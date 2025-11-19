Künstliche Intelligenz IT-Automatisierung

IBM wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Application Development Platforms als führend eingestuft

Die Einstufung von IBM als führend unterstreicht die anhaltende Dynamik unseres watsonx-Portfolios.

Veröffentlicht 19. November 2025
Zwei Personen an einem Schreibtisch mit dem Rücken zugewandt, eine sitzend im Schreibtischstuhl, die andere stehend

Wir fühlen uns geehrt, dass Gartner IBM im 2025 Magic Quadrant for AI Application Development Platforms als „Leader“ eingestuft hat. Wir glauben, dass diese Anerkennung unser Engagement unterstreicht, vertrauenswürdige, KI der Unternehmensklasse zu liefern, die Entwickler bei der Erstellung, dem bereitstellen und der Skalierung intelligenter Anwendungen in allen Branchen unterstützt.

Grafik, die zeigt, dass IBM im MQ als führendes Unternehmen positioniert ist

Beschleunigung der KI-Entwicklung mit watsonx

IBM ist der Ansicht, dass unsere Platzierung als Marktführer die anhaltende Dynamik unseres watsonx-Portfolios würdigt – einer integrierten Suite, die watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance und watsonx Orchestrate umfasst. Als vollständig verwalteter Service auf IBM Cloud oder über den AWS Marktplatz verfügbar und überall von Kunden bereitstellbar, hilft watsonx Entwicklern, KI-gestützte Anwendungen schnell, sicher und verantwortungsvoll zu entwickeln.

Kürzlich hat IBM wichtige Innovationen eingeführt, darunter:

  • Neue Granite 4.0 Foundation Models sowie Zugang zu allen offenen Drittanbietermodellen über das KI Gateway, darunter Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25,05) und mehr.
  • Observability, Erdung und Agentenstatusverwaltung zur Unterstützung von Unternehmen bei der Überwachung, Fehlersuche und Optimierung von KI-Anwendungen,
  • Das Agent Development Kit (ADK) und die Langflow-Integration bieten Entwicklern die Infrastruktur und die Workflows, die sie benötigen, um ihre Projekte kompromisslos vom Prototyp bis zur Bereitstellung zu bringen.
  • Agentische Workflows, die es Kunden ermöglichen, den Grad der Handlungsfähigkeit oder des Determinismus ihrer KI-Agenten festzulegen.

Zusätzlich verbessert IBM watsonx mit Unterstützung von OpenTelemetry (OTel) die Metriken und Beobachtbarkeit und bietet eine robuste Prompt-Management-Funktion, die es Teams ermöglicht, wiederverwendbare Prompts effizient über Workflows hinweg zu verwalten und zu teilen.

Wir setzen unser Engagement für verantwortungsvolle und skalierbare KI fort

Während Unternehmen sich darum bemühen, KI in jeden Teil ihres Geschäfts zu integrieren, konzentriert sich IBM darauf, Kunden beim Aufbau vertrauenswürdiger, skalierbarer und verantwortungsvoller KI-Systeme zu unterstützen. 

  • Erdung, Steuerung und Beobachtbarkeit bieten fortschrittliche Vektorisierungsdienste, die speziell für KI in Unternehmen entwickelt wurden. Erdung verwendet fortschrittliche Vektorisierungsdienste, die Unternehmensdaten in strukturierte, kontextbewusste Darstellungen abbilden – was es KI-Modellen und Agenten ermöglicht, die genauesten und relevantesten Informationen bei der Generierung von Antworten abzurufen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Ausgaben mit verifiziertem Unternehmenswissen übereinstimmen, Halluzinationen reduziert und das Vertrauen in die KI-Ergebnisse verbessert wird.
  • IBM watsonx integriert OpenTelemetry (OTel): Ein Open-Source-Observability-Framework, das Traces, Metriken und Protokolle in verteilten KI-Systemen erfasst und standardisiert. Durch den Einsatz von OTel erhalten Entwickler und Betriebsteams einen umfassenden Einblick in die Leistung von KI-Komponenten in Echtzeit, von der Modellableitung bis zu API-Aufrufen.
  • KI-Agenten in watsonx nutzen das Status- und Workflow-Management, um den Kontext über die Zeit zu erhalten: Verfolgung von Gesprächen, Entscheidungen und Kurzzeitgedächtnis. Auf diese Weise können Agenten konsistente, menschenähnliche Interaktionen liefern und gleichzeitig das Bewusstsein für vorherige Schritte in einem Workflow oder Dialog bewahren.
  • Da das Prompt Engineering bei der Entwicklung von KI-Anwendungen immer wichtiger wird, bietet IBM in watsonx ein robustes Prompt-Management-System, mit dem Teams Prompts erstellen, versionieren, katalogisieren und über Projekte hinweg teilen können. Dies unterstützt ein konsistentes Modellverhalten und ermöglicht es Unternehmen, die Anleitung von Sprachmodellen zu standardisieren und sicherzustellen, dass die Ausgaben weiterhin mit den Frameworks konform sind.
  • IBM bietet offene Orchestrierung und die Möglichkeit, sich mit mehreren Agententypen zu verbinden und zu orchestrieren: Individuelle Agenten, die nativ in watsonx Orchestrate gebaut wurden, vorgefertigte Domain-Agents aus unserem Katalog, externe Partneragenten in unserem Katalog, Agenten mit A2A, Agenten über Langflow und Agenten mit Tools, die über MCP-Server importiert werden. Wir ermöglichen die Orchestrierung über alle diese Agententypen hinweg.

Erkunden Sie, warum IBM als führendes Unternehmen anerkannt wurde

Lesen Sie hier den vollständigen 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Application Development Platforms-Bericht, um zu erfahren, warum IBM als Marktführer anerkannt wurde und wie IBM davon überzeugt ist, dass watsonx Unternehmen dabei hilft, ihre KI-Reise zu beschleunigen.

Lesen Sie den Bericht

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate

Maryam Ashoori

VP of Product and Engineering, watsonx.governance

IBM

Haftungsausschluss

Gartner, Magic Quadrant for AI Application Development Platforms, Jim Scheibmeir, Mike Fang, Cary Pillers, Steve Deng,  17. November 2025

Diese Grafik wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Studiendokuments veröffentlicht und sollte nur im Kontext des gesamten Dokuments betrachtet werden. Das Dokument von Gartner kann bei IBM angefordert werden.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner befürwortet keine der in seinen Forschungspublikationen erwähnten Anbieter, Produkte oder Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.