IBM wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Application Development Platforms als führend eingestuft
Die Einstufung von IBM als führend unterstreicht die anhaltende Dynamik unseres watsonx-Portfolios.
Wir fühlen uns geehrt, dass Gartner IBM im 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms als „Leader“ eingestuft hat. Wir glauben, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, vertrauenswürdige, KI der Unternehmensklasse zu liefern, die Entwickler bei der Erstellung, dem bereitstellen und der Skalierung intelligenter Anwendungen in allen Branchen unterstützt.
IBM ist der Ansicht, dass unsere Platzierung als Marktführer die anhaltende Dynamik unseres watsonx-Portfolios würdigt – einer integrierten Suite, die watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance und watsonx Orchestrate umfasst. Als vollständig verwalteter Service auf IBM Cloud oder über den AWS Marktplatz verfügbar und überall von Kunden bereitstellbar, hilft watsonx Entwicklern, KI-gestützte Anwendungen schnell, sicher und verantwortungsvoll zu entwickeln.
Kürzlich hat IBM wichtige Innovationen eingeführt, darunter:
Zusätzlich verbessert IBM watsonx mit Unterstützung von OpenTelemetry (OTel) die Metriken und Beobachtbarkeit und bietet eine robuste Prompt-Management-Funktion, die es Teams ermöglicht, wiederverwendbare Prompts effizient über Workflows hinweg zu verwalten und zu teilen.
Während Unternehmen sich darum bemühen, KI in jeden Teil ihres Geschäfts zu integrieren, konzentriert sich IBM darauf, Kunden beim Aufbau vertrauenswürdiger, skalierbarer und verantwortungsvoller KI-Systeme zu unterstützen.
Lesen Sie hier den vollständigen 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Application Development Platforms-Bericht, um zu erfahren, warum IBM als Marktführer anerkannt wurde und wie IBM davon überzeugt ist, dass watsonx Unternehmen dabei hilft, ihre KI-Reise zu beschleunigen.
Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng, 17. November 2025
Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Studiendokuments veröffentlicht und sollte nur im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner kann bei IBM angefordert werden.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.