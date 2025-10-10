IBM wurde im Gartner Magic Quadrant™ 2025 für API Management als führend eingestuft

Zum 10. Mal in Folge wurde IBM im Gartner Magic Quadrant™für API Management 2025 als führend ausgezeichnet.
Lesen Sie den Gartner Magic Quadrant für API Management 2025-Bericht.
Für uns unterstreicht diese Auszeichnung das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, sowie unsere kontinuierliche Mission, sichere, skalierbare und innovative API-Lösungen bereitzustellen.
Hinweis: Diese Magic-Quadrant-Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil einer umfassenderen Research Note veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Berichts bewertet werden. Das Bericht von Gartner kann bei IBM angefordert werden.
Der Bericht „Critical Capabilities for API Management“ ist ein Begleitbericht zum Gartner Magic Quadrant 2025 und bietet einen tieferen Einblick in die Angebote der Anbieter. Er konzentriert sich auf 12 zentrale Fähigkeiten innerhalb des API-Managements, die 6 Anwendungsfälle umfassen.
Lesen Sie den Gartner-Bericht „Critical Capabilities for API Management 2025”.
API Connect ist eine umfassende API-Managementlösung, mit der Kunden APIs in hybriden Multicloud-Umgebungen und lokalen Infrastrukturen erstellen, verwalten, absichern und bereitstellen können. Mit seinen robusten Funktionen, einschließlich API-Agent, KI-Gateway und Developer Portal, bietet API Connect ein umfassendes End-to-End-Lebenszyklusmanagement für APIs, die digitale Transformation vorantreiben.
API Connect, die API-Management-Funktion innerhalb von IBM webMethods Hybrid Integration, bietet eine einheitliche hybride Umgebung, die Integration für das KI-Zeitalter neu definiert. Profitieren Sie von den Vorteilen der IBM webMethods Hybrid Integration – einschließlich IBM Cloud Pak for Integration, IBM App Connect, Sterling™, IBM MQ und Gateways von Drittanbietern – um Anwendungsfälle zu erweitern, Workflows zu optimieren und moderne Anwendungs-Ökosysteme mit unterschiedlichen Integrationsstilen zu unterstützen.
Moderne Unternehmen setzen auf APIs. Stellen Sie sicher, dass Ihre APIs geschützt, produktiv und skalierbar sind. API Connect bietet:
Über die Anerkennung durch Analysten hinaus sind wir stolz darauf, Kunden auf der ganzen Welt hervorzuheben, die Ergebnisse erzielen, die ihren Erfolg fördern:
Wir sind überzeugt, dass die Auszeichnung durch Gartner die Führungsrolle von IBM bei der Unterstützung von Unternehmen unterstreicht,APIs in strategische Assets zu verwandeln, die Wachstum und Innovation beschleunigen.
Lesen Sie den Bericht Gartner® Magic Quadrant™ for API Management 2025 .
Lesen Sie den Gartner®-Bericht „Critical Capabilities for API Management Report 2025”.
Erkunden Sie API Connect, um zu erfahren, wie Ihr Unternehmen das volle Potenzial von APIs ausschöpfen kann.
Gartner, 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management, 7. Oktober 2025, von Shameen Pillai, John Santoro, Steve Schwent, Nicholas Carter. Der Bericht trug von 2016 bis 2022 den Titel „Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management” und von 2013 bis 2015 den Titel „Magic Quadrant for Application Services Governance”.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Servicemarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.
Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.