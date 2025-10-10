IBM wurde im Gartner Magic Quadrant™ 2025 für API Management als führend eingestuft

API Connect ist eine umfassende API-Managementlösung, mit der Kunden APIs in hybriden Multicloud-Umgebungen und lokalen Infrastrukturen erstellen, verwalten, absichern und bereitstellen können. Mit seinen robusten Funktionen, einschließlich API-Agent, KI-Gateway und Developer Portal, bietet API Connect ein umfassendes End-to-End-Lebenszyklusmanagement für APIs, die digitale Transformation vorantreiben.

API Connect, die API-Management-Funktion innerhalb von IBM webMethods Hybrid Integration, bietet eine einheitliche hybride Umgebung, die Integration für das KI-Zeitalter neu definiert. Profitieren Sie von den Vorteilen der IBM webMethods Hybrid Integration – einschließlich IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling™, IBM MQ und Gateways von Drittanbietern – um Anwendungsfälle zu erweitern, Workflows zu optimieren und moderne Anwendungs-Ökosysteme mit unterschiedlichen Integrationsstilen zu unterstützen.