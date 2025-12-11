Siebzig Prozent der Unternehmen nutzen mehr als ein Daten-Integrationstool, und die Hälfte mindestens drei, was Kosten und Komplexität erhöht und die Agilität einschränkt.
Watsonx.data integration eliminiert diese Fragmentierung durch die Vereinheitlichung von Batch-Daten, Echtzeit-Streaming, Replikation, Daten-Observability und Integration unstrukturierter Daten innerhalb einer einzigen Steuerungsebene.
Diese einheitliche Architektur unterstützt KI-gestützte, Low-Code- und Code-First-Pipeline-Authoring-Erfahrungen, sodass jedes Teammitglied – unabhängig von seinem Kenntnisstand – zur Datenintegration beitragen kann. Mit dem neuen Python SDK können Entwickler beispielsweise eine Code-First-Erfahrung freischalten, um versionierte, dokumentierte und wartungsfreundliche Pipelines zu erstellen und zu verwalten. Dieser Ansatz ermöglicht schnellere und sicherere Pipelines mit SDK-gesteuerter Automatisierung, beschleunigt die Bereitstellung und gewährleistet gleichzeitig Reproduzierbarkeit und Sicherheit. Weniger technisch versierte Anwender können natürliche Sprache nahtlos in vollständig erstellte, bereitgestellte und optimierte Pipelines umwandeln – mithilfe von agentischem Authoring. So können Teams jeder Größe ihre Daten-Integration skalieren und den Geschäftsanforderungen gerecht werden.
Mit watsonx.data integration können Unternehmen das Pipeline-Design vom Ausführungsstil entkoppeln und umgebungsübergreifend mit voller Transparenz und Kontrolle bereitstellen. Für Unternehmen, die Tausende von Datenströmen über Cloud- und lokale Systeme betreiben, beseitigt dieser einheitliche Ansatz Tool-Wildwuchs, reduziert den Wartungsaufwand und schafft eine Einzelansicht auf Abstammung und Leistung.