneller zu übertragen. Es geht darum, die Integration intelligenter zu gestalten. Die KI verändert die Art und Weise, wie wir Pipelines entwerfen, betreiben und überwachen. IBM integriert Intelligenz in jede Phase des Datenintegrationszyklus.

IBM watsonx.data integration definiert Integration für das KI-Zeitalter neu, indem es die Leistungsfähigkeit von KI-Assistenten und -Agenten nutzt, um die Erstellung von Pipelines zu vereinfachen, Abläufe zu vereinheitlichen und Benutzer aller Qualifikationsstufen zu unterstützen.

Stärkung jedes Nutzers durch KI-gestützte Pipeline-Erstellung

Die Nachfrage nach Data Engineers war noch nie so hoch – doch die Skalierung der Datenintegration sollte nicht allein vom Zugang zu spezialisiertem Fachwissen abhängen.

Watsonx.data integration revolutioniert diesen Prozess, indem es die Erstellung von Datenpipelines über die technischen Teams hinaus erweitert. Mit der agentischen Pipeline-Erstellung können sowohl Geschäfts- als auch technische Anwender ihre Absicht in einfacher Sprache definieren und das Tool diese in für ihren Anwendungsfall optimierte Pipelines übersetzen lassen. Der KI-Agent generiert einen Designvorschlag, validiert ihn mit menschlicher Eingabe und erstellt produktionsreife Pipelines, wodurch die Time-to-Value verkürzt wird.

Die Rolle der KI bei der Integration beschränkt sich nicht auf die Erstellung von Inhalten. Sobald sie in Produktion sind, überwachen und optimieren intelligente Agenten kontinuierlich die Pipelines mit Hilfe der Problemerkennungs-Engine, einer KI-gestützten Daten-Observability-Funktion, die Ausfälle vorhersagt und verhindert. Durch die Kombination von auf Abstammung basierender Ursachenanalyse mit KI-empfohlener Sanierung reduzieren Observability-Agenten die mittlere Erkennungszeit (MTTD) und die mittlere Lösungszeit (MTTR) erheblich und stellen sicher, dass jede Pipeline jederzeit wie vorgesehen läuft.

Daten für KI: Umwandlung unstrukturierter Daten in einsatzbereite Informationen

Die meisten Unternehmen beherrschen den Umgang mit strukturierten Daten. Die wahren Chancen und die Komplexität liegen in den 80 % bis 90 % Unternehmensdaten, die unstrukturiert bleiben: Dokumente, E-Mails, Chat-Protokolle, Transkripte und Bilder. Diese Quellen bergen entscheidende Erkenntnisse über Kundenbedürfnisse, Compliance-Risiken und Marktentwicklungen – vorausgesetzt, sie werden effizient genutzt.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, bietet die Lösung von IBM Datenteams eine Low-Code-Plattform, mit der unstrukturierte Daten automatisch aufgenommen und per Drag-and-Drop organisiert und die Ergebnisse in Ziele wie Vektordatenbanken übertragen werden können. Diese Funktion schaltet völlig neue Anwendungsfälle frei und ermöglicht es Unternehmen, ihre unstrukturierten Daten zu nutzen, um Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Pipelines zu betreiben, genauere KI-Agenten zu fördern und tiefergehende Analysen im gesamten Unternehmen durchzuführen.

Mit diesen Funktionen können Teams wiederverwendbare, wiederholbare Pipelines erstellen, die alle Daten des Unternehmens verarbeiten und umwandeln, während sie die mühsame manuelle Arbeit reduzieren, die oft mit der Vorbereitung von unstrukturierten Daten für KI der Unternehmensklasse verbunden ist.

Vereinfachen und skalieren: Die Macht der vereinheitlichten Integration

Siebzig Prozent der Unternehmen nutzen mehr als ein Daten-Integrationstool, und die Hälfte mindestens drei, was Kosten und Komplexität erhöht und die Agilität einschränkt.

Watsonx.data integration eliminiert diese Fragmentierung durch die Vereinheitlichung von Batch-Daten, Echtzeit-Streaming, Replikation, Daten-Observability und Integration unstrukturierter Daten innerhalb einer einzigen Steuerungsebene.

Diese einheitliche Architektur unterstützt KI-gestützte, Low-Code- und Code-First-Pipeline-Authoring-Erfahrungen, sodass jedes Teammitglied – unabhängig von seinem Kenntnisstand – zur Datenintegration beitragen kann. Mit dem neuen Python SDK können Entwickler beispielsweise eine Code-First-Erfahrung freischalten, um versionierte, dokumentierte und wartungsfreundliche Pipelines zu erstellen und zu verwalten. Dieser Ansatz ermöglicht schnellere und sicherere Pipelines mit SDK-gesteuerter Automatisierung, beschleunigt die Bereitstellung und gewährleistet gleichzeitig Reproduzierbarkeit und Sicherheit. Weniger technisch versierte Anwender können natürliche Sprache nahtlos in vollständig erstellte, bereitgestellte und optimierte Pipelines umwandeln – mithilfe von agentischem Authoring. So können Teams jeder Größe ihre Daten-Integration skalieren und den Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Mit watsonx.data integration können Unternehmen das Pipeline-Design vom Ausführungsstil entkoppeln und umgebungsübergreifend mit voller Transparenz und Kontrolle bereitstellen. Für Unternehmen, die Tausende von Datenströmen über Cloud- und lokale Systeme betreiben, beseitigt dieser einheitliche Ansatz Tool-Wildwuchs, reduziert den Wartungsaufwand und schafft eine Einzelansicht auf Abstammung und Leistung. 

Vertrauen in jeder Pipeline schaffen: Metadaten als unsichtbarer Vorteil

Die Zuverlässigkeit von Daten hängt von mehr ab als von Bewegung oder Überwachung. Sie erfordert eine durchgängige Transparenz, die eine proaktive Erkennung, eine schnellere Lösung von Problemen und ein größeres Vertrauen in die Datenqualität ermöglicht. Die leistungsstarken Metadatenmanagement-Funktionen von IBM stellen ein Alleinstellungsmerkmal dar. Sie basieren auf tiefen Verbindungen zwischen watsonx.data integration und watsonx.data intelligence, die es Agenten ermöglichen, die Datenherkunft zu verfolgen, Workflows anzupassen und eine kontinuierliche Datenintegrität zu gewährleisten.

Diese Metadatenstruktur im gesamten watsonx.data-Ökosystem verwandelt Governance von einer Compliance-Aufgabe in eine operative Stärke, die Teams in jeder Phase des Datenintegrationslebenszyklus Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Vertrauen bietet.

Warum wir Denken, dass diese Anerkennung wichtig ist (und was als Nächstes kommt)

Für uns ist IBMs 20. Jahr als Leader im Gartner Magic Quadrant 2025 für Datenintegrationstools nicht nur ein Ausdruck von Langlebigkeit. Wir glauben, dass dies ein Beweis für die kontinuierliche Innovation bei der Vereinfachung und Modernisierung der Art und Weise ist, wie Daten die KI antreiben.

Unternehmen verschiedenster Branchen nutzen watsonx.data integration für folgende Zwecke:

  • Vereinheitlichung strukturierter und unstrukturierter Daten in hybriden Umgebungen, so dass KI-Modelle einen vollständigen, geregelten Einblick in Unternehmensinformationen erhalten
  • Gewährleistung kontinuierlicher Datenqualität und -zuverlässigkeit durch Observability, die die Integrität der Pipelines und die Vertrauenswürdigkeit der Daten sicherstellt
  • Ermöglichung von Echtzeit-Entscheidungen und -Erkenntnissen zum Zweck der Betrugserkennung, Personalisierung und Kundenbindung, indem Sie sicherstellen, dass Daten mit der Geschwindigkeit des Geschäftsbetriebs in die Anwendungen gelangen
  • Konvertieren operationeller und Transaktionsdaten in Analyse-fähige Formate, die genauere Berichte und bessere Business Intelligence ermöglichen
  • Konsolidieren mehrerer Tools und Authoring-Methoden innerhalb einer einzigen Kontroll-Ebene, um die Integration zu vereinfachen und den betrieblichen Aufwand zu reduzieren

Bei jedem Schritt setzt watsonx.data integration intelligente Agenten ein, die die Datenbewegung überwachen, Abhängigkeiten analysieren und autonom handeln, um die Ergebnisse zu optimieren. So wird sichergestellt, dass die Daten zeitnah, kontrolliert werden und qualitätsgesichert sind – und das ohne zusätzlichen Aufwand.

Scott Brokaw

Vice President, Product, Data Integration

IBM

Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, by Michele Launi, Nina Showell, 8. Dezember 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.