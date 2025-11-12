IBM wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems als führender Anbieter eingestuft

Dies ist das fünfte Mal in diesem Jahr, dass IBM von Gartner als führend in Produktbereichen anerkannt wurde, die IBM als Daten und KI einstuft, darunter Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms, and Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IBM im 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde.
Zuverlässige Daten sind die Grundlage für genaue und zuverlässige KI, und IBM ist führend in diesem Bereich. Unternehmen, die watsonx.data nutzen, verbessern die Genauigkeit von KI um bis zu 40 %*, verkürzen die Zeit für die manuelle Datenaufbereitung und stellen Modelle schneller in hybriden Umgebungen bereit.
Wir glauben, dass diese Leistung der Grund dafür ist, dass IBM im 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems als führend eingestuft wurde. Aus unserer Sicht ist die diesjährige Anerkennung eine Bestätigung von IBMs Ziel, den wachsenden Erfolg unserer Kunden mit watsonx.data zu fördern. Db2, Netezza und die kürzliche Übernahme von DataStax. Zusammen ermöglichen diese Produkte Unternehmen, Workloads zu modernisieren, Datenoperationen zu vereinfachen und zuverlässige und skalierbare KI mit KI-fähigen Daten zu betreiben.
Sie können Ihr kostenloses Exemplar des Berichts hier erhalten.
Unternehmen sind heute mit einer neuen Realität konfrontiert: Die Zuverlässigkeit eines KI-Modells oder -Agenten hängt direkt von der Qualität, Aktualität und Verwaltung der Daten ab, die ihm zugrunde liegen. Dreiundsechzig Prozent der Organisationen haben entweder keine oder sind sich nicht sicher, ob sie die richtigen Datenmanagementpraktiken für KI haben.
Unternehmen benötigen eine Plattform, die strukturierte und unstrukturierte Daten in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen integriert und anreichert und gleichzeitig Compliance, Observability und Vertrauen gewährleistet. Daten-Observability und Datenherkunft tragen zur Reduzierung von Modellfehlern bei, und eine integrierte Governance mit offenen Standards unterstützt konforme, erklärbare KI.
IBM erfüllt diese Anforderungen mit unseren beiden Flaggschiffprodukten: Db2 für hohe Leistung, transaktionsorientierte Workloads und watsonx.data für Analyse, KI und Lakehouse-Workloads. Wir bieten unseren Kunden eine einheitliche, bedarfsgerechte Datenplattform, die für die Verwaltung aller Datentypen und Workload mit optimaler Leistung ausgelegt ist. Unsere Kunden können einmal bauen und überall bereitstellen, sei es auf IBM Cloud, AWS, Azure, Google Cloud-Plattform oder in ihren eigenen Rechenzentren, wodurch Konsistenz und Workload-Portabilität über eine einzige Governance- und Kontrollebene gewährleistet bleiben.
IBM holt die Datenverantwortlichen dort ab, wo sie sind, und integriert sich durch offene Standards nahtlos in das bestehende Ökosystem und gewährleistet gleichzeitig eine verantwortungsvolle Datenverwaltung, die KI sowohl präzise als auch rechenschaftspflichtig macht.
Es gibt drei Dinge, die IBM auszeichnen:
IBM unterstützt Unternehmen dabei, vertrauenswürdige Daten in messbare Auswirkungen umzuwandeln. Durch die Kombination von KI-gestützter Automatisierung, einheitlicher Datenverwaltung und branchenspezifischer Expertise unterstützt IBM Kunden dabei, die Produktivität zu steigern, Erkenntnisse zu beschleunigen und Innovation zu skalieren.
Unternehmen auf der ganzen Welt erzielen mit der Cloud-Datenplattform von IBM messbare Auswirkungen, indem sie ihre Daten in ein strategisches Asset für KI-gesteuerte Innovation verwandeln:
IBM treibt die Entwicklung agentenbasierter KI kontinuierlich voran und unterstützt Unternehmen dabei, auf hochwertige, vertrauenswürdige Daten zuzugreifen, diese aufzubereiten und zu verwalten, um so vertrauenswürdige Intelligenz zu ermöglichen und die KI-Produktivität branchenübergreifend zu beschleunigen.
Lesen Sie den Gartner Magic Quadrant-Bericht 2025, um mehr über unsere Anerkennung als führender Anbieter zu erfahren.
Setzen Sie sich mit unserem Team in Verbindung, um herauszufinden, wie das IBM Database Solutions Portfolio Ihnen helfen kann, das volle Potenzial Ihrer Daten freizuschalten und KI-Innovationen zu beschleunigen.
