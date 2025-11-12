IBM wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems als führender Anbieter eingestuft

Dies ist das fünfte Mal in diesem Jahr, dass IBM von Gartner als führend in Produktbereichen anerkannt wurde, die IBM als Daten und KI einstuft, darunter Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions, Gartner Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms, and Gartner Magic Quadrant for Governance, Risk and Compliance Tools, Assurance Leaders.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass IBM im 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems als führendes Unternehmen ausgezeichnet wurde.

Zuverlässige Daten sind die Grundlage für genaue und zuverlässige KI, und IBM ist führend in diesem Bereich. Unternehmen, die watsonx.data nutzen, verbessern die Genauigkeit von KI um bis zu 40 %*, verkürzen die Zeit für die manuelle Datenaufbereitung und stellen Modelle schneller in hybriden Umgebungen bereit.

Wir glauben, dass diese Leistung der Grund dafür ist, dass IBM im 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems als führend eingestuft wurde. Aus unserer Sicht ist die diesjährige Anerkennung eine Bestätigung von IBMs Ziel, den wachsenden Erfolg unserer Kunden mit watsonx.data zu fördern. Db2, Netezza und die kürzliche Übernahme von DataStax. Zusammen ermöglichen diese Produkte Unternehmen, Workloads zu modernisieren, Datenoperationen zu vereinfachen und zuverlässige und skalierbare KI mit KI-fähigen Daten zu betreiben.

Sie können Ihr kostenloses Exemplar des Berichts hier erhalten.