Laut einer Umfrage von Gartner verfügen 63 % der Unternehmen entweder nicht über die richtigen Datenverwaltungspraktiken für KI oder sind sich nicht sicher, ob sie diese haben. Mit dem Anstieg der Datenmengen und der Diversifizierung der Formate stehen Unternehmen vor zunehmenden Herausforderungen:

Fachkräftemangel: Fehlende Ressourcen im Bereich Data Engineering verlangsamen die Integration.

Fehlende Ressourcen im Bereich Data Engineering verlangsamen die Integration. Tool-Wildwuchs: Das Zusammenfügen fragmentierter Integrations-Tools ist kostspielig und ineffizient.

Das Zusammenfügen fragmentierter Integrations-Tools ist kostspielig und ineffizient. Pipeline-Schulden: Jede Veränderung in der Datenspeichertechnologie macht bestehende Datenpipelines obsolet.

Jede Veränderung in der Datenspeichertechnologie macht bestehende Datenpipelines obsolet. Leistungs- und Qualitätslücken: Eingeschränkte Transparenz bezüglich Zuverlässigkeit, Kosten und Leistung.

Dies sind nicht nur operative Hindernisse, sondern strategische Barrieren für den Erfolg von KI.

Wir bei IBM haben uns verpflichtet, die Datenintegration zum intelligenten Rückgrat der KI im Unternehmen zu entwickeln. Wir glauben, dass dieser Fokus IBM zum 20. Mal in Folge zum Leader im Gartner Magic Quadrant für Datenintegrations-Tools gemacht hat.

