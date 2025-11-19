IBM wird im 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for AI Application Development Platforms als führend eingestuft

IBM ist der Ansicht, dass unsere Platzierung als Marktführer die anhaltende Dynamik unseres watsonx-Portfolios würdigt – einer integrierten Suite, die watsonx.ai, watsonx.data, watsonx.governance und watsonx Orchestrate umfasst. Als vollständig verwalteter Service auf IBM Cloud oder über den AWS Marktplatz verfügbar und überall von Kunden bereitstellbar, hilft watsonx Entwicklern, KI-gestützte Anwendungen schnell, sicher und verantwortungsvoll zu entwickeln.

Kürzlich hat IBM wichtige Innovationen eingeführt, darunter:

Neue Granite 4.0 Foundation Models sowie Zugang zu allen offenen Drittanbietermodellen über das KI Gateway, darunter Llama 3.3 70B Instruct, Mistral Medium 3 (25,05) und mehr.

Observability , Erdung und Agentenstatusverwaltung zur Unterstützung von Unternehmen bei der Überwachung, Fehlersuche und Optimierung von KI-Anwendungen,

Das Agent Development Kit (ADK) und die Langflow-Integration bieten Entwicklern die Infrastruktur und die Workflows, die sie benötigen, um ihre Projekte kompromisslos vom Prototyp bis zur Bereitstellung zu bringen.

Agentische Workflows, die es Kunden ermöglichen, den Grad der Handlungsfähigkeit oder des Determinismus ihrer KI-Agenten festzulegen.

Zusätzlich verbessert IBM watsonx mit Unterstützung von OpenTelemetry (OTel) die Metriken und Beobachtbarkeit und bietet eine robuste Prompt-Management-Funktion, die es Teams ermöglicht, wiederverwendbare Prompts effizient über Workflows hinweg zu verwalten und zu teilen.